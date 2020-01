206 firem na blacklistu. Úředníci dostali návod, jak při rozdělování dotací předejít střetu zájmů

Celkem 206 firem figuruje na seznamu českých úřadů kvůli vyplácení unijních dotací, zjistil server iROZHLAS.cz. Dokument vypracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou z ČSSD jako pomůcku pro úředníky, aby se zamezilo střetu zájmů. Jsou na něm hlavně podniky z holdingu Agrofert, který patří do svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle resortu jde o preventivní opatření kvůli auditnímu šetření Evropské komise. Původní zpráva Praha 6:00 16. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Účelem seznamu je zajištění dodržení § 4b a § 4c zákona o střetu zájmů. V seznamu jsou uvedeny obchodní společnosti, v nichž mají alespoň 25 procent obchodní podíly veřejní funkcionáři, kteří jsou členy vlády nebo vedoucími ústředních správních úřadů, v jejichž čele není člen vlády či jimi ovládané osoby,“ vysvětlil serveru iROZHLAS.cz Jan Brodský z tiskového odboru ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Ve zmíněných paragrafech se píše, že firma, kterou vlastní alespoň ze čtvrtiny člen vlády, nesmí čerpat dotace nebo investiční pobídky. Zároveň se takový podnik nemůže účastnit veřejných zakázek, v opačném případě ho mají úřady ze soutěže vyřadit.

Soupis má tak podle Brodského sloužit jako pomůcka pro úředníky resortu, kteří ho porovnávají se seznamem zájemců o evropské dotace z operačního programu Zaměstnanost.

Důvodem je prevence. „Je využíván rovněž pro účely ověření, že při zadávání veřejných zakázek v projektech financovaných z operačního programu nedošlo k porušení § 4b zákona o střetu zájmů,“ upřesnil.

Hüner i Mládek

Seznam, který má server iROZHLAS.cz k dispozici, čítá celkem 206 firem. „Jsou v něm veškeré obchodní společnosti, které byly vlastněny veřejnými funkcionáři k 9. únoru 2017, kdy § 4c zákon o střetu zájmu vstoupil v účinnost, až do roku 2019,“ přiblížil Brodský.

Přehled obsahuje název firmy a IČO, koncového vlastníka ministerstvo neuvádí. Redakce tento údaj doplnila, a to s pomocí veřejných informací v obchodním rejstříku a služby Cribis, která obsahuje data o podnikatelských subjektech i fyzických osobách.

Firma IČ Koncový (spolu)vlastník 1. Hradecká zemědělská a.s. 63479401 Agrofert 2WIN s.r.o. 1658042 dříve Marta Nováková (za ANO) A G R O I N G , spol. s r. o. 45275831 SynBiol ACOMWARE s.r.o. 25047965 Agrofert AFEED, a.s. 28167813 Agrofert AG AGROPRIM, s.r.o. 25649213 Agrofert AGABSY, a.s. 26919958 Andrej Babiš (ANO) AGD Kačice, s.r.o. 47048620 Agrofert AGF Food Logistics, a.s. 24151114 Agrofert AGF Logistics, s.r.o. 64361594 Agrofert AGFoundation, s.r.o. 28962761 SynBiol AGRI CS a.s. 26243334 Agrofert AGRI SYSTEM, s.r.o. 28802641 Agrofert AGRO Blatná, a.s. 48202479 SynBiol AGRO Jevišovice, a.s. 49455958 Agrofert AGRO Jinín a.s. 48245933 Agrofert AGRO Mikulovice, s.r.o. 25573756 Agrofert AGRO Plchov s.r.o. 25107909 Agrofert AGRO Přešovice, a.s. 25308068 Agrofert AGRO Rozsochy, a.s. 63468026 Agrofert AGRO Vnorovy, a.s. 64508056 Agrofert AGRO, akciová společnost Přeštice 45350086 SynBiol Agrobech, s.r.o. 120502 Agrofert Agrobor, s.r.o. 45353603 Agrofert AGROCOM HRUŠOVANY spol. s r.o. 40230091 Agrofert Agrodružstvo Katusice 46353895 Agrofert AGROFERT, a.s. - MATKA 26185610 Agrofert AGROMASS, a.s. 24716677 Agrofert AGROPARKL spol. s r.o. 47667575 Agrofert AGROPODNIK DOMAŽLICE a. s. 45350272 Agrofert AGROPODNIK Hodonín a.s. 46971963 Agrofert AGROTEC a.s. 544957 Agrofert AGROTEC servis s.r.o. 46966757 Agrofert AGROTECHNIC MORAVIA a.s. 27839834 Agrofert AGROTECHNIKA Polabí, a.s. 27554546 Agrofert AGRO-TEX a.s. 49196260 Agrofert AgroZES, spol. s r.o. 27588017 Agrofert AgroZZN, a.s. 45148082 Agrofert AGS AGRO České Budějovice a.s. 48244376 Agrofert ALIMEX NEZVĚSTICE a.s. 25196049 Agrofert Animalco a.s. 536458 Agrofert ANIMO Žatec, a.s. 44628 Agrofert AntiVir, s.r.o. 570231 SynBiol ARBO, spol. s r.o. 40522172 Agrofert Archa projekt, s.r.o. 28503023 SynBiol ARTMEDI UPD, s.r.o. 28973186 SynBiol ASTRATEX, s.r.o. 25944355 SynBiol AVIA PRIME, a.s. 6677606 SynBiol belva s.r.o. 26782634 Tomáš Hüner (za ANO) BLUECHEM a.s. 3146341 Agrofert C & R Office Center

