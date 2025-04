‚Dostal bych bonus, pokud propustím Moravce.‘ Šéf ČT kritizuje výzvu k jeho odvolání, rada ho prý vydírá

Velikonoční příměří byl výsměch, řekl Pavel. Přístup Ruska k mírovým jednáním je podle něj cynický

„Pokud by skutečně Rusku záleželo na mírových jednáních, tak to nejjednodušší, co se dá udělat, je, že prezident Putin bude souhlasit s třicetidenním příměřím,“ řekl Petr Pavel.