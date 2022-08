Dopravní podnik plánuje rekonstrukci pražské stanice metra C Kačerov. Práce mají začít příští rok

Pražský dopravní podnik (DPP) připravuje rekonstrukci stanice metra C Kačerov, v plánu je mimo jiné vybudování nových eskalátorů a výtahu pro bezbariérový přístup. Sdělila to mluvčí podniku Aneta Řehková. DPP vypsal tendr na projektanta s předpokládanou hodnotou 23 milionů korun. Práce by měly začít příští rok a trvat do roku 2025. Pražské metro má 61 stanic, bezbariérových je 46.

Praha 13:05 23. srpna 2022