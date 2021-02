Auditu navzdory. Fond doporučil schválit 45 milionů pro Agrofert, peníze přiklepne až po jeho ukončení

Téměř 37,5 milionu korun by mohla společnost Penam z holdingu Agrofert dostat z Bruselu na modernizaci mlýnské technologie. Dalších 7,5 milionu by pak mohlo putovat do firmy Lipra Pork.

Státní zemědělský intervenční fond tyto projekty těsně před loňskými Vánoci doporučil ke schválení, a to navzdory běžícími auditu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO).

Ačkoliv firmy doložily všechny potřebné dokumenty, zda peníze nakonec dostanou, či nikoliv, se letos nejspíš nedozví. Fond totiž nechce o dotacích rozhodnout, dokud nebude audit dokončen.

Loni přitom kvůli obdobným průtahům při schvalování dotace zažalovala ministerstvo průmyslu jiná firma z Agrofertu. Soud v Praze jí dal za pravdu a označil jednání resortu za nezákonné. Praha 5:00 1. února 2021

23. prosince 2020 zveřejnil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) na svém webu tabulky s projekty, které doporučuje dodatečně podpořit z unijního balíku peněz určených pro roky 2014 až 2020.

Mezi desítky projektů se dostaly také dvě žádosti firem z Agrofertu. Ty dohromady požadují téměř 45 milionů korun, konečné částky se ale můžou po dokončení veškeré administrativy lišit.

V Česku přitom už dva roky běží unijní prošetřování možného střetu zájmů premiéra. Prověrka investičních dotací dle Evropské komise ukázala, že Babiš coby veřejný funkcionář porušuje článek 4 zákona o střetu zájmů. V případě zemědělských dotací ještě nejsou závěry známé, i tak ale existuje riziko, že Česko z Bruselu peníze na některé projekty firem z holdingu nedostane.

Kroky fondu se nelíbí Pirátům, kteří na ně upozornili a hned na začátku roku se kvůli dvojici předběžně schválených projektů pro společnosti Penam a Lipra Pork také obrátili na policii.

„Vše směřuje k velmi bolestivým škodám, které by pak český stát teoreticky měl vymáhat po Agrofertu. Před nedávnem jsme doručili kriminalistům již čtvrté doplnění k trestnímu oznámení. Obsahovalo celou řadu podrobných propočtů dotací a zakázek, které byly dle nejen našich analýz přidělené během posledních 3 let nezákonně,“ uvedl pro iROZHLAS.cz předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Tabulka projektů doporučených Stáním zemědělským intervenčním fondem ke schválení 23. prosince 2020. Mezi žádostmi je i projekt společnosti Penam z holdingu Agrofert | Zdroj: iROZHLAS.cz

Redakce se zeptala zemědělského fondu, zda by kvůli výsledkům auditu investičních dotací neměly být žádosti Agrofertu preventivně zcela vyřazeny. Podle mluvčí fondu Lenky Rezkové z nich ale fond vycházet nemůže.

„Závěry auditního šetření týkající se operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, které rozděluje ministerstvo průmyslu, nelze bez dalšího vztáhnout na SZIF, a to z důvodu odlišného právního pozastavení SZIF,“ odpověděla.

Zemědělský fond totiž na začátku loňského roku přišel s právní argumentací, podle níž nerozděluje peníze na základě rozpočtových pravidel, a tudíž se na něj zákon o střetu zájmů nevztahuje (více zde).

Pro připomenutí: v Česku na začátku roku 2019 proběhla dvě auditní šetření. Bruselští kontroloři se v jednom zaměřili na investiční dotace vyplácené z kohezních fondů, které rozděluje především ministerstvo průmyslu. Ve druhém pak kontrolovali zemědělské dotace, které k českým firmám proudí přes Státní zemědělský intervenční fond.

Odložené schvalování

I přesto mají oba žadatelé z holdingu - pekárenská společnost Penam i výrobna a velkochov vepřového dobytka Lipra Pork – odlišné postavení než další firmy, které usilují o unijní finanční podporu. Audit ke střetu zájmů jim přiklepnutí evropských peněz komplikuje. O případném schválení či zamítnutí dotace totiž fond nechce do jeho ukončení rozhodnout.

