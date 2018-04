V budově Dopravního podniku Liberce a firmě BusLine zasahují policisté

V budově dopravního podniku města Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) a v dopravní společnosti BusLine zasahovala ve čtvrtek policie. Českému rozhlasu to řekla mluvčí dopravní firmy Martina Poršová. Zásah potvrdil i mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Není jasné, zda to souvisí s nedávným zásahem v budově úřadu Libereckého kraje, v ČSAD Liberec a poradenské firmě Nexia. Praha 13:04 19. 4. 2018 (Aktualizováno: 13:48 19. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V budově Dopravního podniku města Liberce a firmě BusLine zasahovala ve čtvrtek policie | Foto: Šárka Škapiková

V obou firmách ve čtvrtek byli vyšetřovatelé národní centrály proti organizovanému zločinu. „Kriminalisté provádějí úkony trestního řízení,“ řekl mluvčí centrály Jaroslav Ibehej. Žádné další informace poskytovat nebude a nepotvrdil ani, že by oba případy souvisely.



„Měli jsme asi patnáctiminutovou návštěvu, kdy si přišli pro dvě věci, vzali si je a odešli. Předložili požadavek, naši lidé jim vydali, co chtěli. Nejsme schopni z toho nic vydedukovat,“ řekl předseda představenstva BusLine Radek Chobot. Mluvčí dopravního podniku Martina Poršová přítomnost policistů potvrdila, o co se zajímali, ale sdělit odmítla.

Vyšetřovatelé protikorupční policie zasahovali na počátku dubna také na Krajském úřadě v Liberci, ČSAD Liberec a v poradenské firmě Nexia. Zajímali se o materiály související se zajištěním dopravní obslužnosti