One s.r.o. 28229045 SynBiol Centrální laboratoř, s.r.o. 28137043 Agrofert CENTROPROJEKT GROUP a.s. 1643541 Agrofert Centrum organické chemie s.r.o. 28778758 Agrofert Cerea, a.s. 46504940 Agrofert CODUM, s.r.o. 64940870 SynBiol CS CABOT, spol. s r.o. 14612411 Agrofert CTshipper, s.r.o. 28124162 SynBiol Česká vejce CZ, a.s. 25920901 Agrofert ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o. 25243811 Agrofert Českomoravská domácí péče, spol. s r.o. 5318416 SynBiol Český Institut Aplikované Ekonomie s.r.o. 60465298 Jan Mládek (ČSSD) Čistící stanice osiv Kočí, okres Chrudim, s.r.o. 25271423 Agrofert DEZA, a.s. 11835 Agrofert DOA plus s.r.o. 64360814 Agrofert Doubravická, a.s. 25312707 Agrofert DRUKO STŘÍŽOV s.r.o. 45348600 Agrofert Dům zdraví spol. s r.o. 46973460 SynBiol DZV NOVA, a.s. 47048522 Agrofert enterstore, a.s. 6988512 SynBiol Ethanol Energy, a.s. 25502492 Agrofert Farma Holešov, s.r.o. 46993851 Agrofert FARMA Praha spol. s r.o. 26151847 Agrofert Farma Sousedovice s.r.o. 3531350 SynBiol FARMTEC a.s. 63908522 Agrofert Fatra, a.s. 27465021 Agrofert FL Service, s.r.o. 4213190 SynBiol Future Life, a.s. 2625067 SynBiol FutureHealth a.s. 4808886 dříve SynBiol GC stavební s.r.o. 29381894 Tomáš Hüner (za ANO) GENNET Lab, s.r.o. 63072343 SynBiol GENNET, s.r.o. 27080234 SynBiol GreenChem CZ s.r.o. 3245632 Agrofert GynCentrum, spol. s r.o. 45316783 SynBiol Hartenberg Holding, s.r.o. 1801261 SynBiol Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o. 25971913 SynBiol IMOBA, a.s. 26124459 SynBiol Imunoglukan CZ, s.r.o. 4226917 Agrofert INTERTEC, spol. s r.o. 48907782 SynBiol IRS network a.s. 27416046 Agrofert IRSnet CZ s.r.o. 26732122 Agrofert ISCARE I.V.F., a.s. 61858366 SynBiol IVF Clinic, a.s. 29358914 SynBiol K V A R T O , spol. s r.o. 48951749 Agrofert KEMIFLOC a.s. 47674695 Agrofert KLADRUBSKÁ a.s. 25215671 Agrofert KLAS OB s.r.o. 26399288 Agrofert KMOTR - Masna Kroměříž a.s. 25570765 Agrofert Kostelecké uzeniny a.s. 46900411 Agrofert Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. 25586823 Agrofert KU uzeniny, s.r.o. 28266561 Agrofert LED MULTIMEDIA s.r.o. 28118642 Agrofert Leeuw, a.s. 27528791 SynBiol LIN a.s. 25720767 Agrofert LIPRA PORK, a.s. 46356118 Agrofert Logistics Solution, s.r.o. 24847038 Agrofert LONDA spol. s r. o. 49241931 Agrofert Lovochemie, a.s. 49100262 Agrofert Lužanská zemědělská a.s. 25253042 Agrofert M + A + J s.r.o. 47287195 Agrofert MAFRA Print, a.s. 7323441 Agrofert MAFRA, a.s. 45313351 Agrofert MARIS spol. s r.o. v likvidaci 61060798 Jaroslava Němcová (ANO) Masokombinát Klatovy a.s. 45359903 Agrofert MAVEX AGRO, spol. s r.o. 64834417 Agrofert Mlékárna Hlinsko, a.s. 48169188 Agrofert Nadace AGROFERT 24188581 Agrofert NAVOS FARM TECHNIC s.r.o. 63489911 Agrofert NAVOS, a.s. 47674857 Agrofert Nový Dvůr Kunovice, a.s. 27731987 Agrofert Odbyt Ovčáry s.r.o. 27600955 Agrofert OLMA, a.s. 47675730 Agrofert Online People s.r.o. 3575055 dříve Agrofert Oseva Agri Chrudim, a.s. 47452471 Agrofert OSEVA, a.s. 47912430 Agrofert PANDA MEDIA, s.r.o. 4105028 SynBiol PAPEI, a.s. 44223081 Agrofert PEK GROUP, a.s. 8337501 Agrofert Pekárna Zelená louka, a.s. 41035895 Agrofert PENAM, a.s. 46967851 Agrofert Penzion Labská, a.s. 