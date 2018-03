Dopravní omezení: D10 u Brandýsa opět uzavře bourání mostu, v Brně pokračuje rekonstrukce okruhu

Dálnice D10 u Brandýsa nad Labem nedaleko Prahy se v sobotu večer po týdnu opět uzavře. Důvodem je demolice mostu přes dálnici, který spojuje Brandýs nad Labem s obcí Zápy. Provoz by se měl na D10 vrátit v neděli kolem 09.00. Řidiči musejí od sobotního rána počítat také s dopravním omezením na velkém městském okruhu v Brně-Černovicích. Stavbaři se vrátí do Hladíkovy ulice, kde loni udělali jen část plánovaných oprav. Brandýs nad Labem / Brno 6:54 24. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálnice (ilustrační foto) | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

Řidiči budou uzavřený úsek u Brandýsa nad Labem od sobotních 19.00 objíždět přes okolní exity na Brandýs a Starou Boleslav.

Stavbaři mají bourat druhou polovinu mostu, první zdemolovali minulý víkend. Podle mluvčí stavební firmy Eurovia CS Ivety Štočkové bude postup úplně stejný jako před týdnem. Už nyní je v úseku omezen provoz, v noci bude dálnice mezi 10. a 14. kilometrem v obou směrech zcela neprůjezdná.

Zbouraný most nahradí nový, vyjde to na 54,1 milionu korun. Stavba slouží jako jedna z mimoúrovňových křižovatek na dálnici pro sjezd do Brandýsa nad Labem či na opačnou stranu směrem k Zápům.

Návrat stavbařů na jih Brna

Rekonstrukce povrchu na velkém městském okruhu postupuje po etapách kvůli zachování průjezdnosti. Nynější částečná uzavírka potrvá měsíc. Od soboty do 30. března bude uzavřený pravý jízdní pruh ve směru do centra. Do 13. dubna pak silničáři uzavřou pravé pruhy v obou směrech. V dalších etapách se stavba dotkne také křižovatky s Masnou ulicí.

Dopravní situace na jihu Brna je už dva týdny komplikovaná kvůli přeložce tramvajové trati z Dornychu do Plotní ulice. Stavební práce tam potrvají 2,5 roku. Momentálně je uzavřený Dornych od Svatopetrské po obchod Lidl. Jedna z hlavních objízdných tras vede právě přes Hladíkovu ulici.

Ode dneška se kvůli postupu stavebních prací mírně změní dopravní značení kolem tramvajové přeložky. Při příjezdu do Plotní ulice z jihu bude provoz obousměrně vedený po jízdním pásu ve směru do města. V uzavřeném pásu chtějí stavbaři pracovat na kanalizaci.