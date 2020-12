50milionová dotace pro Lovochemii šla z české kasy. Stát řeší, jestli bude od Agrofertu chtít peníze zpět

Byl to vůbec první projekt, u kterého české úřady přistoupily na výtky Evropské komise. A i přes nesouhlas nakonec 50milionovou dotaci pro Lovochemii vyjmuly z unijního financování. Jak nyní zjistil iROZHLAS.cz, částku kvůli tomu uhradily z českého rozpočtu. Stát proto teď řeší, co dál. Mimo jiné zkoumá, jestli bude muset firma ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO) peníze vracet. Podle zákona by měl totiž sumu vymáhat zpět.

