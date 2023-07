Bohatým stát přispěje na zhodnocení jejich majetku, kritizuje dotaci Oprav dům po babičce Kalousek

Za nespravedlivý a špatně zacílený označují kritici dotační program Oprav dům po babičce. Miroslav Kalousek (TOP 09) vidí chybu hlavně v efektivitě vynaložení peněz i v politické rovině. Ministr životního prostředí a autor projektu Petr Hladík (KDU-ČSL) ale věří, že program pomůže lidem s vysokými cenami energií. Debatovali spolu v pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus. pro a proti Praha 17:51 26. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek a Petr Hladík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„V době, kdy vláda všechny nabádá k úsporám, že se musí šetřit, tak těžko zdůvodní, že poměrně úzké skupině obyvatel asi 40 tisícům vlastníků nemovitostí, tedy ne úplně chudým lidem, bude rozdávat po milionu na zhodnocení jejich majetku,“ kritizuje v Pro a proti Kalousek.

Dlouhodobě nejúspěšnějším programem České republiky je Nová zelená úsporám, upozorňuje ministr.

„My teď přidáváme další modifikace a Oprav dům po babičce směřuje k těm, kteří získají starý dům, ale nemají na renovaci,“ obhajuje dotaci Hladík.

„Těch 40 miliard korun je hodně peněz od všech, kteří je zaplatili v ceně elektřiny. Stát by měl vědět, co si za to kupuje, a tady to neví. I kdyby všechny domy byly zatepleny a všichni v nich bydleli, což se nestane, tak to vychází, že stát si koupí jednu ušetřenou kilowattu asi za pět korun, což jsou obrovské peníze,“ tvrdí Kalousek.

Ministr životního prostředí ale namítá, že pokud tyto renovace proběhnou, tak se ušetří milion tun uhlí, ekvivalent asi 10 miliard nespáleného uhlí každý rok.

„Také vydáváme asi 18 miliard ročně na příspěvku na bydlení. Proto se snažíme investovat do zateplování domů, abychom snížili výdaje na energie,“ vysvětluje Hladík.

Příspěvek na bydlení

Kalouskovi vadí, že o dotaci budou moci zažádat i ti, kteří v roce 2021 a dále zateplili za vlastní náklady. „Měli dost sil i prostředků, stejně by zateplili, ale proč by si nenechali teď proplatit milion od pana ministra. Kdyby se za ty peníze zateplily veřejné budovy, ušetří se mnohem víc,“ myslí si.

Výdaje v programu Nová zelená úsporám a dalších se platí z emisních povolenek, souhlasí Hladík. „Platíme v cenách energií, ale zároveň jsou to evropské peníze, které jsou určené na dekarbonizaci. Do veřejných budov jen letos dáme šest miliard, na podzim dalších šest miliard,“ vypočítává.

Ministerstvo podle Kalouska netuší, kdo program využije. „Je velmi pravděpodobné, že tak učiní především majetní lidé, kteří by to zvládli i ze svých prostředků, ale když dostávají milion, proč by si ho nevzali?“ ptá se.

Hladík efektivitu obhajuje: „Nová zelená úsporám běží přes čtyři vlády, pan Kalousek jako ministr financí na to alokoval peníze ze státního rozpočtu, já z evropských zdrojů. Za loňský rok jsme zateplováním uspořili 350 tisíc tun uhlí, tedy 2,5 miliardy v nespáleném uhlí. Celá řada ekonomů tento program podpořila, protože chápou, že jde o účinný způsob, jak snížit výdaje za energie.“

Bývalý ministr opakuje, že v situaci, kdy vláda vyzývá k šetření, chce zároveň vydat 40 miliard korun. „Tyto obrovské peníze věnuje na to, aby 40 tisícům lidí zhodnotila jejich soukromý majetek. To je z hlediska priorit strašně špatné a neefektivní,“ opakuje Kalousek.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.