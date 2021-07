Výběr z médií: menší dodávky vakcín v červenci nebo vyšší dotace pro podnikatele zasažené tornádem

V červenci do Česka přijde méně dávek vakcíny Pfizer/BioNTech. Podle deníku Mf Dnes pokles dodávek pocítí zejména neregistrovaní lidí, kteří budou déle čekat na termín očkování. Čtvrteční deník Právo upozorňuje na neúčast na doučovacích táborech. Přes veliký zájem nedorazí zhruba čtvrtina dětí. Regionální deník se věnuje oblibě výdejních boxů na vesnicích. Praha 7:36 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína Comirnaty od firem Pfizer/BionTech | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Mf Dnes

Do Česka tento měsíc dorazí zhruba o polovinu míň dávek vakcíny Pfizer než v červnu, píše Mf Dnes. Jde o rozdíl jeden a půl milionu dávek. Lidé, kteří se ještě k očkování neregistrovali, tak podle deníku nejspíš na termín budou čekat déle. Přednost mají dostat lidé čekající na druhou dávku.

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš ale deníku řekl, že i poloviční objem vakcín Pfizer na pokrytí našich potřeb stačí. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO s ním souhlasí a dodává, že se Češi nemusí obávat ani delšího čekání na očkování. Část vakcín Pfizer určených původně na třetí čtvrtletí, totiž dostalo Česko už v první polovině roku. A to kvůli tomu, že Evropská unie chtěla distribuci urychlit.

Česká pošta přechází na jednosměnný provoz. Mění kvůli tomu otevírací dobu na 1253 pobočkách Číst článek

Regionální deník

I lidé na vesnicích mění nákupní návyky, věnuje se tomu regionální deník. Podle něj si častěji nechávají dovážet potraviny a čím dál víc používají výdejní boxy, kam si nechávají posílat různé zboží. Změně pomohla hlavně pandemie koronaviru.

Výdejní boxy jsou podle deníku oblíbené hlavně díky tomu, že je vyzvednutí bezkontaktní a taky časově neomezené. Podle prezidenta Svazu obchodu a průmyslu Tomáše Prouzu taky lidé pochopili, že se jim pro zboží, jako jsou hračky nebo drobná elektronika, do obchodu nevyplatí dojíždět.

Hospodářské noviny

Podnikatelé zasažení tornádem dostanou od státu vyšší finanční pomoc, informují Hospodářské noviny. Místo původně slibovaného až jednoho milionu by se částka měla zvednout na 35 milionů korun.

Dotované doučovací kempy: jde o posílení sociálních vazeb, covid zasáhl všechny děti, říká organizátorka Číst článek

Zvýšit pomoc zasaženým podnikatelům slíbil ministr průmysl za ANO Karel Havlíček poté, co podnikatelé označili milion korun na opravu zničených budov za zcela nedostatečné. Někteří podnikatelé totiž na svém majetku mají takové škody, že by jim to zdaleka nestačilo. Podle Havlíčka se navíc zjistilo, že podnikatelé nedostanou od pojišťoven tolik, kolik očekávali. Obvykle jsou pojištění na vichřici a v takovém případě není plnění příliš velké. Paradoxně, kdyby vyhořeli, tak dostanou vše.

Právo

Organizátoři doučovacích táborů se setkávají s vysokými počty dětí, které bez omluvy na kemp nepřijedou. Upozorňuje na to deník Právo. Podle něj na některých doučovacích táborech chybí až čtvrtina dětí.

Podle deníku za to mohly hlavně státní svátky na začátku týdne. Martin Dušek ze společnosti Pobyty pro školy i Adéla Jaucová ze společnosti SportJoy odhadují, že rodiče k táborům přistupují lehkomyslně a neúčast dětí neomlouvají proto, že jsou tábory zadarmo. Dalším důvodem může být, že za absenci ani nehrozí žádná pokuta, píše deník Právo. Ten dodává, že rodiče, kteří nestihli své děti na doučovací tábory přihlásit, mají smůlu. Všechny jsou totiž beznadějně zaplněné.