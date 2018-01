Dopravní podnik Praha prohrál soud, musí zveřejňovat informace o poloze tramvají a autobusů

Kde se nachází zpožděný spoj? Odjel již ten očekávaný? Podobné informace, které v tuzemsku i v zahraničí slouží k lepšímu plánování dopravních spojů, často využívají například tvůrci navigačních aplikací. Pražský dopravní podnik polohy vozidel doposud tajil, nyní mu však soud nařídil je zveřejnit. Praha 6:00 6. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Archiv DPP, Petr Hejna | Zdroj: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Dopravní podnik hlavního města doposud informace o polohách tramvají a autobusů zveřejnit odmítal. Důvodem měl být složitý IT systém i obavy z teroristických útoků.

„Online přenos a případné zveřejnění pohybu všech dopravních prostředků DPP na celém území hl. m. Prahy již vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě (teroristické útoky v Paříži), představuje vysoké bezpečnostní riziko,“ napsali podnikoví právníci v rozhodnutí, kterým na konci roku 2015 zveřejnění informací odmítli.

Přitom například v Jihomoravském kraji je poloha všech vozidel, která jsou součástí integrovaného dopravního systému, veřejná.

'Nadměrná zátěž'

U soudu pak pražská obecní firma odkazovala na nutnost upravit dispečerské programy, což by pro ni „představovalo nadměrnou zátěž v hodnotě několika milionů korun“.

Žádný z argumentů ale Městský soud v Praze neuznal. Na základě žaloby, kterou podal datový novinář Českého rozhlasu Jan Cibulka, odmítavé rozhodnutí dopravního podniku zrušil.

„Žalovanému se nařizuje, aby žalobci poskytl vzdálený přístup k aktuálním strojově čitelným informacím o poloze tramvají (systém DORIS) a autobusů (systém AUDIS), a to včetně dokumentace (metadat) těchto datových rozhraní, a to ve lhůtě tří měsíců od právní moci rozsudku,“ napsal předseda 6. správního senátu Ladislav Hejtmánek v rozsudku, který Cibulkovi přišel do datové schránky.

Tříměsíční lhůtu pro splnění pak soud stanovil právě s ohledem na nutnost doprogramovat do IT systémů nové funkce. Náklady na případné úpravy tak ponese dopravní podnik. Problém bude nejspíše představovat tramvajový systém DORIS, který pro dopravní podnik vyvinula za podezřelých okolností společnost Xanthus.

Rozsudek se stal pravomocným doručením oběma stranám sporu, ale dopravní podnik ještě může podat kasační stížnost.

Zda tak učiní, není zatím známo. „V tuto chvíli nemáme rozsudek k dispozici, musíme ho nejprve prostudovat a zaujmout stanovisko,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.