Příprava dopravních staveb se zrychlí, schválila sněmovna. Nyní trvá až 13 let

Příprava staveb dopravní a další infrastruktury se zřejmě výrazně zkrátí. Podle vlády by to mohlo být až o třetinu. Stát by měl také snáze a rychleji získávat pozemky pro výstavbu dálnic a železnic. V případě výkupu stavebních pozemků a staveb bude moci vlastník dostat až 1,5násobek znalecké ceny. Počítá s tím novela takzvaného liniového zákona, kterou v pátek schválila sněmovna. V současné době trvá příprava velkých dopravních staveb až 13 let.

Praha 12:49 19. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít