Dohnat učivo potřebují všichni, vážné potíže má 10 procent žáků, říká prezident Asociace základních škol

Předáním vysvědčení ve středu na většině českých škol skončil školní rok. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) při té příležitosti řekl, že doufá, že tak hrozný rok, co se týče distanční výuky, už nikdy nezažijeme.„Víceméně by všichni potřebovali nějakým způsobem doplnit a rozšířit to, co se stačilo probrat teď. Těch 10 procent považuju za akutní,“ říká Jan Zajíc, prezident Asociace základních škol. Praha 18:49 30. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žákům začaly letní prázdniny | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Není škoda, že už tak brzy potom, kdy se žáci konečně vrátili do lavic a výuka se tak vrátila do normálu, přicházejí prázdniny?

Popravdě bych řekl, že přicházejí právě včas. Není to jenom o tom, že se žáci vrátili do škol. Celá výuka probíhala deset měsíců, a to ještě v mnohem náročnějších podmínkách. Řečeno obrazně, jelo se na doraz.

Jak se ta mimořádnost letošního školního roku projevila na vysvědčeních? Je třeba více žáků, když se bavíte s kolegy řediteli, kteří letos propadli?

Není více propadlých, v podstatě to odpovídá běžnému obrazu. Nebylo to o tom, že by žáci měli propadnout kvůli tomu, že v rámci distanční výuky něco nezvládli, ale bylo třeba pevně nastavit nějaká pravidla, kterými bylo možné hodnotit i během distanční výuky.

Na druhou stranu, nebylo by třeba zdravější, kdyby ti, kteří z jakéhokoliv důvodu, třeba i technického, učivo nezvládli, ten školní rok zopakovali?

Myslím si, že by to vůči nim bylo do určité míry diskriminační.

Nutnost doučování

Bylo to známkování na vysvědčení letos mírnější v souvislosti s pandemií?Nemyslím si, že bylo mírnější, ale bylo jiné. Nastavila se jistá pravidla, podle kterých se postupovalo, a řada škol kromě klasického známkování přidala i hodnocení slovní.

Stamiliony dětí skončily kvůli covidu bez přístupu ke vzdělání. Hrozbou je i předčasné těhotenství Číst článek

Máte nějaký přehled, kolik škol v letošním roce přistoupilo ke slovnímu hodnocení?

Nebylo to velké množství škol. Podle původních představ, které se k nám dostaly, by měli hodnotit slovně víceméně všichni, ale to je nereálné. Na takovýto způsob hodnocení musí být školy, rodiče i děti připraveny. Takže nebylo to tak velké množství škol, jak se předpokládalo původně.

Ministerstvo školství teď chce podporovat doučování. Jak velká část žáků z vašich zkušeností po pandemii nějaké doučování potřebuje?

Záleží, jak se to doučování pojme. Jestli to bude doučování, které by mělo dohnat určité pensum, které se nezvládlo, nebo to bude cílené na žáky, kteří se dostali do potíží. Předpokládám, že žáků, kteří mají vážné potíže, je okolo 10 procent.

Pokud bychom vzali obě ty skupiny, o jak velkou skupinu žáků by šlo?

Víceméně by všichni potřebovali nějakým způsobem doplnit a rozšířit to, co se stačilo probrat teď. Těch 10 procent považuju za akutní a k tomu, a to je můj odhad, dalších kolem dvacet procent, takže se dostáváme na třicet procent žáků, kterým by se doučování mělo věnovat.

Příprava letních kempů

Přes léto se mají konat doučovací kempy. Máte o nich informace? Připravují se třeba i ve spolupráci se základními školami?

Kempy se připravují. Asi 400 organizací požádalo o grant a v rámci toho budou v létě organizovat doučovací kempy. Školy se nezapojují, že by kempy přímo organizovaly, ale poskytují prostory a další věci, které jsou k tomu zapotřebí.

Budou na kempech učit i učitelé základních škol?

Pokud to budou dobrovolně chtít.

OBRAZEM: Rodiče žáků ze Základní školy Strossmayerovo náměstí zatleskali učitelům za distanční výuku Číst článek

Připravujete už také podzimní doučovací vlnu přímo ve školách?

Ano, už se o tom bavíme. Připravujeme formy, jak se by se to dalo zvládnout i v rámci dané výuky, která je připravená obecně.

Jaká je ta rámcová představa? Znamená to, že budou speciální doučovací hodiny třeba v odpoledních hodinách?

Zatím není přesně určeno, jakým způsobem to bude organizačně zajištěné. Spíše teď vytipováváme žáky, kteří to budou potřebovat, a dáváme dohromady představu, jak to celé zorganizovat.

Samozřejmě se také řeší to, jak to bude s testováním po prázdninách ve školách. Máte v tomto směru nějaké oficiální informace od ministerstva školství, na co byste se vy, vaši žáci a jejich rodiče měli na začátku září připravit?

Ano, dostali jsme datovými schránkami přesné informace od ministerstva školství. Testování by v prvním týdnu mělo proběhnout třikrát, z toho první testování by mělo proběhnout hned první den s výjimkou žáků prvních tříd, abychom je nevyděsili hned v okamžiku, kdy se ve škole objeví. Ti se budou testovat až druhého. Máme tak připravené určité noty, ale jak bude situace vypadat skutečně, se ukáže až poté při nástupu v září.