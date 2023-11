Dozvuk Babišova střetu zájmů: zemědělská škola žaluje Bartošův resort kvůli neproplacené dotaci

Zemědělská škola v Benešově podala žalobu na ministerstvo pro místní rozvoj kvůli neproplacené dotaci na traktor a nakladač, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

Jde přitom zatím o jedinou z organizací ze Středočeského kraje, která se brání rozhodnutí resortu kvůli střetu zájmů expremiéra Andreje Babiše (ANO) touto cestou.

Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami Agrofertu, a Babiš ji chtěl dokonce před více než deseti lety odkoupit. Že by vazby na Agrofert s podanou žalobou souvisely, ale odmítá ředitelka školy a bývalá poslankyně za ANO Ivana Dobešová. Podle ní škola zkrátka nechce přijít o peníze na techniku, kterou pro výuku potřebuje. Původní zpráva Benešov 6:20 9. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Historická budova Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově, která slouží aktuálně jako internát | Foto: Tomáš Pika | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ve chvíli, kdy jsme přišli o 2,5 milionu korun a mám možnost se odvolat, tak mi připadá logické, že to udělat musím,“ popisuje ředitelka Vyšší odborné školy a Střední zemědělské školy v Benešově Ivana Dobešová pro iROZHLAS.cz důvod, proč podala v polovině týdne žalobu na ministerstvo pro místní rozvoj.

Spor spočívá v tom, že resort odmítl škole proplatit část dotace v rámci projektu, jehož součástí bylo i pořízení traktoru a kloubového nakladače s návěsem pro praktickou výuku za zhruba 2,5 milionu korun, jak iROZHLAS.cz informoval.

Proč? Protože techniku za přislíbenou dotaci dodaly škole firmy, která spadají pod koncern Agrofert, který má poslanec a současný lídr opozice Andrej Babiš (ANO) vložený ve svěřenských fondech. To všechno v době, kdy byl Babiš premiérem. Úředníci proto v roce 2022 zkoumali, zda výběrové řízení na pořízení techniky nebylo v rozporu se zákonem o střetu zájmů. A v lednu letošního roku konstatovali, že bylo.

Škola se už dříve proti rozhodnutí zkrátit dotaci bránila podáním námitek. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) je přesto po přezkumu odmítl. A proto zbyla poslední možnost – zmíněná žaloba.

Co je jejím obsahem, nechtěla ředitelka přiblížit s tím, že se má vyčkat až na soud. Server iROZHLAS.cz mohl nicméně nahlédnout do rozhodnutí resortu, ve kterém jsou některé z argumentů školy zmíněny.

Ty se opírají především o skutečnost, že Agrofert byl v době výběrového řízení ve svěřenských fondech, a formálně ho tedy Babiš neovládal. A že tedy podle českého zákona o střetu zájmů škola ani kraj nepochybily. Čímž se shoduje s dřívější argumentací Agrofertu.

„Zmiňované veřejné zakázky proběhly z naší strany v souladu se zákonem a jsme přesvědčeni, že jsme vůči žádnému z odběratelů nebyli ve střetu zájmů,“ uvedl už v polovině ledna mluvčí koncernu Pavel Heřmanský. To ale rozporuje v rozhodnutí o námitkách školy ministr Bartoš, do jehož gesce resort spadá.

Jediná žaloba v kraji

Ačkoliv zkrácením dotace kvůli Babišovu střetu zájmu bylo zasaženo ve Středočeském kraji hned několik subjektů, podat žalobu na resort se zatím rozhodla ze středních Čech pouze benešovská zemědělka. Přitom například Školnímu statku Středočeského kraje či Střední odborné škole v Nymburku vznikla škoda podstatně větší.

Vedení kraje se přesto v jejich případě rozhodlo, že se pokusí získat peníze jinou cestou od Agrofertu, o čemž hejtmanství informovalo v tiskové zprávě. Právníci hejtmanství v uplynulých měsících posuzovali také možnost, že by peníze vymáhali přímo po dceřinkách Agrofertu. Právní posudek ale takový postup vedení kraje nedoporučil, protože má jen „velmi nízkou pravděpodobnost úspěchu“.

Podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) je teď klíčové využít všechny prostředky k tomu, aby školy o dotační peníze nepřišly.

