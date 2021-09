Firma žádá zaplacení dvou milionů od Národní sportovní agentury. ‚Nedělali nic,‘ brání se vedení

Národní sportovní agentura řeší finanční spor s firmou Moore Czech Republic. Tu si během úřadování bývalého šéfa, exposlance za hnutí ANO Milana Hniličky, najala na zpracování dotací. Agentura, kterou nyní řídí Filip Neusser, kritizovanou spolupráci ukončila. Firma se ale i tak domáhá zaplacení více než dvou milionů korun za odvedenou práci. Tu podle agentury neprovedla, a proto nehodlá firmě zaplatit ani korunu. Praha 6:15 22. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový předseda Národní sportovní agentury, Filip Neusser. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když si stát zřídil před dvěma lety Národní sportovní agenturu, měla primárně sloužit k přerozdělování dotací. Tuto svou povinnost minulý rok v listopadu zčásti přenesla na externího dodavatele – soukromou firmu Moore Czech Republic.

Úřad pod vedením Hniličky čelil kritice, a to jak ze strany veřejnosti, tak ze strany ministerských auditorů. Hnilička ve funkci skončil v půlce května, odmítá ale, že by to bylo kvůli výsledku auditu. Jako oficiální důvod uvedl exposlanec za ANO enormní pracovní vytížení. Ve vedení agentury ho tak letos v květnu vystřídal Filip Neusser. A jeden z jeho prvních kroků bylo právě přerušení kritizované spolupráce s externí agenturou.

V tu chvíli začala agentura s firmou řešit spor o peníze. A tahanice se může podle Neussera dostat až k soudu, protože jeho úřad nechce firmě zaplatit.

Moore Czech Republic navíc tvrdí, že spolupráce ani nebyla formálně ukončena, a pro agenturu stále pracuje.

Hospodaření Hniličkovy agentury: jedna stránka prezentace za 12 tisíc, přezutí pneumatik 40 tisíc Číst článek

„Smlouva, kterou máme uzavřenou s Národní sportovní agenturou, je stále platná. Nedošlo k jejímu formálnímu ukončení ani vypovězení,“ napsal za Moore Czech Republic Ondřej Hubatka. Což rozporuje šéf agentury. „Po mém příchodu se spolupráce ukončila, firma nám poslala vyúčtování, ale nedokázali prokázat, že práci skutečně odvedli,“ řekl pro iROZHLAS.cz Neusser.

Mluvčí agentury Jakub Večerka upřesnil, že firma chce po agentuře 2 150 000 korun. Podle smlouvy měla firma na starosti vyřizování dotačních žádostí, které se týkaly programu Můj klub, v němž letos sportovní agentura vyplácí přes 1,5 miliardy korun malým klubům z celé země.

‚Neudělali nic‘

Právě to ale podle Neussera nedělala. „Z našeho pohledu nedělali nic podle náplně smlouvy. Pořád se s námi chtějí domluvit o narovnání, což nejde,“ řekl Neusser.

Firma to odmítá. „Odvedli jsme práci, tak jak nám byla zadaná. Odvedli jsme ji řádně a NSA tuto odvedenou a odevzdanou práci akceptovala bez jakýchkoliv výhrad,“ reagoval Hubatka. Tvrdil, že na odměnu mají nárok na základě uzavřené rámcové smlouvy, kde stojí, že za administraci 10 000 dotačních žádostí firma dostane 5 747 500 korun, i se započítanou DPH.

Činností externí firmy zabývala i ministerská kontrola. Podle jejich závěrů firma do březnu zpracovala zhruba pět a půl tisíce dotačních žádostí.

AUDIT MINISTERSTVA FINANCÍ Ministerští auditoři kontrolovali začátkem tohoto roku hospodaření Národní sportovní agentury pod vedením exposlance za ANO Milana Hniličky. Podle auditu agentura utratila miliony za služební auta s nejvyšší výbavou, prémiové mobily a notebooky, aniž by doložila, zda je skutečně potřebuje. Stejně tak dala 12 tisíc korun za jednu stranu prezentace či 40 tisíc za přezutí pneumatik u jednoho auta, vyplývá z kontroly ministerstva financí. Finanční kontroloři agentuře vytkli celkem 30 chyb. Původně jich bylo 32, ale po námitkách agentury ministerstvo financí dvě námitky částečně uznalo. Oficiálně byla kontrola skončena v pondělí. Podle auditu byla sportovní agentura rovněž špatně řízena.

„K datu 8. 3. 2021 bylo z celkového počtu 6419 dosud hodnocených žádostí 5506 žádostí zpracovaných výhradně společností Moore Czech Republic, s. r. o., 905 žádostí NSA a 8 žádostí v kombinaci,“ uvádí kontrola ministerstva financí. Firma ale podle Hubatky zpracovala daleko více žádostí, a proto na peníze podle něj má nárok. Agentura ale prý přestala komunikovat. „Celou situaci řešíme a odhodlaně budeme řešit dál,“ uvádí Hubatka.

Vedení sportovní agentury si ovšem dál stojí za tím, že firmě nic nezaplatí. Smlouvu s firmou podepisoval tehdejší místopředseda Ivo Lukš. Ten najmutí externí firmy vysvětluje tak, že agentura v té době neměla dost svých lidí.

„Byli jsme v situaci, kdy jsme potřebovali přechodně zasanovat nedostatek lidí. Řešili jsme mimořádnou situaci a padlo manažerské rozhodnutí, že se to udělá pomocí externí firmy. Navíc na ni nebyly přeneseny žádné pravomoci agentury,“ uvedl Lukš pro server iROZHLAS.cz.

Podle Neussera už agentura posílila úředníky na zpracování dotací a externí firma není potřeba. „Bylo nešťastné, že se najala externí firma. Po mém příchodu jsme ale činnost firmy nahradili vlastními silami,“ komentoval Neusser.