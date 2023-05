Státní miliony na podporu tenisu končí u vlivného funkcionáře. Svaz to odmítá vysvětlit

Desítky milionů korun ze státní dotace vyplácel Český tenisový svaz (ČTS) spolku Orel Jednota Praha – Balkán za pořádání tenisových turnajů.

Podle vyúčtování, které má Radiožurnál k dispozici, jen za rok 2021 to bylo více než 40 milionů, což byla skoro třetina všech peněz z dotace, kterou svaz dostal od státu na podporu tenisu v Česku.

Starostou spolku je významný tenisový funkcionář Vojtěch Flégl. Vedení svazu odmítá vysvětlit, proč posílá veřejné miliony právě Fléglově spolku. A Flégl to komentovat nechce.

Část státních peněz přitom podle zjištění Radiožurnálu ze spolku mířilo dál a skončilo na účtech Fléglových firem. Praha 5:00 4. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Kaderka, dlouholetý šéf tenisového svazu | Zdroj: Profimedia

Když se loni v červnu pořádal mezinárodní ženský tenisový turnaj Macha Lake Open, neodehrál se jako obvykle u Máchova jezera na kurtech Starých Splavů obklopených borovicemi. Pro větší prestiž se turnaj přesunul na Městský stadion v České Lípě.

Český tenisový svaz (ČTS) poslal na videopřenosy zápasů, dopravu, služby fyzioterapeuta a lékaře 600 tisíc korun. A všechno skončilo na účtech firem vlivného tenisového funkcionáře Vojtěcha Flégla a jeho manželky.

Není to ojedinělý případ. Radiožurnál několik měsíců mapoval financování tenisu v Česku. Z vyúčtování, které získal, vyplývá, že tenisový svaz poslal jen v roce 2021 přes 40 milionů korun spolku „Orel Jednota Praha – Balkán“.

Vede ho právě Vojtěch Flégl, jenž je přitom členem dozorčí rady ČTS, Rady ČTS a jedním z nejbližších spolupracovníků prezidenta tenisového svazu Ivo Kaderky. Fléglův spolek dostával od svazu peníze na organizaci turnajů a miliony pak dál vyplácel firmám za jednotlivé služby. A některé z firem patří právě Fléglovi.

„Je to velmi závažné, mě to zaráží a je potřeba rozebrat ty jednotlivé částky a zjistit, jestli byly vynaloženy účelně a v pořádku. A pokud ne, měly by se vrátit,“ komentoval zjištění Radiožurnálu člen Národní rady pro sport a senátor za TOP 09 Tomáš Třetina.

Orel Jednota Praha – Balkán je pobočným spolkem křesťanské organizace Orel, který působí ve sportovním areálu v pražské lokalitě Na Balkáně. Flégl je starostou spolku a ve vedení navíc sedí jeho příbuzní a známí.

Na pořádání turnaje Macha Lake v České Lípě poslal Český tenisový svaz Fléglovu spolku 1,8 milionu korun ze státní dotace. Část peněz šla na odměny hráček, část na účty firem, které měly poskytovat konkrétní služby.

Mezi nimi je například společnost Vista Sport, kterou z poloviny vlastní Flégl. Skoro 200 tisíc korun dostala firma za videopřenosy zápasů a dalších 160 tisíc za „technické zajištění akce“.

Tenisový funkcionář Vojtěch Flégl (vpravo) hraje karty s bývalým tenistou Milanem Šrejberem (2018) | Foto: Jardach85 | Zdroj: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) | CC BY-SA 4.0,©

Za dopravu účastníků turnaje obdržela 121 tisíc korun Fléglova firma Smart Deal. A přes 100 tisíc získaly za lékařské a fyzioterapeutické služby firmy Envibal a Familio patřící Fléglově manželce – jednu vlastní celou, druhou z poloviny.

