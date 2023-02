Stát se snaží čelit přeplněným školkám. Nově chce dotovat hlídání dětí mezi sousedy

Nedostatek míst v jeslích a ve školkách by mohlo alespoň částečně vyřešit takzvané sousedské hlídání. Chůvy by se mohly starat o malé skupinky dětí přímo u sebe doma a stát by na to přispíval. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje novelu zákona o dětských skupinách, která má novou formu péče o malé děti uzákonit. Praha 17:20 28. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dotace na hlídání dětí se budou odvíjet od věku dítěte | Foto: Sebastian Pandelache | Zdroj: Unspalsh

Podle návrhu se bude moct chůva u sebe doma starat až o 4 děti ve věku od půl roku do 6 let a to včetně svých vlastních. Chůvy ale budou muset splnit několik podmínek.

Nedostatek míst v jeslích a ve školkách by mohlo alespoň částečně vyřešit takzvané sousedské hlídání.

„Předběžně platí, podobně jako u dětských skupin, že pečující osoba by měla mít pedagogické nebo třeba zdravotnické vzdělání nebo kurz na dětskou chůvu. A také každé dva roky by měla absolvovat kurz první pomoci,“ upřesňuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová.

Návrh na uzákonění sousedského hlídání vítá předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin Daniela Celerýnová. Podle ní zlegalizuje službu, která v šedé zóně existuje už teď.

Podle odbornic na předškolní vzdělávání, které Český rozhlas oslovil, ale nebude navrhovaná kvalifikace chův stačit k tomu, aby uměly správně rozvíjet děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Například ty s poruchou autistického spektra, s řečovými vadami nebo cizím mateřským jazykem.

Předsedkyně Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová si navíc myslí, že 4 děti v rozmezí od půl roku do 6ti let jsou na jednu chůvu až moc. Barbora Loudová z pedagogické fakulty taky upozorňuje na to, že v domácnosti bude potřeba zajistit především bezpečnost dětí.

Při registraci služby by domácnost i pečující osobu zkontroloval krajský úřad. Podle oslovených odbornic na předškolní vzdělávání by ale kontroly měly být pravidelné.

Státní příspěvek pro chůvy navrhuje ministerstvo stejný jako u dětských skupin - tedy zhruba 11 tisíc korun na měsíc za dítě mladší tří let, na starší děti přes 6 tisíc. Zbývající část ceny by dopláceli rodiče. Návrh novely má jít v březnu do meziresortního připomínkového řízení. Sousedské hlídání by mohli rodiče začít využívat od příštího roku.