Zaveďte stanovisko č. 10, žádá Brusel kvůli kontrole střetu zájmů. Resort průmyslu s tím měsíce otálí

Je to jedna z podmínek Bruselu, aby nedošlo k pozastavení dotací z evropských fondů. Přesto s ní má ministerstvo průmyslu – na rozdíl od jiných resortů – problém. „S celým postupem se nedá souhlasit, je moc složitý," říká mluvčí resortu o metodickém stanovisku č. 10, které řeší střet zájmů s ohledem na svěřenské fondy. Evropská komise jeho zavedení požadovala kvůli auditu ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) už před půl rokem. Původní zpráva Praha 5:00 4. září 2021

Minulý čtvrtek dorazil na stoly několika českých úřadů včetně ministerstva průmyslu dopis s výstrahou z Evropské komise. Její přední činitelé varují před možným přerušením plateb pro evropské dotace. Po českých úřednících chtějí dostatečnou kontrolu střetu zájmů. A jedním z požadavkům je i přijetí metodického stanoviska č. 10.

„Řídící orgány se žádají, aby (…) potvrdily řádné provádění metodického stanoviska č. 10 vydaného Národním orgánem pro koordinaci (ministerstvo pro místní rozvoj – pozn. red.) dne 22. prosince 2020, jež mimo jiné vyžaduje, aby byla věnována ‚zvláštní pozornost žadatelům, kteří jsou součástí svěřenského fondu‘,“ stojí v dopise, o kterém v pondělí informoval server iROZHLAS.cz.

Přestože šéfka ministerstva pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) vydala metodický pokyn už na konci prosince 2020 a platit začal 1. února 2021, jedno z ministerstev s jeho zavedením otálelo.

Jedná se o resort průmyslu a obchodu. Právě úřad vedený Karlem Havlíčkem (za ANO) je ze strany Evropské komise kvůli kontrole střetu zájmů nejvíc kritizovaný.

‚Moc složitý‘

Ostatní úřady, které rozdělují unijní dotace, stanovisko přijaly bez problémů, jak v minulých týdnech potvrdily redakci iROZHLAS.cz.

Ministerstvo školství, přes které jdou peníze do oblasti vědy a výzkumu, jej zavedlo s účinností od letošního 1. února. Pražský magistrát, pod který pro změnu spadá operační program Praha – pól růstu, jej implementoval k 9. únoru 2021.

Metodické stanovisko č. 10 Úředníci mají dle tohoto stanoviska při posuzování žádostí o unijní dotace povinnost ověřovat osobu žadatele s ohledem na zákon o střetu zájmů. Zvláštní pozornost mají věnovat svěřenským fondům.„Pokud řídící orgán zjistí, že podíly či akcie těchto žadatelů byly vloženy do svěřenského fondu, vyžádá si od žadatele statut svěřenského fondu (…) případně další doprovodné informace potřebné pro posouzení, zda žadatel nenaplňuje omezení stanovená v § 4c zákona o střetu zájmů,“ stojí v metodickém stanovisku.

Metodické stanovisko také zapracovalo ministerstvo životního prostředí, které spravuje operační program Životní prostředí. Stejně tak se jím řídí resort práce a sociálních věcí, pod který spadá operační program Zaměstnanost.

Ministerstvo průmyslu ale s jeho zavedením od samého počátku nesouhlasilo, a do svých interních postupů ho proto nezařadilo. Vyplynulo to už ze schůzky redakce iROZHLAS.cz s náměstkem průmyslu Marianem Piechou a jeho podřízenými, která proběhla v polovině června.

Od té doby nechce úřad opakovaně říci, zda už zásadní pokyn ministryně Dostálové do svých postupů zavedl. A pokud ne, z jakého důvodu.

„Danou věcí se ministerstvo průmyslu a obchodu zabývá, postup se mimo jiné koordinuje s ministerstvem pro místní rozvoj,“ odpověděl mluvčí resortu David Hluštík minulý týden na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jak to aktuálně s přijetím stanoviska vypadá. „Postup je třeba nejdříve domluvit. Informovat je možné až následně, při jednáních může docházet ke změnám,“ dodal.

Tento týden Hluštíkova kolegyně – mluvčí Štěpánka Filipová – napsala, že se ministerstvo snaží pokynem řídit. „O dodržování metodiky č. 10 ministerstvo průmyslu samozřejmě usiluje, činí tak i u všech ostatních kontrolních doporučení. S celým postupem se však nedá souhlasit, je moc složitý a dá se zjednodušit,“ uvedla.

Dodala, že resort průmyslu o něm bude jednat s ministerstvem pro místní rozvoj, které metodické stanovisko vydalo. Na doplňující dotaz, zda tedy už zapracovalo pokyn do svých postupů, už neodpověděla.