Hráčka: Dopravu jsme si platily

Koho firma Smart Deal na Macha Lake za 121 tisíc korun od státu vozila, není jasné. Tenistky to ale podle zjištění Radiožurnálu nebyly. „Cestování si zařizovala každá hráčka sama,“ popsala Karolína Kubáňová, která na Macha Lake vyhrála čtyřhru. „Platily jsme si i jídlo a ubytování, které jsem se snažila najít blízko kurtů a zařizovala jsem si ho ze dne na den, protože tam zrovna byla pouť a bylo to dost plné,“ vzpomínala.

Flégl cestovné nevysvětlil. Až po několika urgencích poslal e-mail s tím, že na žádnou z otázek Radiožurnálu odpovídat nebude. Tedy ani na to, proč akci organizoval právě spolek, jehož je starostou, proč státní peníze inkasovaly firmy patřící jemu a jeho manželce a zda jako funkcionář svazu není ve střetu zájmů.

Kritizuješ – nehraješ, aneb Případ Marek Gengel Vojtěch Flégl je považovaný za vlivného tenisového funkcionáře a on sám tento obraz podporuje. Například, když předloni v prosinci vyhazoval profesionálního tenistu Marka Gengela ze svého klubu v areálu TJ Spoje Praha. Gengel tehdy na Instagramu kritizoval vedení svazu a napsal, že „Český tenisový svaz je jedna velká ostuda… V čele s prezidentem (svazu Ivo) Kaderkou, který už měl být dávno v teplákách“. Flégl jeho vyjádření zkopíroval, poslal zpět Gengelovi a připsal k tomu: „Co mi k tomu řekneš?“ Jak vyplývá z komunikace na sociální síti WhatsApp mezi Fléglem a Gengelem, kterou Radiožurnál získal.

„Co bych k tomu řekl. Všichni víme, jak to je. Mám svůj názor…“ odepsal mu Gengel.

„Na Spojích jsi skončil, až se vrátíš, sbal si věci, najdi si jiný klub,“ napsal mu Flégl.

„A můžu vědět, proč? ptal se Gengel.

„Český tenisový svaz jsem i já,“ reagoval Flégl. Gengel se od té doby snažil přestoupit do jiných známých klubů, které o něj měly zájem. Pokaždé z toho ale sešlo. „Nechtěly mít problémy,“ dodal tenista. Nakonec si našel menší klub, který funguje nezávisle na svazu.

„S ohledem na obsah vašich reportáží z prostředí českého tenisu, které jsou plné neobjektivních hodnocení, zkreslování skutečností a zneužívání informací bez patřičného kontextu s evidentním výlučným cílem skandalizovat celou českou tenisovou scénu, neshledávám žádný důvod pro jakoukoli vzájemnou komunikaci,“ napsal Flégl v e-mailu. Na dotazy Radiožurnálu neodpověděly ani firmy Fléglovy manželky.

Třetinu všech peněz

Turnaj v České Lípě byl přitom jen jedním z mnoha. Jen za rok 2021 organizoval Fléglův spolek Orel Jednota Praha – Balkán celkem 28 turnajů po celém Česku, třeba na kurtech klubů v Jablonci nad Nisou, v Olomouci, Ostravě, v Mostě, Opavě, Pardubicích nebo ve Frýdku-Místku.

Radiožurnál získal detailní vyúčtování státní dotace na rok 2021 nazvané Podpora sportovních svazů. Činila skoro 142 milionů korun a Český tenisový svaz ji dostal od Národní sportovní agentury. Dotace měla pokrýt veškeré organizační činnosti, náklady na reprezentaci a talentovanou mládež.

Ačkoli v Česku působí přes 1100 klubů, Fléglův spolek získal skoro třetinu všech peněz – přesně 44,5 milionu, z toho přes 41 milionů šlo na pořádání turnajů. Ostatní příjemci dostali od svazu za rok 2021 nanejvýš několik milionů.

