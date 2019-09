Dopravnímu podniku chybí řidiči. Nevyjely některé spoje na trase z Prahy do Příbrami

Kvůli nedostatku řidičů nevyjelo v úterý několik spojů na trase Praha – Dobříš – Příbram a zpět. Informovala o tom Pražská integrovaná doprava na svém webu. Mluvčí Filip Drápal serveru iROZHLAS.cz řekl, že společnost věří, že k podobným výpadkům už docházet nebude. Praha 17:49 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autobus MHD Praha | Foto: Archiv DPP, Petr Hejna | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

„Jedná se o personální výpadek, kdy se nepodařilo sehnat řidiče. Nicméně jedná se pouze o několik jednotek spojů během odpolední špičky. To znamená, naprostá většina autobusů směrem Dobříš a Příbram je běžně zajištěna podle jízdních řádů. Jedná se pouze o výpadky zhruba šesti spojů ve směru na Příbram a zpátky,“ popsal Drápal serveru iROZHLAS.cz.

Bezkontaktně zaplatíte už v každé pražské tramvaji. V autobusech jen na lince k letišti na Ruzyni Číst článek

Některé autobusy nevyjely na linky číslo 392, 393 a 395. Podle Drápala je problém v nedostatečném počtu záložních řidičů. „Je to z důvodu, že chybí personál. Obecně se všude potýkáme s nedostatkem řidičů a samozřejmě záloh je potom minimálně. Takže v případě, že někdo onemocní nebo náhle se nedostaví do zaměstnání, tak pak se může stát, že spoj nejede,“ dodal.

Výpadky ve spojích by měly podle údajů na webu ROPIDu trvat až do úterních 20.00. Cestující by se ale měly dostat, kam potřebují, protože podle Drápala je kapacita autobusů dostačující a reálně se jen prodlouží interval na jednotlivých linkách.

V MHD by mohly být všechny zastávky na znamení, plánuje se v Praze. Ušetří to prý miliony Číst článek

„Cestující se domů určitě dostanou, protože se jedná o několik málo spojů z těch zhruba asi třiceti za odpolední špičku, takže interval do Příbrami je asi deset minut, to znamená, že cestující se určitě dostanou tím dalším následujícím spojem, který jede velmi brzy po tom předchozím. A kapacita v autobusech je dostatečná, protože právě od září jsou na tyto linky nasazovány kapacitní patnáctimetrové autobusy, takže je zde automaticky navýšena kapacita o zhruba 50 procent,“ popsal Drápal.

Zatím není jasné, jestli k podobným problémům nebude docházet i nadále. „Věříme, že k výpadkům docházet nebude, nicméně pokud se tak stane, tak určitě to budeme zveřejňovat na našich webových stránkách,“ řekl na závěr Drápal.