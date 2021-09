Řidič s telefonem je jako kdyby vypil čtyři nebo pět piv, říká dopravní psycholog Walter

Jeden pohled do mobilu může způsobit fatální nehodu. Ne každý řidič si to ale při jízdě autem uvědomuje. Telefonování nebo psaní esemesek za volantem přirovnávají dopravní experti k jízdě pod vlivem alkoholu. Nepozornost je dokonce jedním z nejčastějších důvodů, proč řidiči na silnicích havarují. Podle policejních statistik zavinilo nevěnování se řízení letos od ledna do července každou šestou dopravní nehodu. Reportáž Praha 17:18 4. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nepozornost ale způsobuje i obsluha rádia či navigace za jízdy (ilustrační foto) | Foto: Rico_Loeb | Zdroj: Pixabay

Situace, kdy si řidiči při jízdě kontrolují telefon, je podle dopravního experta Igora Siroty, relativně dost obvyklá a nebezpečná.

„V rychlosti, kdy jedeme 80 km/hod, tak řidič za jednu sekundu ujede řekněme 23 nebo 24 metrů. Je známo, že při přeostření očí, to znamená z té pozice dívání se na cestu a potom kouknutí se na mobil, potřebujete minimálně dvě sekundy. To znamená, že řidič ujede nějakých 50 metrů, aniž by věděl, co se před ním děje,“ říká Sirota.

Během deseti minut jsme potkali ještě čtyři řidiče, kteří se nějakým způsobem nevěnovali řízení. A to nejen sledováním telefonu, jak řekl pro bezpečnostní kampaň nazvanou Ty to zvládneš šéf dopravní policie Jiří Zlý.

„Může to být i obsluha rádia či navigace za jízdy. Řidič si vždycky nemusí uvědomit při té rychlosti jeho jízdy kolik desítek metrů ujede jenom za jednu vteřinu, kdy se na to rádio podívá,“ vysvětluje Zlý.

Jako pod vlivem alkoholu

Součástí kampaně Ty to zvládneš je asi pětiminutové video. Mluví v něm dopravní experti a jsou tam také skutečné záběry z dopravních nehod.

Dopravní psycholog Michal Walter přirovnává ve videospotu kampaně jízdu s mobilem v ruce k řízení pod vlivem alkoholu.

„Ten člověk, který telefonuje, má velmi nízkou kvalitu vnímání, jako kdyby byl opilý. U lidí pod vlivem alkoholu je to v podstatě to samé, prodlužuje se jim reakční čas a zužuje se jim zorné pole. Řidič s telefonem je jako kdyby měl v sobě čtyři nebo pět piv,“ říká dopravní psycholog.

Policisté se s nepozorností za volantem setkávají na silnicích čím dál častěji. Letos od ledna do konce července za tento přestupek rozdali přes 17 tisíc pokut. To je v porovnání se stejným obdobím loňského roku o dva tisíce víc.

Kvůli nepozornosti zemřelo za sedm měsíců letošního roku na silnicích 24 lidí, dalších 83 utrpělo těžká a 1400 lehká zranění. Nejčastěji se tyto nehody stávají na silnicích první a druhé třídy.