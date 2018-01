Dotace pro farmu Čapí hnízdo má zůstat v programu financovaném evropskými penězi. Co to bude znamenat?

Výbor regionální rady ROP Střední Čechy neschválil vyjmutí farmy Čapí hnízdo z evropského financování. Orgán, v němž má většinu středočeská opozice za TOP 09, STAN a ODS, tak nevyhověl doporučení ministerstva financí i Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Co vedlo členy výboru k odmítnutí požadavku úřadů a jaké to může mít dopady? Praha 15:22 16. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Farma Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Úřady chtěly zhruba padesátimilionovou dotaci pro Čapí hnízdo spojené s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO vyjmout, protože mohla být podle OLAF i české policie udělena neprávem kvůli podvodu.

Středočeský ROP neschválil vynětí Čapího hnízda z fondů. 'Nejsme soud,' prohlásila Jermanová Číst článek

Jak odmítnutí členové výboru zdůvodnili?

Tím, že v momentě, kdy Čapí hnízdo nebude přefinancováno z evropských peněz, tak to zůstane jako národní dotace a to si oni nepřejí. Jinými slovy necelých padesát milionů totiž v případě vyjmutí zaplatí čeští daňoví poplatníci. Stát by potom mohl žádat vrácení peněz na příjemci, ale až v případě prokázání podvodu, tedy za několik let. Firma Farma Čapí hnízdo jako příjemce navíc už zanikla. Podle některých členů, třeba Jana Jakoba z TOP 09, tak není žádná jistota, že současná politická reprezentace skutečně bude mít po kom vymáhat peníze a že to bude chtít aktivně dělat, a ne spíš celou věc zamést pod koberec. Další člen výboru Ctirad Mikeš za STAN pak upozornil, že pokud pochybení shledal evropský úřad, měla by to korekci také řešit Evropská komise.

Co to rozhodnutí tedy fakticky bude znamenat? Bude to tedy řešit EU?

Pravděpodobně ne. Nadřízeným a nejvyšším zodpovědným úřadem za evropské dotace je totiž ministerstvo financí, a to zřejmě může rozhodnout i samo, že tu dotaci vyjme. Problém totiž je, že než by se definitivně přišlo na to, zda to byl, nebo nebyl podvod, tak by se nemohla uzavřít celá příslušná kapitola dotačních programů platných pro období let 2007 až 2013, kam právě Čapí hnízdo a některé další sporné projekty spadaly. Uzavření programu je důležité proto, aby EU poslala všechny slíbené peníze na příslušný dotační program. Dosud šlo jen o zálohy a financování ze státních peněz. Na druhou stranu i podle některých členů může Evropská komise korekci zřejmě udělat sama a rozpočet pro Česko o spornou dotaci zkrátit. To by ale trvalo delší dobu.

Může se ještě změnit samotné rozhodnutí ROPu?

Mohlo by se změnit v případě, že zastupitelstvo Středočeského kraje výbor ROPu převolí. V současnosti totiž má opozice z patnácti členů výboru devět, což odpovídalo dřívějšímu rozložení sil ve vedení Středočeského kraje. Ten ale loni ovládla koalice ANO, ČSSD a KSČM. Zastupitelstvo, které může výbor změnit, se bude konat už na konci ledna.

Jaké je vyjádření ministerstva financí?

„Poslední slovo v dané věci bude mít ministerstvo financí jakožto platební a certifikační orgán, takže my se s konečnou platností po seznámení se stanoviskem výboru ROP rozhodneme. Ptáte-li se mě na můj osobní názor, já samozřejmě říkám, že budu podporovat to stanovisko, které ochrání fiskální zájmy ČR. To je stanovisko vyjmout projekt Čapí hnízdo z projektů financovaných z Evropské unie. Protože my jsme plnou alokaci na celý program ROP Střední Čechy obdrželi již v prosinci loňského roku a za předpokladu, že bychom projekt Čapí hnízdo nevyňali, tak s námi Evropská komise může zahájit tzv. korekci. Tedy může hrozit, že o tyto peníze ČR přijde. A s tím rozhodně já souhlasit nebudu,“ řekla Radiožurnálu ministryně Alena Schillerová.