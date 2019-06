Lhůta pro odpověď k zemědělskému auditu je o měsíc delší. Kvůli prázdninám v Bruselu

České úřady mají na odpověď Evropské komisi k návrhu zemědělského auditu kvůli údajnému střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše tři měsíce.

Termín se o měsíc posunul, protože v Bruselu jsou v srpnu prázdniny. Serveru iROZHLAS.cz to řekla mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková.

Lhůta pro vyjádření začala podle mluvčí běžet minulý pátek, kdy oficiální překlad zprávy dostalo Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii.

Termín vyprší 20. září. Babiš už dříve jakékoli pochybení odmítl.

„Lhůta tedy není 26. června, kdy českou verzi obdržel Státní zemědělský intervenční fond a ministerstvo zemědělství, ale běží od 21. června. To je datum, kdy českou verzi obdrželo stálé zastoupení (Česka při EU – pozn. red.),“ řekla pro iROZHLAS.cz mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková.

„Standardně bývají na vyjádření dva měsíce. Tentokrát to ale budou tři, a to z toho důvodu, že úředníci v Bruselu mají v srpnu prázdniny. Po tu dobu se termíny prodlužují automaticky o měsíc. Vychází to z nařízení Evropské komise,“ pokračovala Nováková.

Odpověď pro Brusel má podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého připravit právě Státní zemědělský intervenční fond. Jde o klíčovou instituci pro vyplácení zemědělských dotací, přes kterou teče koncernu Agrofert v tuzemsku většina podpory.

Zemědělský fond na vyjádření pro Evropskou komisi začal podle Novákové už pracovat. „S přípravou odpovědi jsme pochopitelně na českou verzi nečekali, ale začali zpracovávat už po doručení anglické verze,“ doplnila. Termín pro odpověď vyprší 20. září.

Po odpovědi z Česka má následovat výměna informací s Evropskou komisí. Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán již dříve uvedl, že první bilaterální jednání se budou konat 28. ledna 2020.

Návrh zemědělského auditu má podle ředitele fondu Šebestyána tři hlavní části. V první se podle něj řeší možný střet zájmů Babiše a koncernu Agrofert, který premiér v únoru 2017 převedl do svěřenských fondů.

Auditní zprávy Na konci května a na začátku června dorazily do Česka dvě předběžné auditní zprávy Evropské komise, které se týkají Babišova možného střetu zájmů. V první z nich komise v anglicky psaném dokumentu dospěla k závěru, že Babiš má dal vliv na společnost Agrofert a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

Ministerstvo již vyčíslilo 12 projektů v hodnotě 63 milionů korun, jichž se to týká, podle Šebestyána jde již o proplacené peníze.

Premiér Babiš v minulosti jakékoli pochybení opakovaně odmítl. Již první návrh auditní zprávy označil za pochybný a za útok na Českou republiku. Rovněž odmítl, že by Česko muselo vracet dotace. A Agrofert na návrh auditu před časem reagoval tím, že se vždy řídil platnými pravidly.

Druhá část zprávy řeší podle Šebestyána mimo jiné obecné náklady a postupy Česka. Třetí část se podle něj zabývá možným střetem zájmů ministra Miroslava Tomana (ČSSD), který nebyl podle ministra ani ředitele zemědělského fondu konstatován.

Fond v reakci na návrh zemědělského auditu pozastavil část dotací jak pro Agrofert, tak pro firmy spojené s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem (ČSSD). Stopka se týká nenárokových investičních projektů, nárokové dotace známé spíš jako přímé platby se budou vyplácet dál.