„Bohužel je situace taková, že z důvodu střetu zájmu bývalého premiéra Babiše můžeme skutečně přijít o téměř 25 milionů, v ohrožení jsou navíc i dotace od ministerstva zemědělství. Tyto peníze nám budou samozřejmě chybět. Finance bychom totiž využili například na inovační projekty ve školství či jiné plánované investice. Nejen s benešovskou školou jsme samozřejmě v kontaktu a postup konzultujeme,“ popsala hejtmanka.

Benešovská zemědělská škola, která ministerstvo zažalovala, má úzké vazby na firmy ze skupiny Agrofert a její ředitelka Ivana Dobešová za hnutí ANO v minulosti několikrát kandidovala. Ta jakoukoli souvislost kategoricky odmítla.

„Nedělejme z toho politickou kauzu a nepovyšujme věci, které jsou naprosto triviální na věci, které by se daly uchopit jako politické půtky. Domnívám se, že člověk, který řídí nějakou organizaci a je zodpovědný za její financování, má udělat všechno pro to, aby pro ni zajistil finance. Já to prostě udělat musím a nevím, proč to neudělali jiní ředitelé,“ prohlásila ředitelka Dobešová.

A podotkla, že to není poprvé, co se proti zkrácení dotace brání. Naposledy se jí údajně povedlo peníze pro školu uhájit. „Bylo to tak dříve a je tomu tak i nyní. Trvám na tom, že mám pravdu, že jsme nepochybili. A teď je na soudu, ať rozhodne, jestli to tak je, nebo není,“ sdělila.

Babišovi se škola líbila

Na provázání školy s firmami Agrofertu média opakovaně v minulosti upozorňovala. Škola má na webu uvedené logo jedné z jeho firem – Agrotec, se kterou zakládala v roce 2011 v Benešově Centrum mechanizace.

„Firma Agrotec nám poskytla některé stroje, díky kterým jsme mohli otevřít nový obor. My jsme ho ve spolupráci s firmou také připravovali, aby byl takový, jaký ho zaměstnavatelé potřebují,“ popsala ředitelka a zdůraznila, že obor měl být „ušitý na míru“ všem zaměstnavatelům, ne jen Agrotecu.

Dobešová ale připustila i spolupráci s dalšími firmami koncernu z Babišových svěřenských fondů. Její studenti tam docházejí třeba na praxe. „Tato družstva jsou velmi dobře vybavená po technologické stránce a studenti se tam mnoho naučí. Takovým partnerem je třeba DZV Nova nebo Kvarto (jde o firmu, která dodala kloubový nakladač, který škola chce po resortu proplatit – pozn. red). Obecně se dá říct, že tím, že skupina Agrofert podniká v zemědělství a my jsme zemědělská škola, tak to vnímáme jako velmi důležité partnerství,“ vysvětlila spolupráci.

Ani koncern Agrofert se vazbou na školu netají – zmiňuje ji třeba ve své zprávě o společenské zodpovědnosti z roku 2016.

Babiš chtěl školu dokonce před více než deseti lety pro svůj koncern odkoupit, jeho nabídku ale hejtmanství v roce 2014 definitivně odmítlo. „Pan Babiš nás navštívil, seznámil se s našimi vzdělávacími programy a moc se mu to líbilo. Chtěl tenkrát, abychom byli školou, která by vytvářela zázemí pro jeho firmy. Ale vedení kraje tehdy došlo k závěru, že jsme perspektivní škola a nemají zájem nás prodat,“ popsala ředitelka Dobešová.

Setkání s Babišem podle ředitelky později vedlo k tomu, že za hnutí ANO opakovaně sama kandidovala. „Když se pak vytvářela kandidátka, tak jsem byla oslovena a souhlasila jsem,“ vysvětlila stručně.

Postupně v dresu ANO neúspěšně kandidovala v senátních volbách v roce 2012, o rok později se už dostala do Poslanecké sněmovny, kde v roce 2017 mandát neobhájila. Uspěla ještě při kandidatuře do krajského zastupitelstva. Před prvním jednáním se ale svého mandátu vzdala.

Zkracené dotace Ministerstvo pro místní rozvoj odmítá škole proplatit dotaci ve výši 2,5 milionu korun na dodávku zemědělské techniky. Není ale jediná. Jen ve Středočeském kraji takhle restort Ivana Bartoše zkrátil kvůli Babišovu střetu zájmů dotace za téměř 25 milionů korun. Souhrnně v celé republice jde o zhruba 40 milionů korun, jak už dříve informoval server iROZHLAS.cz. Formou žaloby se zatím rozhodl kromě benešovské školy bránit jen Moravskoslezský kraj, který řeší dotaci na nákup techniky pro bruntálskou technickou školu.