A podobné to bylo i v předchozích letech. Podle údajů, které Fléglův spolek sám o sobě zveřejňuje v obchodním rejstříku, dostával v posledních pěti letech každý rok od 22 do 43 milionů.

Některé položky přitom vzbuzují pochybnosti. Třeba za dopravu v rámci turnajů vyúčtoval Fléglův spolek pokaždé stejnou částku, 121 tisíc, ať se akce konala v České Lípě, v Praze, Pardubicích, Jablonci nebo třeba v Ostravě. Jen v případě mistrovství Evropy čtrnáctiletých v Mostě si řekl o jinou částku: 242 tisíc, tedy přesně o dvojnásobek.

170 tisíc? To bych bral

Podobné je to s videopřenosy zápasů. Za ně svaz v roce 2021 zaplatil spolku Orel Jednota Praha – Balkán pokaždé buď 169 400 korun, nebo 181 500 korun. A peníze opět skončily ve Fléglově Vista Sport.

Radiožurnál oslovil jiné firmy na trhu, aby porovnal ceny. Třeba firma Sportbro TV přenáší zápasy v nohejbalu nebo badmintonu. „Dělali jsme badmintonový turnaj v Českém Těšíně. Šest kurtů, tři dny, pátek, sobota, neděle. Dostali jsme mezi 50, 60 tisíci. A to si ještě kluci museli platit cesťák,“ popsal majitel firmy Zdeněk Musil.

Badmintonové přenosy Sportbro TV jsou podobné jako ty tenisové od Vista Sport: statický záběr na kurt a v levém horním rohu skóre. Ceny Vista Sport ale Musil komentovat nechtěl.

Jednatel další společnosti TV COM Michael Kruk Radiožurnálu řekl, že zakázku za peníze, které dostává Fléglova Vista Sport, by také bral. „Pokud bych dostal nabídku streamovat tenisové turnaje za tyhle peníze, tak bych to určitě rád vzal. A určitě bych na tom vydělal slušný peníz,“ řekl Kruk, jehož firma ročně vyrobí stovky sportovních přenosů, od tenisového svazu ale nikdy nabídku nedostal.

Fléglova Vista Sport navíc v roce 2021 podle vyúčtování dostala přímo od svazu na online streamy ještě další bezmála dva miliony korun. Vedení svazu to odmítá vysvětlit.

‚Typický střet zájmů‘

„Ty částky jsou do očí bijící,“ reagoval na zjištění Radiožurnálu člen Národní rady pro sport a senátor za TOP 09 Tomáš Třetina. „Tohle by mělo vadit především tenistům, a pokud jim to nevadí, je potřeba prověřit ta čísla z hlediska účelnosti využití a je potřeba se na to ptát,“ podotkl.

Případ Lukáš Rosol Direktivně rozhodoval i prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Svědčí o tom událost z listopadu 2021, kdy se jednalo o odměnách hráčů pro finálový turnaj v Davis Cupu. Pětičlenný tým si měl rozdělit 400 tisíc dolarů od Mezinárodní tenisové federace a reprezentanti se sami dohodli na způsobu. Podle první dohody měl Rosol získat 65 333 dolarů, podle druhé 81 333 dolarů. Večer před odjezdem na Davis Cup do Rakouska se do všeho vložil Kaderka. „Právě jsem se dozvěděl,“ napsal v e-mailu, „že jste to byli vy, kdo si takzvaně rozděloval odměny za Davis Cup. Chtěl bych vás upozornit, že to považuji za skandální,“ psal. „Oznamuji vám tedy, že do toho právě vstupuju osobně já a definitivně tímto okamžikem je rozdělení peněz následující: první hráč 157 tisíc dolarů, druhý hráč 83 tisíc dolarů, třetí, čtvrtý a pátý hráč 50 tisíc dolarů. Očekávám, že dnes budou smlouvy podepsány. Komu se to nelíbí, případně takovou smlouvu nechce podepsat, nemusí. Na Davis Cup neodjede,“ rozhodl Kaderka. Rosol, jenž měl brát 50 tisíc dolarů, odepsal, že to považuje za podvod a vydírání, Kaderkovu smlouvu přesto odepsal. Když se pak ale druhý den dostavil na sraz před odjezdem, dozvěděl se, že stejně nikam nepojede, protože smlouvu mu nepodepsal Kaderka. Tým nakonec odcestoval do Innsbrucku bez Rosola, jen se čtyřmi hráči a skončil ve skupině poslední. Spor mezi svazem a Rosolem o odměnu 50 tisíc dolarů za účast na Davis Cupu řeší od března Obvodní soud pro Prahu 7.

