Spornou dotaci pro Synthesii z Agrofertu řeší pardubická policie. ‚Nečerpali jsme ji,‘ brání se firma

Dotaci pro pardubickou chemičku Synthesia z holdingu Agrofert řeší pardubičtí kriminalisté. Ve středu to potvrdil krajský státní zástupce Pavel Hochmann. Trestní oznámení kvůli dotaci podalo už v červnu ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou (ČSSD), a to přesto, že dotaci firma nakonec nečerpala. Důvodem je podezření, že chemička při žádosti nesplnila podmínky a uvedla „nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje". Pardubice 12:17 25. září 2019

„V současné době nedokážu odhadnout dobu prověřování v této věci, ta je odvislá od toho, jaký rozsah dokazování bude prováděn a hlavně složitostí věci,“ uvedl pro Radiožurnál Hochmann z Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové. Celou věc proto postoupil k prošetření krajskému policejnímu ředitelství do Pardubic.

Informaci, že se dotací zabývá policie, přinesl v úterý server Neovlivni.cz s tím, že zazněla na jednání dočasné senátní komise, která byla zřízena kvůli předběžným závěrům auditu k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Senátorům informaci poskytlo přímo ministerstvo práce a sociálních věcí v dopise, který v úterý zveřejnil server iROZHLAS.cz.

V něm náměstkyně pro evropské fondy Martina Štěpánková píše, že společnost se mohla dopustit dotačního podvodu, protože v žádosti o dotaci uvedla „nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje“.

Miliony na školení zaměstnanců

„Trestní oznámení na společnost Synthesia bylo ze strany ministerstva práce a sociálních věcí jakožto poskytovatele dotace podáno v souvislosti s realizací projektu z důvodu pochybnosti, zda byly splněny podmínky pro udělení dotace, neboť se v žádosti o finanční podporu objevily nejasnosti, které zatím nebyly relevantně vysvětleny,“ doplnila pro iROZHLAS.cz k dopisu mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

Zhruba dva miliony korun chtěla chemička čerpat z evropských fondů na školení zaměstnanců. Žádost podala společně se zámečnictvím manželů Šejvlových. Díky tomu – alespoň podle závěrů bruselských auditorů – nebyla už hodnocena jako velký podnik a při schvalování dotace získala vyšší hodnocení, než kdyby žádala jen sama za sebe.

Majitel zámečnictví Jan Šejvl po zveřejnění předběžných závěrů auditních zpráv pro Hospodářské noviny řekl, že nemá tušení, jak se na žádost o dva miliony dostal. Server Seznam později přinesl informaci, že Šejvlova manželka Renata pracuje řadu let právě v Synthesii, a to na pozici asistentky finanční ředitelky.

Peníze ale nakonec Synthesia nedostala, jak už dříve potvrdila mluvčí ministerstva Eckhardová. Podle generálního ředitele firmy Synthesia Josefa Lišky vše proběhlo dle pravidel. „V zásadě k tomu nemáme nic víc, co říct. Byla to dotace na vzdělávací program, ale my jsme ho nakonec skončili, takže jsme tu dotaci ani nečerpali,“ uvedl pro Radiožurnál.