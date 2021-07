Dotace pro lidi postižené tornádem se nebudou snižovat o dary z veřejných sbírek. Schválila to vláda

Dotace z programu Živel se nebudou podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) snižovat o dary z veřejných sbírek. Lidé, kteří jsou pojištění, budou zvýhodněni. Do celkových nákladů na obnovu bydlení se bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70 procent. Úpravu doznala také možnost převodů vlastnického práva na byt či dům, nově je budou moci mezi sebou převádět například rodinní příslušníci. Praha 9:01 7. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lužice po zásahu tornádem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na mimořádném jednání to ve středu schválila vláda. „Vláda schválila úpravu nařízení vlády pro obnovu obydlí tak, aby bylo jasné, že dary se do dotace nezapočítají. Dále jsme upravili to, aby si např. rodina mohla mezi sebou převádět majetek podpořený dotací,“ uvedla na twitteru Dostálová.

Klara Dostalova

@DostalovaK Nově zvýhodníme pojištěné tím, že se jim započítá do celkových nákladů jen 70 procent z pojistky, která jim bude na obydlí skutečně vyplacena. 2 7

Ministryně svůj záměr neodečítat od dotací dary sdělila v rozhovoru pro Radiožurnál už v úterý. S takovým odečtem počítalo nařízení vlády, které upravuje podmínky státních dvoumilionových dotací. „Nevím, jestli je to chyba. I rozpočtová pravidla hovoří o tom, že jednu a tu samou fakturu nemůžete hradit dvakrát,“ řekla Dostálová.

Na místě katastrofy se od pondělí nachází úředníci Státního fondu podpory investic, kteří lidem na místě pomáhají vyplnit žádosti o dotace na obnovu bydlení z programu Živel. K úterý bylo těchto žádostí přes tři sta.