Vedoucí analytik nevládní protikorupční organizace Transparency International Marek Chromý mluví o konfliktu zájmů. „Pokud je někdo ve vedení organizace, která přiděluje veřejné dotace, a zároveň je majitelem společností, které tyto peníze dostávají, nelze to nazvat jinak než typickým střetem zájmů,“ upozornil Chromý. „A pak bych očekával detailní veřejné zdůvodnění, proč jsou právě tyto jeho firmy nejvhodnější a nebyl vybrán jiný dodavatel,“ uvedl.

Vedení svazu to ale nevysvětlilo. Radiožurnál mu zaslal podle informačního zákona otázky: proč svaz vyplácel peníze právě Fléglovu spolku a jeho firmě Vista Sport, proč právě tolik, zda svaz zjišťoval, kde peníze končily, a zda ověřoval, jestli zaplacené služby skutečně proběhly?

Na nic z toho vedení svazu neodpovědělo. „Český tenisový svaz vám nebude poskytovat žádané informace,“ sdělil za svaz v polovině dubna právník Matouš Jíra.

Prezident svazu Ivo Kaderka následně pozval reportéra Radiožurnálu na schůzku. V zasedací místnosti v sídle tenisového svazu Kaderka několik minut obviňoval reportéra ze lží a nakonec oznámil, že mu na žádné otázky odpovídat nebude.

„Vzhledem k tomu, že veškerá vaše činnost směřující proti konkrétním osobám Českého tenisového svazu a poškození dobrého jména Českého tenisového svazu, tak vám oznamuju, že nebudeme s vámi nikterak komunikovati. A to vám můžu říct za celý výkonný výbor a všechny naše pracovníky,“ řekl.

‚Proč Orel? Co je vám do toho?‘

Radiožurnál oslovil všechny kluby, v jejichž areálech proběhly turnaje, na které Fléglův spolek dostal od svazu peníze. Většina z nich neodpověděla, proč pro ně organizaci akcí zajišťoval právě Orel. Někteří odkazovali na svaz, jiní reagovali podrážděně.

„A co je vám do toho?! To je naše věc!“ odpověděl Miloslav Hajátko z ČLTK Bižuterie Jablonec nad Nisou, kde Orel organizoval v roce 2021 hned tři turnaje. „A kdo by to měl pořádat? Tady nějaký bezdomovec? Dejte mně už pokoj, já se nechci na tohleto téma s vámi vůbec bavit, protože vy akorát zjišťujete takovéhle totální nesmysly místo toho, abyste se kouknul, kde je český tenis. Patříme mezi nejúspěšnější sporty na světě, tak o co vám jde?“ ptal se.

Na dotaz, co říká na to, že státní peníze končí ve Fléglových soukromých firmách, řekl: „Hledáte akorát nějaký problém, všímejte si jiných sportů.“ Po chvíli ale smířlivěji doplnil: „Jsou nejlepší a vždycky to proběhlo v pohodě.“ Jenže na otázku, jak ví, že spolek je nejlepší a jestli proběhlo nějaké výběrové nebo poptávkové řízení, už neodpověděl a hovor ukončil.

