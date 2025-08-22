Dostala podmíněný trest za popírání ruských zločinů. Učitelka z Prahy se odvolala
Učitelka Martina Bednářová se odvolala proti rozsudku, který ji uložil podmíněný trest a tříletý zákaz učení za popírání ruských zločinů na Ukrajině. Upozornila na to v pátek Česká televize. Kauzou se tak bude potřetí zabývat pražský městský soud. Bednářová kandiduje do Sněmovny za hnutí Stačilo!, je trojkou pražské kandidátky.
Z justiční databáze vyplývá, že odvolání podala 20. srpna. Trestní spis se tedy stále ještě nachází u obvodního soudu a není zřejmé, zda odvolací senát stihne kauzu projednat před říjnovými volbami.
„Odvolání podala obžalovaná, směřuje do všech výroků rozsudku zdejšího soudu ze dne 29. května 2025, kterým byla obžalovaná za přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání sedmi měsíců podmíněně s odkladem na zkušební dobu v trvání 20 měsíců,“ sdělil ČT mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 6 Ivo Brand.
Nepravomocný rozsudek Bednářové vedle podmínky a zákazu činnosti uložil také povinné absolvování kurzu na posílení mediální gramotnosti. Soudkyně v květnu zdůraznila, že žena nečelí stíhání za své názory, ale za to, že k jejich šíření zneužila postavení učitelky.
Téma Ukrajiny otevřela češtinářka Bednářová při výuce v Základní škole Na Dlouhém lánu v Praze počátkem dubna 2022, tedy několik týdnů po začátku ruské invaze. Podle obžaloby v osmé třídě při hodině slohu uváděla, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace.
‚V Kyjevě se nic neděje‘
Žákům tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když namítali, že ve zprávách ČT viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá.
Uváděla také, že ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy. Někteří žáci učitelce oponovali a její výklad si nahráli.
Bednářová, která učila žáky přes 30 let, na svých výrocích trvá a proces označuje za politický. Média podle ní o konfliktu na Ukrajině neinformují pravdivě. Po incidentu dostala výpověď, kvůli níž se školou neúspěšně vedla pracovněprávní spor.