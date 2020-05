Chceme podpořit místa s obrovským propadem turismu, například lázně, říká ministryně Dostálová

Pandemie koronaviru způsobila v cestovním ruchu škody ve výši desítky miliard korun. O práci přišlo sedmdesát tisíc lidí. Jaké povinnosti mají cestovní kanceláře vůči klientům se zrušenými zájezdy? Jaká opatření na podporu domácí turistiky vláda chystá? A budeme moct v létě vyrazit do zahraničí? Tomáš Pancíř se ptal ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Kláry Dostálové. Praha 19:34 15. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská komise poslala do České republiky upozornění, že zákon umožňující cestovním kancelářím vracet vouchery je v rozporu s evropskou legislativou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Klára Dostálová k zahraničním dovoleným: Cílem je ochrana zdraví našich lidí, s ostatními státy koordinujeme hygienická opatření

„Spolu s dopisem zaslala doporučení, které umožňuje vydávat voucher za podmínky, že klient má právo na vrácení peněz. To náš voucher splňuje. Jsme zemí, kde je ochrana spotřebitele silná,“ brání se Klára Dostálová.

Pokud mají cestovní kanceláře vracet peníze ihned, bude to podle ní problém. „Máme zranitelnou část obyvatelstva, která by měla mít nárok na peníze ihned. U lidí, kteří nejsou v životní nouzi, probíhá debata, zda by nebylo možné platby od cestovních kanceláří odložit zhruba o jeden rok.“ O této cestě prý v doporučení hovoří samotná Evropská komise.

Poukazy za tři až pět tisíc

Ministerstvo navíc plánuje podporu tuzemského cestovního ruchu. „Zaměstnavatelé i stát lidem přispějí. Zaměstnanci budou moct využít jakékoli ubytovací zařízení v republice,“ popisuje ministryně. „Chceme podpořit místa, která mají obrovský propad turismu, například lázeňství.“

Konkrétní částky podpory od státu se podle Dostálové pohybují v rozmezí od tří do pěti tisíc korun. OSVČ mohou poukázku využít v případě, že si na ni sami jakožto „zaměstnavatelé“ přispějí.

Dovolená bude, detaily řešíme

Jasněji už je i ohledně zahraničních dovolených. „Asi dvakrát týdně komunikujeme s chorvatskými protějšky. Hranice se otevřely pro majitele nemovitostí a lodí. Vstup umožní i těm, kdo mají rezervaci v hotelu. Promptně řešíme, jak zabezpečit hygienické předpisy,“ upřesňuje ministryně.

Relevantní informace o dovolených v zahraničí by Češi podle ní měli mít po 25. květnu.