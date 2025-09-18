Dopravu na Svitavsku přerušila nehoda. Devět lidí je zraněných, na místě zasahovaly vrtulníky
Z důvodu vážné dopravní nehody osobního vozidla a autobusu je zcela uzavřena silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí u obce Cerekvice. Na místo letí dva vrtulníky LZS. #policiepak— Policie ČR (@PolicieCZ) September 18, 2025
Devět lidí ve čtvrtek utrpělo zranění při srážce autobusu s osobním autem u Cerekvice nad Loučnou na Svitavsku na silnici I/35. Dva lidé utrpěli těžká zranění, ostatní středně těžká, řekl ředitel krajské zdravotnické záchranné služby Igor Paar. Pro zraněné letěly dva vrtulníky, uvedla policie na síti X. Silnice se kvůli nehodě zcela uzavřela.
„Na místě došlo k tomu, že byl vyprošťován řidič autobusu a dodávky (policisté informovali o osobním vozidle – pozn. red.), kteří se střetli. Oba řidiče transportovaly vrtulníky do nemocnic. Sanitní vozy také odvezly sedm zraněných,“ popsal pro Český rozhlas Pardubice mluvčí pardubických krajských hasičů Miroslav Polák.
„V tuto chvíli nevíme, jak dlouho ještě silnice bude uzavřena, protože na místo jeli členové posttraumatického týmu plus policejní a hasičský psycholog. Nehoda se dále vyšetřuje,“ popsal pro Český rozhlas Pardubice mluvčí pardubických krajských hasičů Miroslav Polák.
Nehoda se stala podle informací Ředitelství silnic a dálnic ČR po 14.30. Ředitel záchranné služby uvedl, že zdravotníci ukončili zásah na místě nehody kolem 16.00.
„Dva těžce zraněné pacienty přepravily letecké záchranné služby do traumacenter do Hradce Králové a do Brna,“ uvedl Paar. Dalších sedm středně těžce zraněných rozvezly posádky krajské záchranné služby do nemocnic v regionu. Policisté zatím neupřesnili okolnosti srážky.