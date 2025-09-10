Dopravu z Brna na Slovensko komplikuje částečná uzavírka. Silničáři chtějí opravy dokončit do 14 dní
Kvůli opravám vozovky bude od středy u Uherského Hradiště omezený provoz na hlavním tahu z Brna na Slovensko. Důvodem jsou opravy vozovky u křižovatky se silnicí III. třídy z Vések do Míkovic.
Silničáři nejprve v první etapě opraví polovinu silnice I/50 ve směru na Uherský Brod, následně se přesunou na druhou stranu do jízdního pruhu na Uherské Hradiště. Uzavírka je plánovaná až do 30. září.
Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl však pro Český rozhlas Zlín uvedl, že se pokusí veškeré práce stihnout do čtrnácti dnů. Delší termín je pojistka pro případ špatného počasí nebo jiných komplikací. Práce budou stát přes čtrnáct milionů korun.
Během prací na daných úsecích nebude možné vždy do jedné z těchto místních částí Uherského Hradiště ze silnice I/50 odbočovat. Objízdná trasa do Míkovic bude vedená přes Kunovice a Podolí, do Vések se pak řidiči dostanou pouze přes Sady.
Uzavírka křižovatky se pochopitelně dotkne také veřejné dopravy. Jan Malý ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje popsal, že krajská autobusová linka číslo 300 zaveze cestující pouze do Míkovic a nebude pokračovat do Vések. Naopak linky MHD Uherské Hradiště číslo 302, 306 a 315 budou jezdit pouze do Vések.