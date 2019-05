Agrofert dostává dotace dál. Zemědělský fond uzavřel s firmami z holdingu nové smlouvy za 40 milionů

Modernizace hal pro prasata, farem pro drůbež či silážní plato. Smlouvy na šest nových projektů za 39,8 milionu korun podepsal zemědělský fond s firmami z holdingu Agrofert od doby, kdy začala platit nová unijní pravidla o střetu zájmů. Kvůli nim přitom Evropská komise šetří premiéra Andreje Babiše (ANO). Bezmála šest milionů pak dostala společnost Xaverov, kterou ovládá otec ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD). Původní zpráva Praha 6:00 31. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš holding Agrofert vložil v únoru 2017 do svěřenského fondu | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Doposud se mluvilo především o dotacích, na něž byly uzavřeny smlouvy ještě před 2. srpnem 2018, tedy před začátkem platnosti nových unijních pravidel.

Šlo mimo jiné o stomilionovou dotaci na linku na toustový chléb Penam, kterou sice stát poskytl ze státního rozpočtu, ale k proplacení do Bruselu ji už neposlal.

161 milionů Ministerstvo financí na požadavek Bruselu nepředložilo komisi k proplacení projekty holdingu Agrofert za 161 milionů korun (kompletní přehled najdete zde). Premiér Babiš, jenž holding vložil v únoru 2017 do svěřenského fondu, tvrdí, že dotace na linku na toustový chleba byla poskytnuta transparentně. „Moje bývalá firma to dostala podle pravidel a tady jsou transparentní evropské fondy,“ řekl ve čtvrtek v rozhovoru pro Blesk.cz. Navíc podle něj není pravda, že Evropská komise dotaci neproplatí.

Státní instituce přesto s firmami z holdingu Agrofert dál uzavírají nové smlouvy, i když eurokomisař Günther Oettinger v polovině května potvrdil, že komise část dotací pro holding pozastavila - jde konkrétně o peníze z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI).

„Pokud by, čistě teoreticky, Evropská komise střet zájmu potvrdila, pak bychom peníze museli vrátit,“ reagovala mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Vladimíra Nováková na dotaz iROZHLAS.cz, zda mohou být smlouvy - uzavřené po začátku loňského srpna - v rozporu s evropským právem.

SZIF podle ní bude dotace vyplácet do doby, než Evropská komise o možném střetu Andreje Babiše rozhodne.

„Fond u již poskytnutých dotací neidentifikuje žádné porušení dotačních pravidel ze strany žadatelů o dotace a při proplácení projektů postupujeme stejně, jako ostatní poskytovatelé dotací v České republice spolufinancovaných z ESI fondů. Pokud žadatel všechny podmínky pro získání dotace splnil, podporu získá,“ dodala mluvčí.

Následující tabulka ukazuje všechny smlouvy uzavřené s Agrofertem po 2. srpnu 2018:

Nejen premiér

Ve střetu zájmů by mohl být i ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), jehož se má rovněž týkat šetření ze strany Bruselu. To potvrdil eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan už v loni říjnu na půdě evropského výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Vyšetřování možného střetu Evropská komise šetří, zda český premiér neporušuje nová evropská pravidla o střetu zájmů, která platí od 2. srpna loňského roku. Z kraje roku kvůli tomu na řadě českých úřadů proběhla auditní mise. Původně měly být závěry poslané do Česka v polovině května. Kontroloři z Bruselu si ale vyžádali dodatečné doklady ze Státního fondu životního prostředí, proto došlo k prodloužení lhůty. Psali jsme ZDE. Vedle Agrofertu Evropská komise prověřuje také dotace pro firmu Agrotrade, kterou vlastní otec ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD).

Tomanův bratr i otec totiž podnikají v oboru. Miroslav Toman starší vlastní 80 procent akcií firmy Agrotrade, pod níž spadá společnost Xaverov, jež loni dostala dvoumilionovou dotaci. Ředitelem Agrotradu je pak ministrův bratr Zdeněk Toman.

I společnost Xaverov přitom po loňském 2. srpnu dostala téměř šestimilionovou dotaci. Na co konkrétně mají peníze jít, ale není ve smlouvě uvedeno.

Ministr Toman nezvedl telefon a nereagoval ani na zaslanou SMS. Odpověď poté zaslal přes svého mluvčího Vojtěcha Bílého. „Státní zemědělský intervenční fond je samostatná platební agentura, do jejíž práce ministerstvo zemědělství nezasahuje. Podle agentury ke střetu zájmu nedochází,“ uvedl pouze mluvčí.

Upozornění Pirátů

Na to, že zemědělský fond uzavírá smlouvy a uděluje dotace firmám holdingu Agrofert dál, upozornili už loni v září Piráti. Ti také dali Evropské komisi podnět, že Babiš s Tomanem možná porušují nová unijní pravidla.

100 milionů Agrofertu na lepší toasty šlo ze státní kasy. Ministerstvo dotaci nedalo Bruselu k proplacení Číst článek

„Jsem přesvědčen, že SZIF neměl uzavírat smlouvy o poskytnutí dotace se společnostmi z koncernu Agrofert v době, kdy již vstoupilo v účinnost evropské finanční nařízení ke střetu zájmů. Pirátský analytický tým již v září minulého roku upozornil SZIF na tyto smlouvy a možné porušování evropských předpisů ke střetu zájmů,“ uvedl pro iROZHLAS předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Podle něj se hnutí obrátilo nejen na zemědělský fond, ale i další tři úřady, a požádalo, aby se nová unijní pravidla dodržovala. „Bohužel SZIF trvá na tom, že žádné předpisy neporušuje místo toho, aby se řídil expertním stanoviskem právníků Evropské komise,“ dodal.

Jsou to sami právníci Evropské komise, kteří podezírají českého premiéra z porušení unijních pravidel. Napsaly to v prosinci loňského roku britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde, a to s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise (informovali jsme zde).

Ze státní kasy

Systém čerpání evropských dotací je založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Evropská komise peníze proplácí až po splnění určitých podmínek.

Brusel část dotací pro Agrofert stopl, Česko je ale posílá dál. ‚Nemáme důvod nevyplácet,‘ říká fond Číst článek

Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tudíž byly uhrazeny ze státního rozpočtu. Nyní ovšem reálně hrozí, že peníze z evropských fondů Česko nedostane.

Přesto jdou finance ze státního rozpočtu společnostem z holdingu dál. Proplácení nepozastavil SZIF, skrze nějž koncernu teče většina evropských dotací, ani další úřady, jež mají na starosti vyplácení peněz z jiných operačních programů.

Zákonná povinnost

Holding Agrofert nechce celou záležitost komentovat, dokud nebude znám výsledek evropského šetření.

„Ani Evropská komise, ani české úřady nám dosud neřekly, že bychom něco dělat neměli. Veškeré dotace čerpáme přesně podle zákonů, příslušných pravidel a uzavřených smluv,“ reagoval mluvčí holdingu Karel Hanzelka na dotaz, zda vedení nezvažuje preventivní opatření v souvislosti s šetřením – např. že se společnosti z holdingu nebudou o dotace prozatím ucházet.

„Taktéž pan Andrej Babiš splnil svoji zákonnou povinnost a vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Těžko někdo může říkat, že zde je něco v nepořádku. A stále platí, že se - do doby rozhodnutí Evropské komise a jasných a nezpochybnitelných informací - zatím k situaci blíže vyjadřovat nebudeme,“ dodal.