Čtyři trestné body, pokuta 5000. Změna bodového systému má zpřísnit trest za držení telefonu při řízení

Jak ukazují statistiky ministerstva dopravy, stále více českých řidičů při jízdě v autě telefonuje, „esemeskuje" nebo si vyřizuje e-maily. Za první pololetí letošního roku rozdali policisté za manipulaci s telefonem v autě téměř 32 tisíc pokut, což je zhruba o 4000 víc, než bylo ve stejném období loni. I manipulace s telefonem během stání na semaforu se považuje za dopravní přestupek. (ilustrační foto)

Semafor u Václavského náměstí na magistrále, která má tři jízdní pruhy. „Za dobu, co svítila zelená, jeden a půl minuty, jsme napočítali pět řidičů, kteří telefonovali během jízdy. Ne, že stáli na červenou, ale jeli,“ popisuje pro Radiožurnál dopravní expert na bezpečnost vnitřního provozu Robert Vacek.

Během pěti minut projelo přes křižovatku dalších 20 řidičů, kteří nějakým způsobem manipulovali s mobilním telefonem. Bezpočet dalších se mu pak věnovalo i při čekání na semaforu. I to se ale podle dopravní policie považuje za přestupek.

„Když zastavíte například na křižovatce, na červenou před semaforem, zastavíte před přechodem pro chodce… To neustále souvisí s řízením vozidla. Ani v takových situacích řidič nesmí jakkoliv držet hovorové zařízení či telefon v ruce,“ vysvětluje šéf dopravní policie Jiří Zlý.

Systémy v autech v současnosti umí běžně spojit telefon se zabudovanou handsfree sadou, dají se koupit i externí zařízení. Otázkou proto je, proč je lidé nevyužívají a raději drží telefon v ruce? Jedním z důvodů může být to, že si čeští řidiči neumí připustit chybu.

„Řidiči se kritizují navzájem: Podívej se, zase ‚mobiluje‘! Podívej se, jak jede. Proč si toho někdo nevšímá? Mělo by se to trestat! Ale sami, když sáhnou po mobilu, tak řeknou: No co, potřeboval jsem si zavolat. Mám to pod kontrolou. Vím dobře, co dělám,“ míní dopravní expert Roman Budský z platformy Vize nula, která se snaží snížit nehodovost na minimum.

Budský upozorňuje, že jen vyťukání devítimístného telefonního čísla zabere řidiči pět až šest sekund. Za tu dobu ujede ve městě zhruba 80 metrů.

Postihy za držení telefonu by měla zpřísnit úprava bodového systému, která počítá až s pětitisícovou sankcí a čtyřmi trestnými body do karty řidiče. Kdy začne platit, zatím není jasné. Schvalovací proces je teprve na začátku.