Demolice mostu uzavře pro auta dálnici D10. Omezení potrvá 14 hodin, práce mají skončit v neděli ráno

Demolice mostu na krajské silnici třetí třídy uzavře od sobotních 19.00 pro automobily dálnici D10 před Turnovem. Objízdná trasa povede přes Svijany a Příšovice, práce by měly být hotové do nedělních 09.00, informuje na webu policie. Rekonstrukce mostu a navazující komunikace je společným projektem Libereckého kraje a obce Čtveřín, která opraví kanalizaci, stavba přijde na bezmála 65 milionů korun, řekl mluvčí kraje Filip Trdla. Čtveřín (Liberecko) 18:36 13. dubna 2024

Podle krajského policejního mluvčího Vojtěcha Robovského musí motoristé na D10 počítat kvůli demolici mostu s dopravním omezením, i když úplná uzavírka by měla trvat jen 14 hodin.

Na dálnici D10 dojde o víkendu ke kompletní uzavírce u Čtveřína (km 63,6). Od soboty 13. 4. 19:00 h. do neděle 14. 4. 9:00 h. povede veškerý provoz značenou objízdnou trasou po silnici II/610 přes Turnov. Důvodem je demolice mostu ve Čtveříně. Investorem akce je Liberecký kraj. pic.twitter.com/Cw5weAJnmw — ŘSD Liberecký kraj (@RSD_Liberecky) April 12, 2024

„Krátkodobá uzavírka bude realizována v obou směrech komunikace D10, tedy jak ve směru na Prahu, tak do Liberce, respektive Turnova. K uzavření úseku komunikace dojde mezi sjezdy na obce Příšovice, Svijanský Újezd a Ohrazenice,“ uvedl policejní mluvčí.

S dopravním omezením musí motoristé počítat už během dne. „V závislosti na této uzavírce budou v daném úseku a na příjezdových trasách realizována další opatření a omezení z důvodu přípravných a dokončovacích prací projektu. Půjde především o úpravy rychlosti, svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu nebo úpravy dopravního značení objízdných tras,“ dodal Robovský.

Policie proto posílí dohled nejen na dálnici, ale také na objízdných a navazujících trasách.

„Stavba ve Čtveříně je důležitá, náklady se v soutěži podařilo snížit o deset milionů korun. Je to akce, kde budeme spojovat stavební práce i s akcí obce, která by měla budovat splaškovou kanalizaci. Takže je to další z desítek akcí, které jsme už realizovali nebo budeme realizovat společně s obcemi,“ doplnil náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj).

Práce na rekonstrukci začaly v dubnu, hotovo by mělo být v září.

Kraj bude financovat demolici a výstavbu mostu nad dálnicí. Hlavním důvodem je podle náměstka stav mostu a především nedostatečná volná výška pod ním.

Nový most tak bude vyšší, projekt také počítá se zvětšením rozpětí středních polí, což v budoucnu umožní rozšíření dálnice.

Současně kraj obnoví zhruba čtyři kilometry navazující komunikace včetně chodníku, celkově to přijde na více než 58 milionů korun.

Čtveřín se bude na stavbě podílet více než šesti miliony korun, financuje rekonstrukci a dostavbu kanalizace, rekonstrukci autobusové zastávky a veřejného osvětlení.