Vraťme se ještě do České Lípy. Hlavním pořadatelem turnaje Macha Lake je stejnojmenný spolek dobrovolníků, kteří ho organizují ve svém volném čase a zdarma. Jeho předsedou je Ronald Wawrečka, který Radiožurnálu popsal, jak se v roce 2016 rozhodl obnovit kdysi tradiční tenisový turnaj a obrátil se s žádostí na prezidenta svazu Iva Kaderku.

Strach z Kaderky Od listopadu 2021, kdy se rozpoutal spor mezi tenistou Lukášem Rosolem a prezidentem Ivem Kaderkou o odměnu za účast na Davis Cupu, měl Rosol problém najít klub, kde by mu dovolili si zahrát. Nebo jen na dvě hodiny zaplatit kurt. Radiožurnál získal čtyři nahrávky, na kterých představitelé velkých českých klubů vysvětlují své důvody. Jejich jména i názvy klubů Radiožurnál zná, ale vzhledem k citlivosti tématu je nezveřejňuje. Na nahrávkách vyjadřují obavy, že by jim kvůli spolupráci s Rosolem vedení svazu v čele s Kaderkou stoplo dotace. „Bylo řečeno, že tam, kde on nějakým způsobem pomáhá těm klubům z hlediska dotací, tak, že je embargo,“ říká na jedné z nahrávek manažer významného pražského klubu. „Já musím respektovat to, že od něj dostáváme peníze a kdyby tohleto se mělo kvůli tomu stopnout, tak musím říct na rovinu, že to nejde prostě,“ dodává. „My jsme na nich pořád strašně závislí, to je šílený. Oni by nám to dali sežrat. Ten tenis je na těch dotacích závislej. Oni mají právo prostě tomu klubu neposkytnout dotaci,“ vysvětluje manažer dalšího klubu, proč Rosol nemůže hrát. „V momentálním stadiu a při jeho síle proti němu nikdo nepůjde.“ Také na dalších dvou nahrávkách představitelé jiných klubů potvrzují, že si u nich Rosol nezahraje, protože nechtějí riskovat, že přijdou o peníze. Vedení svazu ale tvrdí, že Kaderka žádné embargo nedal: „Prezident ČTS žádný takový pokyn nevydal, ani vydat nemohl. Kluby jsou samostatné svébytné spolky a nikdo, (tedy ani prezident), nemůže, jakkoliv nařizovat svébytným spolkům, kdo bude, nebo nebude jejich členem.“ Rosol si nakonec nedávno našel menší klub, který není závislý na svazu a jeho dotacích.

„Sdělil mi, ať se ozvu v lednu příštího roku. V lednu 2017 se mi ho však nedařilo zastihnout, načež mě pak v únoru kontaktoval Vojtěch Flégl s tím, že by konání turnaje bylo možné včetně podpory od ČTS,“ popsal Wawrečka. „Chápali jsme to tak, že pan Flégl s námi jedná buď jako přímý zástupce ČTS, anebo jeho pověřenec,“ řekl Wawrečka.

Od roku 2017 se turnaj koná pravidelně. Zajistit podporu svazu přímo, tedy bez Flégla, podle Wawrečky nešlo. „Několikrát v průběhu let jsme se snažili navázat přímý kontakt na Český tenisový svaz, bohužel bez zpětné vazby. Ani podle Flégla napřímení vztahu mezi turnajem a ČTS nebylo potřebné. U nás interně převládl názor, že pokud to funguje, není důvod nic měnit. Rozsah a podrobnosti spolupráce Flégla, respektive Jednoty Orel, s ČTS jsme nikdy neznali a neznáme,“ vysvětlil Wawrečka.

Přišli a uspořádali si turnaj

V některých případech ale nešlo o to pomoci jiným klubům s organizací turnajů. Třeba v Opavě. „Zástupce tenisového svazu, už ani nevím, kdo to byl, před lety přišel, že si tady chtějí pronajmout halu,“ vzpomínal majitel Tenis centra Opava Jaroslav Ciminga.

