Krnáčová nařídila prověřit Hlínu. Právníka pražského dopravního podniku opozice označuje za šéfa firmy

Pražská primátorka za hnutí ANO Adriana Krnáčová nařídila prověřit, jaká je role externího právníka Květoslava Hlíny v dopravním podniku hlavního města. Jak minulý týden upozornil Radiožurnál, někteří opoziční zastupitelé považují advokáta, který dřív pracoval pro Agrofert, za faktického šéfa společnosti. Praha 5:55 24. dubna 2018

Sám Hlína odmítá, že by fakticky řídil pražský dopravní podnik, a označil to za hloupost. Smlouvy, které uzavřel s dopravním podnikem, teď ale zkoumá dozorčí rada společnosti. Jejím členům to v dopise, který má Radiožurnál k dispozici, uložila právě primátorka Krnáčová.

Šéf dozorčí rady Lukáš Kaucký nominovaný za ČSSD si už vyžádal kompletní seznam smluv, které podnik uzavřel s Hlínovou advokátní kanceláří. Porovnat je chce s kontrakty s dalšími externími právníky.

„Já jsem se ze své pozice předsedy dozorčí rady obrátil na představenstvo dopravního podniku se žádostí o poskytnutí všech podkladů, se žádostí o prověření celé události,“ vysvětluje Radiožurnálu Kaucký.

Závěry prověrky chce primátorka znát do konce týdne. V dopise dozorčí radě Krnáčová popsala i další možný postup.

„Pokud by se informace zveřejněné Českým rozhlasem potvrdily, považovala bych to za naprosto nepřípustnou situaci, kterou musí dozorčí rada neprodleně řešit. A to ať už změnou v představenstvu nebo přehodnocením některých smluv na právní služby,“ popsala Krnáčová.

Sám Hlína překračování kompetencí odmítl. Aktivitu primátorky podle svých slov ale vítá. „Bude dobře, když se to prošetří a ukáže se pravda jestli tedy jsem nebo nejsem schopen řídit dopravní podnik. Já tvrdím, že je to hloupost,“ řekl Radiožurnálu Hlína.

Podobně celou věc vidí i vedení dopravního podniku. Jeho mluvčí Aneta Řehková už dříve uvedla, že Hlína společnosti poskytuje právní služby na stejné úrovni jako jiní najatí advokáti.