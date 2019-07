Brusel nedá Česku dalších 9 milionů za projekty Agrofertu. Resort financí neposlal fakturu Kosteleckých uzenin

Česko nedostane z Bruselu zaplacené další dotace mířící do společností z holdingu Agrofert za přibližně 9 milionů korun, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

Ministerstvo financí nepožádalo Evropskou komisi o proplacení kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.

Celkem se tak projekty holdingu, které už byly zaplacené z českého rozpočtu, ale z unie je prozatím nedostane, vyšplhaly na více než 170 milionů korun.

Už v minulých měsících ministerstvo nedalo k proplacení fakturu na část modernizace za téměř 3 miliony korun, nyní resort financí neposlal do Bruselu žádost o proplacení dalších financí.

„K 30. červnu 2019 došlo k navýšení částky výdajů nepředložených Evropské komisi k proplacení na 170 422 380 korun,“ uvedl na dotaz redakci iROZHLAS.cz mluvčí ministerstva financí Zdeněk Vojtěch.

Resort financí přestal žádat Brusel o proplacení projektů holdingu v polovině prosince loňského roku poté, co mu tento postup doporučili sami unijní úředníci. V té době totiž Evropská komise začala šetřit možný střet zájmů českého premiéra, a to právě kvůli čerpání dotací firmami z Agrofertu. Na začátku roku pak do Česka dorazila auditní mise.

V polovině května server iROZHLAS.cz informoval o tom, že Česku komise neproplatí projekty za přibližně 161 milionů korun, mezi nimi i stomilionovou fakturu na linku na toustových chléb Penam. Částka se tak během několika týdnů zvýšila o více než 9 milionů korun.

Miliony na likvidaci ekologické zátěže

Konkrétně se neproplacená částka zvýšila o náklady na dva projekty společností z holdingu, upřesnil mluvčí. Více než 2,7 milionu korun se týká projektu na úsporu energie v závodu Kosteleckých uzenin v Plané. Dalších 6,4 milionu korun potom bylo určeno na likvidaci ekologické zátěže pro firmu Navos, a. s.

Oba projekty původně plánovalo ministerstvo financí předkládat komisi k vyučování v několika etapách. Už v polovině května server iROZHLAS.cz přinesl seznam projektů a částek, které resort do Bruselu nezaslala. Na něm figurovala jak modernisace v Kosteleckých uzeninách, tak likvidace, kterou provádí Navos. Částky byly ale nižší.

Následující tabulka ukazuje aktualizované projekty a částky, které ministerští úředníci neposlali do Bruselu k zaplacení od loňského prosince do konce června tohoto roku:

Ze státního rozpočtu

Systém čerpání evropských dotací je přitom založen na principu předfinancování ze státního rozpočtu. Nejdříve se žadateli o dotaci proplatí peníze z českého rozpočtu, Evropská komise je proplácí až po splnění určitých podmínek.

Projekty holdingu, jež nyní ministerstvo k proplacení do Bruselu neposlalo, tedy byly uhrazeny ze státního rozpočtu. Nyní ovšem reálně hrozí, že peníze z evropských fondů Česko nedostane.

Neproplacení z evropských peněz přitom hrozí u dalších projektů holdingu Agrofert. Do konce března měl být například ukončen projekt společnosti Ethanol Energy, a. s., kde by měl Brusel na technologie na snížení energetické náročnosti výroby přispívat 72 miliony. Na začátku letošního května měl být zase hotový projekt firmy Wotan Forest, a. s., která pořizovala nový biomasový kotel a na který se mělo čerpat z evropských peněz dalších 61 milionů.

Vedle toho Evropská komise prodloužila lhůtu pro proplacení peněz u pětice projektů za více než 66 milionů, které nespadají pod ministerstvo financí, ale pod Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Informovala o tom mluvčí fondu Vladimíra Nováková v polovině května.

Do Česka na přelomu května a června dorazily předběžné závěry auditního šetření Evropské komise. Oba přitom konstatovaly, že Babiš je ve střetu zájmů. Česká strana má nyní možnost se k závěrům auditu vyjádřit.

„Netušíme, co se mezi ministerstvem financí a Evropskou komisí odehrává. Pro nás jsou závazné a určující smluvní dokumenty ve vztahu k poskytovateli podpory,“ uvedl na dotaz serveru iROZHLAS.cz Jan Pavlů z divize komunikace Agrofertu.