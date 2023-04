Zájem o doučování po covidu je ve školách pořád velký, státní podpora ale tento školní rok skončí

Ještě do konce tohoto školního roku budou školy automaticky dostávat finanční podporu na doučování žáků, aby dohnaly výpadky po distanční výuce. Celkem stát vyčlenil z Národního plánu obnovy na podporu škol na pocovidové doučování zhruba tři miliardy korun. To se podle mnohých ředitelů osvědčilo a zájem o něj je pořád velký. Olomouc 22:51 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doučování ve školách využívají desítky dětí (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Většině žáků olomoucké základní školy Hálkova už skončilo klasické vyučování, šestičlenná skupina čtvrťáků tu ale zůstává i odpoledne. Začíná jim totiž doučování matematiky.

„Opakujeme, co se dělá ten den, nebo procvičujeme to, co děti nechápou a řeknou si samy, že to ještě potřebují docvičit,“ popisuje učitelka Kateřina Šmihulová. Podle ředitelky Anny Zlámalové je zájem o doučování pořád velký. V této škole ho v tomto pololetí připravují celkem pro 40 žáků.

Velký zájem o doučování registrují také v Pardubicích. Základní škola Prodloužená tam v tomto školním roce nabídla doučování asi stovce dětí.

Výpadky i psychické následky

Smysl v „pocovidovém“ doučování vidí i pardubická učitelka Anna Nováková. „Kdo se měl doma s kým učit, ušel daleko delší cestu než ti, kteří podporu doma neměli a neměli ani techniku, která by jim v učení pomohla. Z mého pohledu to tak stále je potřeba,“ tvrdí.

Podle Zlámalové se sice řadu výpadků z distanční výuky podařilo dohnat, někteří žáci ale doteď řeší psychické následky. „Máme několik žáků, kteří navštěvují pravidelně školní psycholožku a s dopady dlouhé doby, kdy byli žáci v podstatě zavření doma, se potýkají dodnes,“ dodává Zlámalová.

Doučování dětí po distanční výuce hradí školám stát, pro druhé pololetí tohoto školního roku vyčlenil 400 milionů korun z Národního plánu obnovy.