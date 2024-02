Dotace se daní i v jiných státech EU. Není to pouze u nás a na Slovensku, říká Výborný

Čeští zemědělci chtějí úlevy na sociálním pojištění nebo také zrušení daně z dotací. Ve středu budou zástupci zemědělských organizací jednat s ministrem zemědělství. Pokud se nedomluví, farmáři hrozí dalšími protesty v ulicích. Jaké změny zemědělce čekají, co je už schváleno a na čem se budou muset ještě domluvit? V Ranním Interview se Radiožurnál ptal ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 10:56 29. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Marek Výborný před svým resortem na demonstraci zemědělců 19. února | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle vás je danění dotací výjimkou, která platí jenom u nás a na Slovensku, takže je tedy pravděpodobné, že by toto mohlo být zrušeno?

Musím korigovat to, na co jste se teď zeptal. Je pravda, že to zaznělo i z mých úst. Já jsem si nicméně nechal věci podrobně zanalyzovat naším zastoupením u Evropské komise. Oslovili jsme všechny členské státy a ta situace není taková, že by se dotace nedanily pouze u nás a na Slovensku, je to přesně naopak.

Ve většině států EU se dotace daní. Jedinou výjimkou je Rumunsko a několik málo dalších států, zhruba pět nebo šest, kde jsou různé výjimky například pro farmáře do 40 let věku nebo naopak pro farmáře těsně před důchodem a podobně. Ale ta informace, kterou jsem dostal, se nezakládala na skutečnosti. To je věc první.

Věc druhá, už dnes například dotace, které směřují na investice, v zásadě dani nepodléhají, protože je započítána do investice, samotných nákladů a vše ostatní je potom samozřejmě velmi komplikované.

Hlavně toto opatření by bylo vlastně naprosto plošné. Vy byste tím nejvíce pomohli těm, kteří berou v zásadě těch dotací nejvíc, protože si musíme poctivě říct, nedanění dotací znamená, že ty dotace vlastně zvýšíte. A nevím, jestli toto je cesta, kterou bychom chtěli jít. Spíše se klaním k jiným opatřením, která bych rád dojednal pro české farmáře a zemědělce.

To je tedy poměrně významný rozdíl, jestli daníme jenom my a Slovensko, anebo prakticky jenom výjimky. Zemědělci usilují také o úlevy na sociálním pojištění. To je jedna z těch výjimek, o kterou se chcete zasadit? Koho přesně by se to týkalo?

Určitě ano. To je cesta, která má podpořit i zaměstnanost na venkově. Uvědomme si, že většina farem a zemědělských podniků je dnes na venkově a není zde dostatek pracovních příležitostí. A udržet tam zaměstnanost třeba i touto podporou dává smysl, řekněme i ten sociální.

Dává to smysl směrem k trhu práce a týkalo by se to všech farmářů, kteří zaměstnávají zaměstnance. Je jedno jestli jednoho nebo 40, to už tak nerozhoduje. Důležité je to, že to není plošná pomoc.

My to zamýšlíme nasměrovat k těm, kteří mají živočišnou výrobu v nějakém objemu nebo případně pěstují v rostlinné výrobě citlivé komodity minimálně v 10 procentech oseté plochy. Není to tedy plošná pomoc a zároveň pomáháme těm zemědělcům a farmářům, kteří provozují činnost náročnou na pracovní sílu.

Farmáři celkem jasně vyslovili své požadavky a hrozí, že pokud se nesplní, budou opět protestovat, a to už příští týden. Jak reálné ty protesty jsou?

To neumím říct, protože to je rozhodnutí nevládních organizací tady u nás. Já v každém případě dnes budu jednat na představenstvu Agrární komory a přinesu první výsledky jednání. Protože kromě toho, o čem jsme tady spolu hovořili, tak mohu říct, že se nám podařilo mnohé prosadit na úrovni Rady ministrů a Evropské komise.

Je to otázka snížení počtu kontrol o 50 procent u systému AMS. Také otázka úprav podmínek, které směřují k úhorům, tedy ponechávání půdy ladem už v letošní sezoně, nebo také harmonogramu náběhu protierozních opatření a řada dalších. Současně pracujeme velmi intenzivně na úpravě antibyrokratického balíčku v ČR.

Některá opatření už byla projednána a schválena vládou minulý týden. Pokračujeme v tom. Teď jsem přišel z porady, kde je toto jedno z témat, na čem je shoda v koalici. A to, co dnes také představím, je zacílení investiční podpory v objemu cca tři miliardy korun v letošním roce na středně velké podniky. Zde je totiž ten problém.

Podařilo se nám stabilizovat malé rodinné farmy. Ale problém je u podniků, kde je právě soustředěna nejvíce živočišná výroba, a to jsou středně velké zemědělské podniky. A tam je tu pomoc skutečně potřeba zacílit. Musíme. Něco je dohodnuto a o něčem, jako jsou ta témata, která jste zmiňoval v úvodu, se vede ještě jednání.