Dva agrobaroni vrátili zemědělské dotace pro malé podniky. Agrofert i firmy exministra Milka to odmítly

Dotace na obnovu ovocných sadů i jejich závlahu prošetřuje už více než rok a půl Evropská komise. Peníze byly totiž určené pro malé farmáře, jenže v Česku si na ně sáhly i velkopodniky – třeba Agrofert, podniky exministra Jiřího Milka nebo firmy agrobarona Gabriela Večeři. Ministerstvo zemědělství na začátku června vyzvalo sedm firem, aby peníze vrátily. Uspělo ve dvou případech, zbylých pět společností z Agrofertu a koncernu Úsovsko to odmítlo. Praha 5:00 13. září 2022

Dva zemědělské podniky ze společnosti Úsovsko patřící bývalému ministru zemědělství Jiřímu Milkovi (nestraník, ve vládě byl za ANO). Trojice podniků z koncernu Agrofert spadající do svěřenských fondů expremiéra Andreje Babiše (ANO). Firma, kterou vlastní agrobaron Gabriel Večeřa. A ovocnářský podnik patřící pod Čerozfrucht, což je jeden z největších distributorů ovoce ve střední Evropě.

Tak vypadá seznam kontrolovaných firem a jejich projektů, na které se na začátku loňského roku zaměřili v auditu kontroloři Evropské komise. A právě po těchto zemědělských podnicích, které mají miliardové obraty, ale čerpaly peníze určené pro malé zemědělce, chtěl resort zemědělství peníze zpět.

„Ministerstvo zemědělství zaslalo na začátku července všem sedmi dotčeným velkým podnikům výzvu k dobrovolnému vrácení dotace,“ popsal poslední kroky resortu jeho mluvčí Vojtěch Bílý.

Částečný úspěch

Dva podniky výzvu resortu vyslyšely. Zhruba 1,4 milionu korun posla zpět firma Pomona Těšetice, a. s., patřící Gabrielu Večeřovi. Více než 11,3 milionu korun pak vrátily RBQ sady spadající pod Čerozfrucht.

„Z celkové poskytnuté částky 24,5 milionu korun tak bylo dobrovolně vráceno již 12,7 milionu, což představuje více než polovinu celkové poskytnuté částky,“ přiblížil Bílý.

Server iROZHLAS.cz se vedení obou společností zeptal, proč se rozhodly na vrácení peněz přistoupit. Například ředitel Pomony Těšetice Ivo Pokorný totiž loni pochybení odmítal.

„Prošlo to podrobnou kontrolou a po dvou letech přišli s tím, že se stala chyba. S tím nesouhlasíme. Proč by se to mělo nechat malým firmám? Já tomu nerozumím. To je politické klišé. My živoříme nebo se máme stejně dobře jako všichni ostatní. Nechápu, proč bychom měli být trestáni,“ komentoval to tedy.

Nyní ale zůstaly zaslané dotazy bez odpovědi. Stejně tak nereagovali ani zástupci společnosti RBQ sady.

Přehled firem, od kterých požadoval resort vrácení ovocnářských dotací, si můžete prohlédnout v následující tabulce. Seznam serveru iROZHLAS.cz poskytlo ministerstvo zemědělství. Informaci o koncovém vlastnictví doplnila redakce:

Vytrhání jabloní

Zbylá pětice společností peníze vrátit odmítla. „Zbývající velké podniky se vyjádřily v tom smyslu, že výzvě nevyhoví,“ uvedl mluvčí Bílý. Jedná se podniky patřící Milkovi a spadající pod Agrofert.

Malé a střední podniky Podle definice Evropské komise z roku 2003 je malý a střední podnik (MSP) firma, která zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jejíž roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy korun). V případě, že firma nastavené stropy překročí, dostává se do ochranné lhůty. Status MSP tak ztrácí až po dvou letech. To však neplatí v případě změny vlastnické struktury, kdy se firma spojí s větší skupinou. Pak status MSP ztrácí okamžitě ke dni transakce.

„Naše společnosti čerpaly všechny podpory v souladu s pravidly vyhlášenými řídícími orgány. Žádný správní orgán ani žádný soud nedošel v rámci jakéhokoliv řízení k závěru, že bychom porušili podmínky podpory vyhlášené ministerstvem zemědělství či že bychom měli cokoliv vracet,“ zdůvodnil to mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

Bývalý ministr Milek a majitel Úsovska na aktuálně zaslané dotazy nereagoval. Už dříve ale redakci řekl, že nedošlo k žádnému podvodu, a proto peníze vracet nehodlá. „V žádosti jsme vyplnili, že jsme velká firma, a dotaci nám odsouhlasili a my jsme sady vysadili. A pak se někdo probudí a řekne, že jsme na to neměli nárok. Tak ať sem přijedou a ty jabloně vytrhají a odvezou si je do Prahy,“ vysvětlil Milek loni.

Jediná cesta

Úřad, který aktuálně vede Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), neměl jinou možnost, jak peníze získat zpět, než firmy požádat. „Z rozsudků Městského soudu v Praze vyplývá, že dotace poskytnuté velkým podnikům nelze vymáhat zpět,“ vysvětlil Bílý.

Připomněl verdikt z loňského srpna, kdy se na pražský městský soud obrátil podnik Úsovsko Agro patřící Jiřímu Milkovi. Ministerstvo zemědělství totiž předtím po vnitřní prověrce rozhodlo o odnětí dotace. Jenže Milek s tím nesouhlasil a ačkoliv soud jeho žalobu odmítl, ve věci vymáhání dotací vlastně uspěl.

„Napadeným rozhodnutím nebylo zasaženo do majetkových práv žalobkyně, protože poskytnuté dotace byly žalobkyni již vyplaceny a z napadeného rozhodnutí nijak nevyplývá povinnost žalobkyně dotaci vrátit,“ píše se v rozsudku Městského soudu v Praze, na který před rokem upozornil server iROZHLAS.cz.

Co bude nyní ministerstvo dělat, aby dotace získalo zpět? „Další postup ve věci vymáhání dotací bude stanoven na základě reakce Evropské komise k zaslané odpovědi, respektive na základě výsledků formálního šetření Evropské komise (auditu – pozn. red.),“ popsal mluvčí Bílý.

Úředníci ministerstva totiž o částečném úspěchu – tedy že se jim podařilo získat zhruba polovinu z balíku dotací vyplacených zemědělským velkopodnikům – Brusel na konci prázdnin informovali.