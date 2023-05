Bezpečnostní systém ohlásí řidiči živé objekty. Jako první u nás ho testuje liberecký dopravní podnik

Srážky s chodcem, cyklistou nebo motorkářem nejsou podle řidičů autobusů v Liberci nic ojedinělého. K nehodám přispívá i horské prostředí a úzké silnice. I proto liberecký dopravní podnik začal jako první v Česku na jednom ze svých kloubových autobusů testovat nový bezpečnostní systém. Liberec 0:10 4. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém je určený primárně k tomu, aby hlídal slepé úhly z čela a pravého boku autobusu. Pohyb venku snímají tři kamery | Foto: Eva Malá | Zdroj: Český rozhlas

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou jako první v České republice testuje nový bezpečnostní systém. Jedná se o asistenta dopravy, který řidiči autobusu pomůže předejít dopravním nehodám s chodci, cyklisty nebo řidiči motorek.

„Systém se ozve akusticky. Je to chytře udělané, protože reagovat by to mělo skutečně na živé objekty, tak, aby to nepípalo, když budu míjet zábradlí nebo sloup,“ říká řidič Zdeněk Leskoven, který má s bezpečnostním systémem první zkušenosti.

„Nedávno jsme měli případ, kdy došlo ke střetu autobusu s chodcem. Důvodem byl slepý úhel. Jsou z toho velké nepříjemnosti. Jednak je tam zraněný, a druhak to řidiči velmi těžce psychicky snášejí. Těžko se z toho dostávají,“ dodává.

Systém je určený primárně k tomu, aby hlídal slepé úhly z čela a pravého boku autobusu. Pohyb venku snímají tři kamery.

