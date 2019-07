Ministr Havlíček k dotacím pro Agrofert: Nemůžeme postupovat jinak než je proplácet

Ministerstvo průmyslu a obchodu nepřistoupilo k plošnému pozastavení proplácení investičních dotací firmám z holdingu Agrofert, jak zjistil server iROZHLAS.cz. A to přes to, že na ně Brusel peníze od loňského prosince neposílá. Podle šéfa resortu Karla Havlíčka (za ANO) nemůže ministerstvo postupovat jinak, protože by mu hrozily soudní pře. Doporučujeme Praha 14:00 8. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle ministra Havlíčka se každá dotace posuzuje individuálně. „Není možné zastavit posuzování žádostí,“ řekl novinářům před jednáním vlády.

„Ale v posledních několika týdnech – myslím dvou měsících – nedošlo, co jsme se dívali, k žádnému proplacení. Jsme v situaci, že pokud dotyčný, ať je to kdokoliv, splní všechny předpoklady podle českého právního řádu, nemůžeme reagovat jinak, než že se ty dotace proplácí.“

Peníze z Evropské komise přitom na projekty firem z holdingu Agrofert nejdou už od konce loňského roku. Ministerstvo financí faktury holdingu do Bruselu neposílá od prosince, a to právě na doporučení komise.

Ministerstvo průmyslu se rozhodlo, že plošnou stopku nevyhlásí, byť pod něj spadá většina projektů, jež ministerstvo financí neposlalo Bruselu k proplacení, ačkoliv z českého rozpočtu už peníze vyplaceny byly.

Od loňského prosince do konce června 2019 šlo o jedenáct projektů za téměř 145 milionů korun (dalších projekt za zhruba 25 milionů proplatilo ministerstvo životního prostředí, pozn. red.).

Soudní spory

Podle Havlíčka by ministerstvu kvůli neproplacení hrozily soudní spory. „My potom riskujeme to, že pokud se to pozastaví, že se dotyčný subjekt – teď se nejedná jen o Agrofert, ale o jakýkoliv subjekt – bude soudit. Jsme v situaci, kdy musíme respektovat nějaká pravidla a ta jsou dána českými zákony,“ dodal.

Nastínil také postup pro případ, že by se pochybení u jednotlivých žádostí potvrdilo: „Pokud se prokáže to, že došlo k nějakému pochybení, tak se samozřejmě neproplatí nic. Pokud se neprokáže nic, proplatí se a třeba v čase se ukáže, že se proplácet nemělo, tak se to pochopitelně po tom subjektu chce nazpátek.“

K preventivní stopce přitom Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přistoupil třeba v případě zemědělských investičních dotací poté, co do Česka na přelomu května a června dorazily předběžné závěry auditů k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle prvního z nich předseda vlády ve střetu zájmů je.

Neznámý projekt

Od prosince ministerstvo průmyslu proplatilo z českého rozpočtu minimálně jeden projekt holdingu, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdili mluvčí resortu Štěpánka Filipová a nyní i Havlíček, jenž do čela resortu nastoupil koncem dubna. „Pokud se nepletu, tam by se jednalo o jeden projekt po Vánocích,“ řekl.

O dalším projektu se v současnosti rozhoduje, podrobnosti ale mluvčí odmítla sdělit. „Projekty v různých fázích procesu rozhodování žádosti o dotaci není vhodné sdělovat. Mohlo by je to poškodit, což by ve výsledku mohlo vést až k soudním sporům a zvyšování nákladů státu,“ uvedla Filipová po opakovaných dotazech serveru iROZHLAS.cz.

Střet zájmů Od 2. srpna 2018 platí nová unijní směrnice, která střet zájmů upravuje. Česká pobočka protikorupční organizace Transparency Interantional kvůli tomu loni podala podnět do Bruselu. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle organizace má vliv na holding Agrofert, který v roce 2017 vložil do svěřenského fondu, a zároveň má možnost ovlivňovat rozdělování dotací.

Na počátku letošního roku kvůli tomu Evropská komise poslala do Česka auditní misi, která navštívila několik ministerstev. Unijní auditoři zavítali na ministerstva pro místní rozvoj, průmyslu, práce a sociálních věcí, na pražský magistrát či do Státního zemědělského intervenčního fond (SZIF).

Předběžné závěry prvního auditu dorazily do Česka na konci května a zveřejnila jej řada médií. V dokumentu se píše, že podle auditorů český premiér ve střetu zájmů je a Česko by tak mělo část dotací vracet. Druhá část závěrů auditu, která se týká zemědělských dotací, přišla asi o týden později. Ten ale - na rozdíl od prvního dokumentu - zveřejněn nebyl. Šéf SZIF Martin Šebestyán nicméně na tiskové konferenci uvedl, že i druhý audit střet zájmů konstatuje.