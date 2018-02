Dopravu na Moravě komplikovalo sněžení, policie řešila desítky nehod

Dopravu ve východní části země ve středu komplikovalo vydatné sněžení. V krajích Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském se staly desítky nehod. Silnice klouzaly a špatná byla i viditelnost. Problémy na cestách mohly mít především kamiony, některé silnice pro ně byly neprůjezdné. Zhruba dvě hodiny byla kvůli uvízlým kamionům uzavřená i dálnice D48 od Rychaltic ve směru na Frýdek-Místek až po tunel Zelinkovice. Ostrava 21:57 7. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Autonehoda (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Pixabay

Řidiči by nadále měli být opatrní a řízení věnovat zvýšenou pozornost. Podle informací silničářů se kamiony vzpříčily i na silnici I/57 na výjezdu z obce Vrchy na Novojičínsku. Kluzká vozovka je i na dálnici D56 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem a také na dálnici D1 od polských hranic ve směru na Prahu.

Policisté odpoledne kvůli sněžení zaznamenali i zvýšený počet dopravních nehod. Jedna z nehod zkomplikovala večer situaci na okraji Krnova. Místo je podle dopravních informací průjezdné s opatrností.

„Moravskoslezští policisté řeší zvýšený počet dopravních nehod a havárií. Při událostech na silnicích vznikala zejména škoda na majetku, případně došlo k lehkým poraněním účastníků silničního provozu,“ uvedla policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Kamion na boku

Od středečního poledne policisté za necelé čtyři hodiny přijali oznámení o šesti desítkách dopravních nehod. V úterý za stejné období řešili pouze 12 dopravních nehod. „Na území Ostravy policisté v době, kdy začalo sněžit, registrují navýšení počtu nehod na zhruba trojnásobek,“ řekla Holčáková.

Mluvčí hasičů Petr Kůdela řekl, že hasiči mezi 12.00 a 16.00 vyjížděli ke 12 nehodám. V Odrách na Novojičínsku vyprošťovali automobil z potoka, který tam skončil na střeše. V Ostravě vytahovali zpět na silnici zapadlý autobus. Pomáhali i na dálnici D1, kde například u Velkých Albrechtic skončil na boku polský kamion.

Policisté proto apelují na řidiče, aby přizpůsobili jízdu aktuálním povětrnostním podmínkám i stavu silnic. „Brzdná dráha na sněhem či ledem pokryté silnici je delší. Stejný apel směřujeme k chodcům, aby nevstupovali na komunikace před přijíždějící automobily, byť se nachází na přechodu pro chodce, a měli na paměti obtížnější reakce řidičů na zasněžených silnicích,“ doplnila policejní mluvčí.

Uzavírky pokračují

Pro kamiony zůstává uzavřená silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku. Silnice, jež je jedním z hlavních tahů na Slovensko, vede kolem přehrady Šance, která zásobuje kraj pitnou vodou.

Silničáři tam proto nesmějí používat chemické látky, jen inertní posyp. To dělá v kopcích kamionům potíže už při slabé vrstvě sněhu a silnici tam často zablokují.

Podle předpovědi meteorologů by sněžení mělo být trvalejší. Slábnout bude až během noci a k ránu by místy mohlo i ustávat. Oblačnost by se částečně měla protrhat. Ve čtvrtek lze ale opět místy počítat s občasným sněžením.