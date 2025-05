Dostali jsme nabídku ovlivnit audit digitalizace stavebního řízení, tvrdí Bartoš. Šetření policie vítá

Digitalizace stavebního řízení měla zpoždění od samého začátku, ministerstvo pro místní rozvoj mělo jeho spuštění odložit. Tak zní klíčové sdělení legislativní části auditu, který představil ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek. Audit podle něj zjistil 32 klíčových problémů, řízení mělo například personální, zakázkové nebo projektové nedostatky. „Audit je nedůvěryhodný cár papíru,“ říká bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Rozhovor Praha 13:07 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš (Piráti) po setkání s prezidentem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mezi základní problémy ministr zařadil nedostatečně vymezené standardy řízení, personální neobsazení klíčových pozic, zakázkové potíže nebo absenci kolaudace celého systému ještě před spuštěním. Za tu personální nedostatečnost už jste přijal zodpovědnost, co ty ostatní položky?

Já jsem měl možnost si projít vyjádření ministerstva. Zásadní věc, kterou bych rozporoval, a já jsem s tím byl na vládě mnohokrát, ještě když jsem byl členem vlády, je odložení termínu spuštění. Od Evropské komise, tak i od expertů na národní plán obnovy bylo jasně řečeno, že termín 1. 7. nelze odložit, neboť by to mohlo ohrozit financování většího milníku národního plánu obnovy.

A v roce 2023 jsem dokonce předkládal materiál na vládu, který měl zajistit spolupráci tří rezortů a státních podniků, jako je Národní agentura pro komunikační a informační technologie a Centrum dopravních informačních systémů. Vláda odmítla toto usnesení schválit. Tolik jenom k tomu termínu.

Na to bych se ještě rád zeptal. Pokusil jste se vyjednat s Evropskou unií posunutí toho termínu, abychom nepřišli o peníze z Evropské unie?

Samozřejmě. Ono nakonec o peníze nepřijdeme, ty peníze se přealokují třeba i na jiný projekt. To, co bylo zainvestováno zatím do digitalizace stavebního řízení, což je asi 400 milionů korun, tak zůstává. Ty systémy se používají a běží. Škoda jen, že se dále nerozvíjí.

Ale kdyby se to tehdy udělalo tak jako teď? To znamená, že byste spustil bypass, tedy propojení nového a starého systému, ke kterému jste se odmítal vrátit, tak by Česko o ty peníze z evropských peněz nemuselo přijít, ne?

Ono Česko o ty peníze ve finále nepřijde. Jsou tam ještě další dva systémy, o kterých se tolik nehovoří. Národní geoportál a portál stavebníka v tuto chvíli odbavují 5000 žádostí týdně. Už od listopadu a bez bypassu.

Nestandardní chování auditorů

Čili jste to mohl odložit, kdyby to bylo udělané tou formou bypassu a vyhnout se té ztrátě?

My jsme podali společnosti Portos a ministerstvu podklady. Ta společnost se chová ve věci toho auditu velmi nestandardně poslední dobou, asi si to lidé mohou dohledat. Veškeré podklady hovořili o tom, že odklad možný není, neboť kvůli novele stavebního zákona už jednou tato vláda odkládala naplnění toho milníku o rok.

Já jsem ty problémy nezpůsobil. Myslím, že o tom hezky hovoří třeba reportáž České televize, pořadu Reportéři ČT Eror stavebního řízení. Projektové řízení na tak malé ministerstvo je problém. Nemůžete si najmout interně experty. Ostatně paní Pavlíková, je nová ředitelka IT, čelí velmi podobným problémům.

Proč nebyl systém zkolaudován ještě před svým spuštěním, jak se píše v auditu?

Já jsem tu povinnost kolaudace dokonce do zákona zaváděl, když jsme dělali digitální informační agenturu. Ministr skutečně nedohlíží na každý jeden krok tohoto procesu. Jakmile jsem to zjistil, tak jsem požádal o kolaudaci systému a pokud se nemýlím, což mi nesedí, co říkal pan ministr Kulhánek, tak snad 1. 4. bylo zkolaudováno.

Já vím, že to není výmluva, ale kdybychom přistupovali k tomu, že nelze používat systémy, které kolaudaci nemají, tak se studenti nepřihlásí do systému DiPSy, protože kolaudaci taky nemá.

Teď jsem se bavil s panem Trpkošem na výboru, když jsem se ptal, jak je na tom systém Jenda. A on tvrdil, že ani neví, jestli ten kolaudaci má nebo nemá. Nicméně podle vyjádření digitální informační agentury ani tyto systémy kolaudaci nemají. Já si myslím, že to je špatně, že to mělo být, a když jsem se to dozvěděl tak jsem okamžitě požádal o kolaudaci. Ale to, jak systém dále probíhal, už jaksi nebylo v mé moci.

Podle ministra Kulhánka bude možnou trestněprávní odpovědnost následně řešit policie. Kontaktovala vás kvůli digitálnímu řízení?

V souvislosti s tímto auditem jsem kontaktován nebyl. Já mám totiž zásadní problém, že audit míří hlavně na období, kdy jsem na rezortu byl já, i když částečně zmiňuje i Kláru Dostálovou, za které tam působili lidé, kteří teď sedí na lavici obžalovaných v kauze Dozimetr. Například pan Šteffel.

Já jsem rád, že to bude policie řešit. Našemu analytikovi, panu Janušovi, advokát Portosu skrze nějakého prostředníka nabídl, že dokonce může audit upravovat. Piráti i toto předali Národní centrále proti organizovanému zločinu. Obracíme se ostatně i na Českou advokátní komoru, protože jestli nabídku zasahovat do auditu dostali Piráti, tak bůh ví, kdo další se podílel na tomto v uvozovkách auditu. Podle mě to je nedůvěryhodný cár papíru.

Není, ale tento postup kanceláře Portos, to zapracování připomínek druhé strany, jaksi běžná součást auditu?

To já úplně nevím. Vzhledem k tomu, že má určitě nějakou mlčenlivost podepsanou se zadavatelem, což je paradoxně ministerstvo. Nevím, jestli byste si zval někoho do italské restaurace, což je nabídka, která padla panu Konečnému, aby tam když tak dal nějaké připomínky, a že změnit audit není problém.

Ani ministr Kulhánek, který dodával Portosu připomínky, nakonec konstatoval, že některé z nich nebyly zohledněny. Proto ministerstvo na svých vlastních stránkách má normálně vlastní připomínku, aby ty věci uvedli na pravou míru, což společnost evidentně připomínky nezapracovala.