27274462 Agrofert PMU CZ, a.s. 25013165 Agrofert PNS Grosso s.r.o. 48592153 Agrofert Poděbradská blata, a.s. 25618466 Agrofert PODCHŘIBÍ JEŽOV, a.s. 60700378 Agrofert PORTAL INVESTMENTS s.r.o. 27086704 SynBiol Pozemky pod Hostýnem s.r.o. 27857085 Marta Nováková (za ANO) PRECHEZA a.s. 26872307 Agrofert PREOL FOOD, a.s. 27698190 Agrofert PREOL, a.s. 26311208 Agrofert Primagra, a.s. 45148155 Agrofert PROFROST a.s. 27771245 Agrofert První novinová společnost a.s. 45795533 Agrofert PRVNÍ PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. 49813692 SynBiol První zemědělská Záhornice, a.s. 25064541 Agrofert PRVNÍ ŽATECKÁ a.s. 63144549 Agrofert PUCLICKÁ, s.r.o. 25193473 Agrofert RBE Consult, s.r.o. 28315022 Robert Plaga (ANO) Reprofit International, s.r.o. 27677851 SynBiol RK Náklo, s.r.o. 27705846 Agrofert ROK AGRO s.r.o. 29058228 Agrofert RYNAGRO a.s. 26080125 Agrofert SADY CZ, s.r.o. 27699293 Agrofert SCHROM FARMS spol. s r.o. 62301659 Agrofert SILO - KRZ s.r.o. 27501281 Agrofert SLUNO CORPORATION, spol. s r.o. 41032110 Marta Nováková (za ANO) SO14 Holding, a.s. 5937957 SynBiol SPV Pelhřimov, a.s. 25157507 Agrofert Stanice O, a.s. 26509911 Agrofert STATEK BŘEŽANY, spol. s r.o. 48529249 Agrofert Statek Lom s.r.o. 26353521 Agrofert Stříbrnice, s.r.o. 64356051 Agrofert Studijní nadační fond a.s. DEZA 44740867 Agrofert SynBiol, a.s. 26014343 SynBiol Synthesia, a.s. 60108916 Agrofert SYNVAK, a.s. 28850157 SynBiol TK DEZA Valašské Meziříčí spol. s r.o. 64087247 Agrofert Truhlářství Straka, s.r.o. 25938886 Agrofert U & SLUNO a.s. 25824848 Marta Nováková (za ANO) UB HOLDING, a.s. 5560543 Agrofert UNILES, a.s. 47307706 Agrofert UNITED BAKERIES, a.s. 28976231 Agrofert VEJPRNICE ENERGO, s.r.o. 45348294 Agrofert VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. 41194811 SynBiol Villa Luna mateřská škola s.r.o. 1848160 dříve Marta Nováková (za ANO) Vlčnovská zemědělská a.s. 26217074 Agrofert Vodňanská drůbež, a.s. 25396480 Agrofert Vodňanské kuře, s.r.o. 27435148 Agrofert VSV, a.s. 25331850 Agrofert Výkrm Tagrea, s.r.o. 26102463 Agrofert Výkrm Třebíč, s.r.o. 27684067 Agrofert Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. 60108975 Agrofert Wotan Forest, a.s. 26060701 Agrofert ZÁKLADNÍ ELEMENT, s.r.o. 27550753 dříve Vladimír Kremlík (za ANO) ZAS Podchotucí, a.s. 61672343 Agrofert ZD Křečhoř a.s. 103926 Agrofert ZEAS Mančice, a.s. 25110012 Agrofert ZEAS Puclice a.s. 115592 Agrofert Zelená apotéka, s.r.o. v likvidaci 26420635 SynBiol ZEM, a.s. 64259587 Agrofert Zemědělská akciová společnost Březno 61672700 Agrofert Zemědělská společnost Blšany s.r.o. 47782455 Agrofert Zemědělská společnost Třebívlice a.s. 25195743 Agrofert Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. 46678379 SynBiol ZEMOS a.s. 63470381 Agrofert ZEMSPOL, spol. s r.o. 47914424 Agrofert ZEOS Brnířov a.s. 115380 Agrofert ZERA, a.s. 63493021 Agrofert ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. 61672319 Agrofert Zlatý klas a.s. 60192496 Agrofert ZOD Zálabí, a.s. 62410580 Agrofert ZOS Běsno s.r.o. 25461991 Agrofert ZS Vilémov, a.s. 123170 Agrofert ZS Vysočina, a.s. 25938266 Agrofert ZZN Pelhřimov a. s. 46678140 Agrofert ZZN Polabí, a.s. 45148210 Agrofert