Dvojí kritika

Nejedná se přitom o žádný nový požadavek. Kvůli výsledkům auditu ke střetu zájmů požadovala Evropská komise zavedení metodického stanoviska po tuzemských úřadech už dříve.

Na nedostatečnou kontrolu firem ve svěřenských fondech – s ohledem na střet zájmů – upozorňovali úředníky resortu průmyslu také auditoři z ministerstva financí, kteří každoročně kontrolují systém rozdělování dotací.

„Rovněž nejsou upraveny postupy ověření střetu zájmů dle §4c zákona o střetu zájmů, včetně postupů ověření v případě žadatelů spadajících do svěřenských fondů,“ napsali do svých závěrů začátkem letošního roku.

Už tehdy ale úředníci resortu průmyslu pokyn ministryně Dostálové odmítali. „Pokud je vedený seznam veřejných funkcionářů a jimi vlastněných společností včetně těch, které jsou vlastněny prostřednictvím svěřenských fondů, je plošná kontrola žadatelů, zda a jak figurují ve svěřenských fondech, nadbytečná,“ bránili se tehdy nálezu auditorů z ministerstva financí.

Vést seznam veřejných funkcionářů a firem, které vlastní, patří mezi další způsob, jak ověřovat střet zájmů během výběru projektů, kterým bude přidělena dotace. Patří tedy do balíku preventivních opatření, která má Evropská komise jako podmínku pro další proplácení dotací.

Separátní seznam

Jenže ani tento seznam není podle Bruselu ze strany ministerstva průmyslu vedený dostatečně. „Je zřejmé, že tento seznam neodráží závěry komise, že A. Babiš ovládá dva svěřenské fondy, a tím i společnosti skupiny Agrofert, které byly do těchto dvou svěřenských fondů vloženy,“ popsali své výtky zástupci Evropské komise v dopise k auditu, který přišel do Česka v červenci.

Resort průmyslu totiž nyní sice společnostem z holdingu Agrofert neposkytuje dotace, ale vede všechny jeho dceřinky na zvláštním interním seznamu. I tento postup popsal redakci na červnové schůzce ředitel Šmucr.

„Máme separátní seznam IČO Agrofertu, které díky auditu mají jít stranou,“ vysvětlil tehdy s tím, že u nich není uvedené porušení paragrafu 4c zákona o střetu zájmů.

Server iROZHLAS.cz zjišťoval, jakou podobu má seznam veřejných funkcionářů nyní. Tiskový odbor to ale neupřesnil. „Seznam projektů ministerstvo průmyslu eviduje,“ uvedla pouze mluvčí Filipová.

Varování z Bruselu

Pokud české úřady nepřijmou preventivní opatření k zabránění střetu zájmů, Brusel by mohl v Česku pozastavit dotace. Vyplývá to z dopisu s varováním. V něm vysocí představitelé Evropské komise varují před „možným částečným přerušením platební lhůty“.

„Upozorňujeme vás, že (…) může komise přerušit lhůtu u jakýchkoliv budoucích průběžných plateb požadovaných v rámci dotčených programů.“

Zjednodušeně řečeno by Brusel mohl na určitou dobu pozastavit proplácení projektů českých firem, které už byly zafinancovány z české státní kasy, z evropských fondů. A to až do chvíle, než by se české úřady dostatečně vypořádaly s námitkami Evropské komise.

Kromě implementace metodického stanoviska č. 10 požaduje Brusel u všech operačních programů identifikovat všechny příjemce ze svěřenských fondů, kteří čerpali dotace po 1. září 2017. Tedy od doby, kdy v Česku platí zákon ke střetu zájmů. Jejich seznam pak mají úřady poslat do Bruselu.

Nakonec má ministerstvo financí – respektive auditní orgán, který v jeho rámci funguje – podat Evropské komisi zprávu o tom, jestli se situace zlepšila. „Auditní orgán se žádá, aby potvrdil, že byla přijata vhodná opatření ke zlepšení řídících a kontrolních systémů, pokud jde o ověřování střetu zájmů, a podal zprávu komisi,“ stojí v dopise.

Sám Andrej Babiš dlouhodobě střet zájmů popírá. „Agrofert neovládám ani neřídím. Proto dlouhodobě a opakovaně tvrdím, že střet zájmů nemám a kvůli údajnému střetu zájmů nebude Česká republika vracet žádné peníze,“ reagoval pro iROZHLAS.cz v SMS na začátku prosince minulého roku.

Pochybení odmítá i holding Agrofert. „Trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Všechny dotační projekty byly schváleny českými úřady a také průběžně kontrolovány bez nálezu jakýchkoli zásadních závad,“ uvedl opakovaně na dotazy týkající se střetu zájmů mluvčí holdingu Karel Hanzelka.