„Pokud vše doloží (požadované přílohy, pozn. red.), bude schvalování odloženo až do doby uzavření probíhajícího auditu,“ popsala postup redakci mluvčí Rezková na začátku ledna. Tehdy ještě nebylo jasné, zda Penam a Lipra Pork splní další formální požadavky. Tedy zda zašlou dokumenty, které po nich fond požadoval do 19. ledna. Tento týden potvrdila, že veškeré potřebné přílohy už přišly.

K uzavření auditu a následnému rozhodnutí o obou dotacích letos nemusí dojít. V květnu sice má do Česka dorazit závěrečná zpráva k zemědělskému auditu, po ní ale podle Rezkové většinou následují další jednání. „Za okamžik ukončení auditu považujeme vydání případného rozhodnutí o vyloučení z financování, a to z důvodu, že k obsahu závěrečné zprávy se následně běžně koná smírčí řízení,“ vysvětlila.

Po smírčích řízeních má komise půl rok na to, aby šetření uzavřela. V tomto období si ale může vyžádat další podklady a to pak půlroční lhůta běží nanovo. Pravděpodobnost, že by tento proces proběhl ještě letos, je tak mizivá.

Hrozí soudy?

Fond tento postup obhajuje tím, že musí chránit finanční zájmy. „V případě probíhajícího auditu či kontroly, kdy je … učiněno zjištění, které vyjadřuje pochybnost o plnění podmínek poskytnutí dotace, je fond oprávněn učinit nezbytné administrativní kroky k ochraně veřejných finančních zájmů,“ uvedla Rezková.

„Stále trvá naše stanovisko, že doposud nikdo údajný střet zájmů neprokázal a ani nemůže, protože žádný není. Náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm novelizovaný zákon o střetu zájmů požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Agrofert ani jeho dceřiné společnosti neřídí a neovládá a ke střetu zájmů nedochází.“ Karel Hanzelka (mluvčí Agrofertu)

Obdobný postup při schvalování dotace ale narazil na podzim minulého roku u Městského soudu v Praze. Na něj se obrátila společnost Primagra, která také patří do holdingu Agrofert. Na spor upozornil jako první týdeník Respekt.

Zažalovala ministerstvo obchodu a průmyslu, protože jí předběžně přislíbilo finanční podporu z EU a to už v dubnu 2019. Konečné přiklepnutí nebo zamítnutí peněz ale dlouho odkládalo a ještě v říjnu 2020, kdy proběhl soud, finální rozhodnutí nepadlo.

Ministerstvo to zdůvodňovalo právě tím, že vyčkává na výsledek auditu ke střetu zájmů českého premiéra. Primagra naopak tvrdila, že se audit společnosti a této dotace netýká a průtahy nemají opodstatnění.

Soud připustil, že ministerstvo průmyslu udělalo dobře, když čekalo na výsledky auditu. Jenže ty podle něj byly jasně popsané v závěrečné zprávě doručené Česku v únoru 2020, kde auditoři střet zájmů potvrdili. Všechna následná jednání už podle soudu nemohla na výsledku nic moc změnit a resort tak měl poté v řádu týdnů rozhodnout.

„Řízení o žádosti žalobkyně trpí nedůvodnými průtahy a jedná se tak ke dni vydání tohoto rozsudku o nezákonnou nečinnost,“ stojí v rozsudku, který je veřejně dostupný. Ministerstvo o dotaci stále nerozhodlo, jasno by mělo být na konci února.

Zda by se na soud mohly obrátit i společnosti Penam a Lipra Pork nechtěl mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka komentovat. „Sama uvádíte, že administrace uvedených žádostí ještě není ukončena. O průběhu schvalování žádostí nemáme žádné informace, proto nyní nemůžeme váš dotaz jakkoli blíže komentovat nebo dokonce předjímat naše případné další kroky,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Vyjádřit se k této možnosti nechtěla ani mluvčí fondu Rezková. „Obecně je právem dotčených společností či žadatelů se obracet na soud pokud tak uznají za vhodné. Fondu nepřísluší do výkonu tohoto práva žadatelů jakýmkoliv způsobem zasahovat, ani ho komentovat,“ napsala pouze.

Auditní šetření Evropské komise proběhlo v Česku zkraje roku 2019. Zatímco u zemědělských dotací se na finální závěry stále čeká, první audit řešící kohezní investiční fondy je už hotový. Do Česka dorazil v prosinci 2019. Unijní kontroloři v závěrečné zprávě došli k závěru, že premiér je ve střetu zájmů. Ten to však dlouhodobě odmítá a označuje ho za politickou záležitost.