Většina ze subjektů v seznamu spadá pod holding Agrofert nebo skupinu SynBiol, která sdružuje Babišův někdejší zdravotnický byznys, případně nemovitosti jako farmu Čapí hnízdo.

Konkrétně jich je v přehledu 195 z celkových 206. Figurují zde například pekárenská společnost Penam, u níž se už dříve pozastavily dotace na linku na toastový chléb, Vodňanské kuře, Kostelecké uzeniny nebo Wotan Forest.

Pekárna Penam ve Strančicích | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Soupis ale obsahuje i další firmy. Třeba společnost Belva, kterou spoluvlastní bývalý ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO), nebo Český institut aplikované ekonomie, v němž má podíl jeho předchůdce ve funkci Jan Mládek (ČSSD). Ani jeden z nich už ve veřejné funkci, na kterou by se zákon o střetu zájmů vztahoval, nepůsobí.

Seznam nicméně není stoprocentně aktuální. Některé z uvedených podniků zanikly nebo je jejich původní vlastník prodal. To je třeba případ někdejší šéfky resortu průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO), která se podílů v některých svých firmách po vstupu do vládní funkce vzdala.

Vlastní iniciativa

Přehled firem, u nichž by úředníci měli zpozornět, vznikl v reakci na šetření Evropské komise už v polovině loňského roku. Tedy nedlouho poté, co do Česka dorazily předběžné závěry auditorů, které u současného premiéra konstatovaly střet zájmů.

