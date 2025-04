Přípravy na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany se naplno rozbíhají – zatímco se čeká na podpis smlouvy, developeři už skupují pozemky a chystají výstavbu nových bytů i rodinných domů. Nejvíce změn se očekává v okolních městech a obcích, jako jsou Hrotovice nebo Náměšť nad Oslavou. Dukovany 8:32 13. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dostavba Dukovan přitahuje investory. Okolní města čekají příliv nových obyvatel (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Například v Hrotovicích, které mají aktuálně přibližně 1 780 obyvatel, se připravuje výstavba hned na několika místech. „Tady se zatím pasou koně,“ ukazuje na louku na okraji města nezávislý místostarosta Bohuslav Seitl. Právě na tomto místě, známém jako „Na šloukách“, má vyrůst 22 rodinných domů. Budou určeny především pro pracovníky, kteří se budou podílet na dostavbě elektrárny.

Už nyní se ve městě staví – přímo naproti autobusovému nádraží soukromá firma přestavuje starý dům na malometrážní byty. Místostarosta Seitl odhaduje, že počet obyvatel Hrotovic by mohl vzrůst až o 220 lidí.

Zvýšený zájem developerů hlásí také Náměšť nad Oslavou. „Doteď jsme příliš zájemců o výstavbu bytů neměli, ale teď ta intenzita skutečně vzrostla,“ říká nezávislý starosta Jan Kotačka. Podle něj by dostavba dukovanské elektrárny mohla do města přivést až 500 nových obyvatel. „Těch pět set osob je to, co by ta Náměšť měla umět unést,“ dodává.

Obce z dotčených lokalit už proto zaslaly své připomínky a podněty krajskému výboru pro výstavbu nového jaderného zdroje. Podle předsedy výboru Radka Kotena (SPD) se jimi výbor bude zabývat v nejbližších dnech.

Dostavba Dukovan má přinést práci tisícům lidí. První ze dvou nových bloků by měl být hotový v roce 2036.