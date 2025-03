Došlo k chybě v databázi, ale bezpečnost ohrožena nebyla, říká Kupka o výpadku systému ETCS

Kvůli softwarové chybě v databázi vlaků v sobotu zhruba šest hodin nefungoval systém ETCS a vlaky nabíraly dlouhá zpoždění. „Rozhodli jsme se, že vyhodnocení a rozhodnutí, jaký bude další postup, má padnout až v roce 2027 na základě českých zkušeností s ETCS, ale i zahraničních,“ popsal výsledek jednání se zástupci dodavatelů železničních technologií v rozhovoru pro Radiožurnál ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Rozhovor Praha 19:09 17. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jak pokročila doba, tak pokročila i kvalita systémů, tak abychom dokázali do budoucna čelit možným problémům, říká Kupka (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Můžete blíže popsat, jaká chyba se stala a proč?

Opravdu tak, jak jste předznamenal, došlo k chybě v databázi, tedy na straně jednoho z dodavatelů. Chci ocenit to, že se k tomu postavil čelem a že teď spolu se svými vývojovými centry v Kanadě a ve Francii řeší, jakým způsobem nejenom do budoucna předcházet problémům, ale i významně zlepšit a zrychlit diagnostiku tak, abychom do budoucna dokázali podobným případům předcházet.

My na české straně jsme rozhodli o dalších opatřeních, která chceme udělat proto, abychom posílili bezpečnost systému a jeho stabilitu. Zároveň chci jasně říct, že nedošlo k ohrožení bezpečnosti na české železniční síti a ještě jednou se cestujícím za komplikace omluvit.

Jaká opatření konkrétně jste po pondělním jednání přijali, aby se podobný výpadek neopakoval?

Máme garanci společnosti Kontron, že do konce března dostaneme návrh konkrétních zlepšení v diagnostice a v jejím zrychlování a to okamžitě přijmeme. Další krok na naší straně je posílení služby techniků na straně Správy železnic, kteří dohlížejí na funkci ETCS a GSM-R.

Abych to přiblížil, ve skutečnosti se nejednalo o chybu v samotném zabezpečovacím systému ETCS, ale v komunikačním systému GSM-R, jak zaznělo, který tu byl už řadu let před ETCS a bude tu i dále, a tvoří jeden z prvků systému ETCS, a tam došlo právě ke zmíněné chybě.

Do budoucna, jak jsem zmínil, tomu chceme předcházet i zlepšenou diagnostikou, silnějším personálním vybavením v době nočních služeb a víkendů, tak abychom dokázali co nejrychleji reagovat na případné problémy.

Poslední věc, kterou chceme udělat také – servery, které poskytují tuto službu, mají garantovanou životnost výrobce do roku 29, přesto jsme se rozhodli přistoupit k jejich rychlejšímu obnovení i s ohledem na to, že teď jsou intenzivně zatížené.

Jak pokročila doba, tak pokročila i kvalita systémů, tak abychom dokázali do budoucna co nejvíce čelit možným problémům.

Nové zabezpečovače

Zabezpečovače se mají zavádět i na dalších tratích v Česku, ohrozí sobotní výpadek zavádění nových zabezpečovačů?

Určitě neohrozí a nesmí ohrozit. Česká republika nemá jiný, lepší systém zabezpečení, než je ETCS. Platí, že tak jako každá technická věc, i tady může dojít k nějaké poruše, k nějakému selhání a záleží na tom, jak rychle se pak podaří zajistit záložní scénář.

Nachystané záložní scénáře zafungovaly i tady. Máme zkušenost třeba z Norska, kde výpadek toho komunikačního systému GSM-R na poměrně dlouhou dobu ochromil veškerou železniční dopravu v České republice.

V sobotu ráno se postupně podařilo zajistit zprovoznění všech vlaků. Zpoždění bohužel dosahovala délky 45 až 120 minut. To mě moc mrzí, a proto také děláme kroky, které by měly zajistit lepší fungování do budoucna.

Ale platí, že v pět hodin došlo k tomu problému a už v deset hodin a 30 minut se podařilo v plném rozsahu funkci ETCS obnovit. V tomto směru se naši dodavatelé vešli do garantovaných časů, kdy musí obnovit provoz a činnost systémů.

Nikdy nebudeme úplně odolní vůči technickým chybám, výpadkům a podobně, ale snažíme se to zlepšovat a zlepšit tak, aby zbytečně nedocházelo ke zdržením pro cestující.

Situaci „zachránil“ starý zabezpečovač, ale podle dřívějších vyjádření ředitele Správy železnic Jiřího Svobody se konvenční návěstidla měla začít vypínat už v polovině tohoto roku, přehodnotili jste tento plán na základě posledních událostí?

O tom jsme se právě při dnešním jednání bavili a rozhodli jsme se, že vyhodnocení a rozhodnutí, jaký bude další postup, má padnout až v roce 2027 na základě českých zkušeností s ETCS, ale i zahraničních.

My jsme tím letošním krokem udělali velký krok k větší bezpečnosti železnice a spolu s námi se tím směrem vydávají i ostatní státy, ale pořád se jedná o systém, který si teprve celým evropským železničním prostorem razí cestu.

A bude záležet na dalším vyhodnocení na zkušenostech, aby pak teprve nastalo rozhodnutí o tom, jak kdy případně vypínat stará návěstidla. Za mě je důležité teď mít zálohu, se kterou budeme počítat a rozhodnutí má padnout opravdu až v roce 2027.