„Vycházeli jsme z okruhu veřejných funkcionářů vymezených v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, které veřejné funkce zastávali od 9. února 2017 do současnosti. Tyto osoby jsme prověřili ve veřejných rejstřících a v nástroji Arachne, který provozuje Evropská komise a který čerpá data z veřejných rejstříků, za účelem ověření, zda vlastní nějaký obchodní podíl. Co se týká holdingu Agrofert a SynBiol, vycházeli jsme rovněž z konsolidovaných účetních závěrek za jednotlivé roky, které jsou zveřejněny ve Sbírce listin.“ Jan Brodský (ministerstvo práce)

MPSV, které bylo jedním z auditovaných úřadů, podle Brodského dokument vytvořilo z vlastní iniciativy. „Ministerstvo práce je jako každý poskytovatel vázáno dodržovat § 4c zákona o střetu zájmů, a seznam slouží jako pomůcka k zajištění dodržování tohoto ustanovení,“ přiblížil.

Loni v listopadu navíc přišla z Bruselu první finální zpráva, která konflikt kvůli Agrofertu potvrdila. Auditoři došli k závěru, že Andrej Babiš nadále ovládá holding, který v únoru 2017 kvůli zákonu o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů.

Lex Babiš

Premiér na aktuální dotazy redakce, zaslané v textové zprávě, nereagoval. Jakékoli pochybení ale od počátku odmítá. „Platí, že jsem zcela vyhověl českému zákonu lex Babiš, který byl účelově přijat jen kvůli mojí osobě. Proto nejsem a ani nemůžu být v žádném střetu zájmů,“ prohlásil v minulosti opakovaně.

S výsledkem evropského auditu nesouhlasí ani holding Agrofert. „Náš postoj je stále stejný. Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv,“ řekli serveru iROZHLAS.cz mluvčí Karel Hanzelka.

O černé listině podle svých slov nevěděl. „Nevíme, proč ministerstvo práce vstupuje do problematiky, kterou nemá ve své gesci. Nejsme s tímto úřadem v žádném jednání.“

Resort práce a sociálních věcí přiklepl koncernu Agrofert evropskou dotaci před čtyřmi lety. Unijní podporu ve výši necelých dvou milionů korun získala pardubická chemička Synthesia, peníze ale nakonec proplaceny nebyly.

Pardubická chemička Synthesia žádala o dotaci na vzdělávání zaměstnanců | Foto: Jakub STADLER / Empresa Media | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo posléze podalo na podnik trestní oznámení, v žádosti o dotaci podle něj uvedl „nepravdivé nebo zkreslené“ údaje. Policie ale podezření ze spáchání trestného činu nezjistila.

Distribuce seznamu

MPSV seznam firem, jejichž vlastníci mohou být ve střetu zájmů, předalo k dalšímu využití i ministerstvu pro místní rozvoj. „Byl poskytnut dle zásad dobré a efektivní spolupráce,“ vysvětlil Brodský.

Úřad Kláry Dostálové (za ANO) se nechtěl k soupisu vyjadřovat. „Vzhledem k tomu, že jde o interní dokument, obsah, účel ani důvod vzniku nemůže ministerstvo pro místní rozvoj komentovat,“ uvedl pro iROZHLAS.cz mluvčí Vilém Frček.

Ministerstvo však přehled rozeslalo i některým dalším úřadům, které evropské dotace vyplácí a na nichž současně probíhal audit Evropské komise. „Seznam máme a pracujeme s ním,“ reagovala například mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Naproti tomu třeba ministerstvo průmyslu a obchodu seznam nemá. „Podle mých současných informací věcně příslušná sekce evropských fondů seznam firem, který vytvořilo MPSV v souvislosti s auditem EK ke střetu zájmů, neobdržela,“ uvedla na dotaz redakce mluvčí Štěpánka Filipová.

Zda budou seznam úředníci skutečně používat, je na rozhodnutí každého resortu. Evropské dotace vyplácené z unijního sociálního fondu a fondu pro regionální rozvoj v případě holdingu Agrofert ministerstva už dříve jako preventivní opatření pozastavila.

Oproti tomu zemědělské dotace může koncern čerpat dál. Státní zemědělský intervenční fond, který je vyplácí, loni v listopadu oznámil, že na střet zájmů změnil právní názor a zadržované platby odblokoval. Zda je Brusel Česku proplatí, přitom není jisté.