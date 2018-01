Nejen Čapí hnízdo: ministerstvo životního prostředí vyjme z financování dalších 14 projektů

Ministerstvo životního prostředí vyjme z evropského financování 14 projektů za 5,8 milionu euro. Jde o ty projekty, které vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), nebo jsou předmětem správního či trestního řízení. Uvedla to mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová. Vynětí projektů navrhla Evropská komise a doporučilo to i ministerstvo financí. Praha 19:30 4. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eurodotace. Ilustrační foto | Foto: Fotobanka stock.xchng

Podle Pospíšilové jsou všechny projekty z minulého Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) 2008-2013. Jejich vynětí umožní ministerstvu program řádně uzavřít. „Tento krok nemá z pohledu čerpání evropských financí žádný negativní dopad na ČR,“ uvedla Pospíšilová.

O jaké konkrétní projekty jde, ministerstvo nesdělilo. „Čistě teoreticky, pokud by u nich šetření prokázalo pochybení, stát může po žadateli vymáhat vrácení prostředků až do výše 100 procent poskytnuté dotace,“ popsala další možný krok mluvčí.

Podobnému problému čelí i další projekty, které spadají pod jiné operační programy. Podle ministerstva financí navrhla Evropská komise vyjmout z evropského financování celkem 44 projektů. Kromě těch z OPŽP je to i pět projektů z Regionálního operačního programu (ROP) Severovýchod, tři z ROP Jihovýchod, dva z ROP Střední Čechy, jeden z ROP Moravskoslezsko a 19 z ROP Střední Morava. Z Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise.

Čapí hnízdo

Mezi projekty, u kterých se bude jednat o vynětí, je i padesátimilionové dotace pro Čapí hnízdo, kvůli které obvinila česká policie premiéra Andreje Babiše (ANO) a žádá o jeho vydání Poslaneckou sněmovnu. Předsedkyně Výboru regionální rady ROP Střední Čechy a hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) ve čtvrtek uvedla, že výbor by o tom mohl jednat kolem 15. ledna.

Pokud by Česko s návrhem komise nesouhlasilo, vystavuje se podle ministerstva financí možnému riziku snížení poskytnutých peněz, což by negativně ovlivnilo státní rozpočet. „Případné rozhodnutí o vynětí či nevynětí sporných výdajů z evropského financování žádným způsobem nezasahuje do probíhajícího trestního řízení na národní úrovni, ani nemá vliv na případná budoucí správní řízení o odebrání dotace příjemci ze strany poskytovatele dotace,“ uvedlo ministerstvo.

Zda byly či nebyly porušeny podmínky poskytnutí dotace, je na rozhodnutí poskytovatele. Pokud má o splnění podmínek pochybnosti, může zahájit správní řízení nebo se připojit s nárokem na náhradu škody v trestním řízení jako poškozená osoba, jak uvedlo dále ministerstvo.