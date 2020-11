Dostavba Dukovan? Nechal bych soutěžit všechny a rizika hodnotil až potom, říká Pustějovský z ANO

Společnost ČEZ chce ještě do konce roku vypsat tendr na výstavbu pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Tajné služby a ministerstvo vnitra varují, že připravovaná zadávací dokumentace dostatečně nezohledňuje bezpečností zájmy Česka. Mělo by se vypsání tendru pozdržet? Hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl předseda sněmovního podvýboru pro energetiku Pavel Pustějovský (ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:15 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Petr Lemberk | Zdroj: MAFRA / Profimedia

O dostavbu Dukovan projevují podle informací samotného ČEZu firmy z Francie, Spojených států americký, Ruska a Číny. Jsou podle vás některé z nich bezpečnostním rizikem?

Takhle vám to neřeknu. Samozřejmě, že jsou nějaká geopolitická rizika. Já už jsem v nějakém rozhovoru řekl, že pro mě by bylo ideálním řešením, kdyby Evropa měla vlastní vyvinutý reaktor a podmínky pro realizaci těchto zdrojů, ale to bohužel není. Dnes se ty zdroje budují mimo Evropu, což je hendikep. Nejvíce bloků dnes staví Rusko a Čína, takže je na odbornících, aby vyhodnotili, zda bude vybraný dodavatel bezpečnostním rizikem nebo ne.

Vy jako předseda podvýboru pro energetiku byste byl klidný, kdyby nový blok Dukovan stavěla ruská nebo čínská firma?

To je zajímavá otázka. Dukovany byly stavěny ruskou technologií a fungují. Jestli budu klidný vám v tuto chvíli nemohu říct. V každém případě Evropa je závislá na ropě a zemním plynu, které proudí převážně z Ruska. Staví se Nord Stream II a nikdo to jako zásadní bezpečnostní riziko nevyhodnocuje.

Vysoutěžený tendr

V připomínkách ministerstva vnitra k zadávací dokumentaci je mimo jiné i doporučení, aby se firmy, které mohou být z bezpečnostního pohledu rizikem, tendru nemohly zúčastnit. Bylo by správné některé firmy do tendru nepustit, nebo by bylo lepší je nechat a řešit to, až kdyby vyhrály?

Já bych se přikláněl spíše k té druhé variantě. Těmi tendry se dozvídáte spoustu informací. Můj názor je, že bych nechal soutěžit co nejširší počet uchazečů a ve finále bych zohlednil rizika, o kterých hovoříte.

Říkáte, že se dozvíte řadu informací, ale není to i opačně? Že nabídnete těm firmám - potažmo možná i státům - dost důležité informace?

Teď nevím, které informace by to měly být. Vy dáváte požadavek na velikost reaktoru a na nějakou spolehlivost, na nějaké parametry sítě a nevím, které citlivé informace by se takovýto soutěžitel mohl dozvědět.

Já se nikdy žádného tendru na dostavbu elektrárny - ani na jedné, ani na druhé straně - neúčastnil, takže nevím, jestli tam takové informace nejsou, nebo jsou. Vy si myslíte, že nejsou?

Podívejte, když jsem slyšel nějaké úvahy o tendrech na 5G sítě, kde to riziko zneužití je opravdu, opravdu velké, ať už těch informací, které tam tečou, tak tady bych to riziko považoval za opravdu vysoké. V okamžiku, kdy soutěžíte technologii v podstatě strojírenskou, elektrotechnickou, tak tam to riziko tak silné jako třeba v těch 5G sítích nevidím.

Připomínky ministerstva vnitra

Říkal jste, že byste upřednostnil to, aby se případně rizikovost bezpečnostní řešila až následně. Smlouvy mezi státem a ČEZem tuhle možnost nabízejí a umožňují. Na druhé straně podle připomínek odborníků z ministerstva vnitra je to krajní problematické řešení. Podle nich v takovém případě hrozí ztráta času, ztráta důvěry ve schopnost státu zajistit takový projekt a také by se mohlo stát, že to potom povede k soudním sporům nebo arbitrážím. Nejsou to logické připomínky?

Tak jsou to připomínky ve smyslu, co by se mohlo stát. Ona se může stát hromada věcí a hromadu věcí ani nelze předvídat.

Jsou nějaké zadávací podmínky - ty by měly být nediskriminační, měly by být v souladu s evropským právem. Budeme soutěžit nějaký model financování, který bude ratifikován Bruselem, takže dle mého názoru: když se budeme držet zavedených standardů, tak bychom se do těchto potíží neměli dostat.

Nebojíte se, že potom vlastně vláda, kdyby o tom rozhodovala, by byla pod tlakem, jestli k tomu přistoupit za cenu, že bude hrozit nějaká arbitráž?

Myslím, že stát má zkušenosti s různými arbitrážemi, že investoři jsou někdy spokojení více, někdy spokojeni méně a brání svoje investice. Tohle je věc, řekl bych, standardní a vláda zcela určitě tuhle věc vezme v potaz při svém rozhodování.