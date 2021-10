Škrtnutí dotací velkým firmám může přinést 40 miliard korun, říká adept na ministra Michalik

Koalice Spolu a Pirátů se STAN chtějí podepsat koaliční smlouvu do 8. listopadu. Předcházet tomu mají jednání o programu, řešit je bude celkem šest týmů. „V 80 procentech programů existuje průnik,“ uvádl v Interview Plus místopředseda Starostů a nezávislých Věslav Michalik, který je jedním z adeptů na místo ministra financí. Praha 10:27 15. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Věslav Michalik, místopředseda STAN | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Máme rozdílné představy o výši úspor, kterých se dá dosáhnout. Od toho jednání jsou, abychom se vzájemně přesvědčovali. Velmi rád se nechám přesvědčit experty z koalice Spolu, že tam jsou úspory za 120 miliard,“ dodává.

Podle Michalika by se například neměla vylučovat možnost zvýšení daní, protože v ekonomice mohou nastat mimořádné situace.

Hájí přitom plán koalice Pirátů a STAN s názvem Bilion pro budoucnost, který kritizoval ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Ještě před volbami ho dokonce označil za nerealizovatelný, za plácnutí do vody.

„Já mu to budu vysvětlovat, o čem náš plán byl. A myslím si, že ho velmi snadno přesvědčím, že možná to zní bombasticky, ale rozhodně to realizovatelné je. Nástroje, které jsme chtěli použít, jsou poměrně jednoduché, jsou dostupné a nesahají do státního rozpočtu. Nezvyšují deficit,“ tvrdí Michalik.

Program by měl umožnit například rychlejší odpisy, aby firmy mohly rychleji robotizovat a digitalizovat, což povede ke zvýšení výběru daní při zachování stávajících sazeb.

Rychlejší konsolidace

Podle Národní rozpočtové rady není plán konsolidace českých veřejných financí dost ambiciózní. Také Michalik považuje snižování schodků v řádu desítek miliard korun ročně za nedostatečné.

Cílem by mělo být dostat se na konci volebního období přinejhorším na schodek ve výši 3 procent HDP, v optimistické variantě by měl být schodek vyrovnaný na přelomu let 2025 a 2026.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by ale příliš rychlá konsolidace mohla ohrozit rozjezd ekonomiky po pandemii.

„Je to přesně obráceně. Máme relativně slušný růst HDP, sice ne tak dobrý jako průměr Evropy. Naopak tím, že erár pumpuje příliš mnoho peněz do ekonomiky, tak to funguje jako další prvek pro zvyšování inflace,“ kritizuje Michalik.

Podle něj je nutné přepracovat rozpočet na příští rok, a to navzdory hrozbě rozpočtového provizoria. Na tom, kde se bude škrtat, se ale obě koalice musí nejprve shodnout. „Rozhodně se dají škrtnout poměrně masivní národní dotace velkým firmám. Je to až 40 miliard korun,“ uvádí bankéř a náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro finance.

Navrhuje také zmrazit výdaje státu na příští tři roky, což je prý účinná metoda k dosažení úspor využívaná i v soukromém sektoru. „Vzhledem k tomu, že ekonomika o něco poroste, inflace o něco vyžene ceny, tak ta ministerstva budou přinucena najít ty úspory. Tím, že nebudou produkovat zbytečné požadavky na sebe, na své okolí, na ty v ostatní,“ uzavírá.

Jak si strany budoucí vládní koalice rozdělí ministerstva? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.