Motivačním nástrojem by mohly být dotace jen pro státy, které dodržují principy EU, míní Niedermayer

Jak zásadní je z vašeho pohledu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie o spojení dotací a právního státu?

Je to důležité rozhodnutí. Potvrzuje, že to, co schválili představitelé členských zemí a poslanci Evropského parlamentu, je v pořádku. Je to další způsob, jak motivovat členské země, aby dodržovaly pravidla, která si samy dohodly.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na Evropské komisi teď je, aby posoudila, zda v Polsku a Maďarsku problém s dodržováním principu právního státu v souvislosti s čerpáním evropských peněz existuje nebo ne, říká Luděk Niedermayer

Vy a vaši kolegové z největších frakcí žádáte Evropskou komisi o bezodkladné kroky. Jak rychle a co konkrétně by teď měla komise udělat?

Právní úprava už platí delší dobu, ale padla jakási politická dohoda, že Evropská komise nezačne tento mechanismus využívat, dokud nepadne rozhodnutí Soudního dvora. Z hlediska právního to určitě nebylo korektní, protože legislativa byla řádně schválena. Na Evropské komisi teď je, aby posoudila, zda v Polsku a Maďarsku problém s dodržováním principů právního státu v souvislosti s čerpáním evropských peněz existuje nebo ne.

V Maďarsku se ale blíží volby. Nebylo by lepší, kdyby Evropská komise ještě vydržela a další kroky zahájila až po nich?

To bychom se znovu dostali k postupu, který možná někomu dává politický smysl, ale je v rozporu s dikcí práva. Evropská komise by měla jednat bezodkladně.

Neovlivní nicméně další kroky komise výsledky voleb?

Evropská unie má více než dvacet členských zemí a každý rok probíhají několikery významné volby. V okamžiku, kdy by si Evropská komise zakázala konat v daném roce kvůli tomu, že jsou v některé zemi volby, nemohli bychom v Evropské unii nikdy nic rozhodnout.

Pokud má Maďarsko problém s dodržováním principů právního státu, není to vina Evropské komise ani europoslanců, ale tamní vlády. Hraní si s načasováním různých opatření tak, aby se náhodou nekřížila s probíháním těch či oněch voleb, by mohlo vést k totální paralýze fungování Evropské unie.

Ursula von der Leyenová po jednání s českým premiérem Petrem Fialou (ODS) mimo jiné řekla, že prožíváme náročné časy a když jsme jednotní, jsme mnohem silnější. Není i v této souvislosti nešťastné eskalovat spor mezi Evropskou komisí a Polskem a Maďarskem?

Je třeba být připravení hledat kompromisy, aby byla shoda co nejširší – pokud možno mezi všemi členskými zeměmi. Musí ale existovat nějaká hranice, protože v případě, že jsou pohledy na věc dramaticky odlišné, se vlastně kompromis stává téměř prázdnou množinou. Někdy holt dojde k momentu, kdy se vzájemná dohoda najít nedá. A není možné, aby jeden dva členské státy ostatním diktovaly něco, co je pro ně absolutně nepřijatelné. Tlak na vznik tohoto mechanismus mimochodem vycházel zejména od členských zemí, které poskytují velké množství peněz do evropského rozpočtu a tamní politici už nebyli schopní občanům vysvětlit, že je dobré tyto peníze do rozpočtu dávat a že budou zodpovědně využity.