„A od té doby je tady ten turnaj pravidelně každý rok. Vždycky se zeptají, jestli ten turnaj můžou udělat a já říkám, že ano, protože pro nás je to ekonomicky zajímavé. Oni tu hrají celý týden, zaplatí nám nájem, mají tu ubytované rozhodčí, případně hráče. My jim jen poskytneme prostor, všechno ostatní si dělají oni,“ líčil.

Tím, kdo mu platí nájem, aby mohl uspořádat turnaj, je právě Fléglův spolek. „Ano, je to ten Orel Jednota Praha – Balkán,“ potvrdil Ciminga po nahlédnutí do účetnictví. Svaz proplatil spolku ze státní dotace nejen nájem, ale i ubytování, odměny hráčů a další služby celkem za 700 tisíc korun.

Radiožurnál zjišťoval, jak postupují jiné sportovní svazy při pořádání turnajů nebo závodů. „Kluby se přihlásí do výběrového řízení, že chtějí pořádat závody. Jednotlivé soutěže pak organizují kluby v místech, kde se konají. Svaz se na tom podílí finančně, třeba zajištěním ubytování, když je to ekonomicky možné, ale organizaci si zajišťují samy kluby. Žádný tým, agentura, spolek nebo jeden klub na pořádání závodů u nás vyčleněný není,“ řekl mluvčí Českého svazu plaveckých sportů Petr Ryška.

Podobně to mají i lyžaři. „Pro standardní typy závodů, jako je mistrovství České republiky, český pohár, lokální a dětské závody, jsou za organizaci zodpovědné oddíly, žádný prostředník typu agentura nebo tak. Kluby si to zajišťují v regionech samy,“ řekl mluvčí Svazu lyžařů České republiky Tomáš Haisl.

Svazy se mají hlídat

Každý rok dává stát do sportu několik miliard korun. Nejprve je rozdělovalo ministerstvo školství, od roku 2021 Národní sportovní agentura. Jak s přidělenými dotacemi naloží svazy, je na nich. Agentura sice při kontrolách zjišťuje, kdo jsou koneční příjemci peněz, už ale neřeší, jak je svazy vybírají, jestli peníze utratily hospodárně a zda proplacené služby opravdu proběhly.

„Agentura nemůže zkoumat každou firmu v každém sportu, to prostě není v jejích silách,“ řekl člen Národní rady pro sport a senátor Třetina. „Zkontrolovat si to musí hlavně svazy a ptát se, na co ta firma peníze od svazu využila,“ mínil.

Hospodaření Českého tenisového svazu prověřovala Národní sportovní agentura. „V současné době bylo šetření již ukončeno a připravují se protokoly o kontrole, ke kterým může kontrolovaný subjekt následně podat námitky. Z tohoto důvodu nedokážu předjímat, kdy bude celá kontrola ukončena,“ řekl mluvčí NSA Jakub Večerka.

Kontrola letos čeká i Národní sportovní agenturu, její hospodaření detailně prověří Nejvyšší kontrolní úřad. V minulosti prověřoval rozdělování sportovních dotací osmkrát. Bylo to v době, kdy je vyplácelo ministerstvo školství. A vždycky úřad nalezl chyby.

„Ministerstvo školství rozdělovalo miliardové dotace často netransparentně, bez jasných pravidel nebo pravidla samo porušovalo,“ řekla mluvčí NKÚ Hana Kadečková a uvedla příklady: „Některým žadatelům poskytlo dotaci ve výši 70 % nákladů a jiným celých 100 %. Přidělovalo dotace i žadatelům, kteří nesplnili podmínky, posílalo větší částky, než o jaké příjemci požádali. Příjemci mnohdy peníze použili na jiné účely nebo se stalo, že dotaci dostalo sdružení, které vůbec neprovozovalo sportovní činnost,“ přiblížila Kadečková.