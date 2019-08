Z dotací se stává neproduktivní průmysl s tisíci úředníků, tvrdí šéf poslanců ODS Stanjura

Sociální demokracie nesouhlasí s návrhem rozpočtu na příští rok, jak ho připravilo ministerstvo financí. Chtějí více peněz pro resorty svých ministrů. Takový požadavek kritizuje předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Jak řekl ve Dvaceti minutách Radoižurnálu, nelíbí se mu ani návrh rozpočtu hnutí ANO. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:01 1. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbyněk Stanjura | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Návrh rozpočtu proti letošnímu zatím počítá se zvýšením výdajů o 93 miliard. A to ještě socialistům připadá málo a chtějí ještě zvýšit meziročně výdaje o 113 miliard. To mi přijde neuvěřitelné,“ kritizuje.

Pokud se zvyšují výdaje, tak se někde také musí snížit. A v té souvislosti poukazuje na zbytečné dotační tituly, které křivý trh a jsou nespravedlivé.

„Ideální situace by byla, kdyby nebyly žádné dotační tituly. To by bylo nejspravedlivější. Vůbec by se neměly dotovat soukromé firmy a soukromé podnikání, to je nespravedlivé pro ty, kteří na to nedosáhnou,“ říká.

Z dotací se tak podle něj stává průmysl, na kterém pracují tisíce úředníků a který není vůbec produktivní.

Za zbytečné považuje také šest miliard, kterými se dotuje veřejná doprava pro studenty a seniory. Zbytečně roste i počet úředníků. „Tou jsou hlavní směry úspor, které jsme navrhovali a které budeme navrhovat,“ připomíná.

Provozní výdaje státu podle něj za poslední roky vzrostly o 25 procent, služby se přitom nijak nezlepšily. „Musíme začít rušit předpisy a povinnosti, jaké mají občané a firmy, ale také úředníci,“ navrhuje.

Odmítá také zavedení EET, které výrazně zvýšilo byrokracii a nepodařilo se prokázat zvýšení příjmů státního rozpočtu.