Dovolací soud potvrdil osm let vězení pro Čecha, který raboval na Ukrajině a sloužil v cizí armádě

Nejvyšší soud odmítl dovolání bývalého českého vojáka Filipa Simana, jenž se po ruské invazi na Ukrajinu přidal k ukrajinským dobrovolníkům. Odpyká si osm let ve vězení za to, že při válečných operacích raboval. Soud rozhodl bez veřejného jednání, plné odůvodnění zatím není dostupné. Dovolání považoval za zjevně neopodstatněné, řekl vedoucí oddělení styku s veřejností Václav Vlček. O původním rozsudku už dříve server iROZHLAS.cz informoval. Brno 12:55 19. června 2025

Městský soud v Praze poslal původně Filipa Simana do vězení na sedm let. Muž měl jako dobrovolník v ukrajinské armádě zneužít situace a rabovat v opuštěných bytech či okrádat padlé, psal iROZHLAS.cz.

Mezi klíčovými důkazy totiž figurovala videa a fotografie, které Siman sám zveřejnil na sociálních sítích, a rozhovory, které poskytl novinářům. Usvědčit jej nakonec pomohla i – často nepřímá – svědectví jeho někdejších spolubojovníků na Ukrajině.

Navíc se podle soudu vydal na Ukrajinu bojovat bez patřičného povolení prezidenta. Za tento druhý žalovaný trestný čin ho ale první soud nakonec nepotrestal, státní zástupce se ale proti rozsudku odvolal.

Odvolací soud následně v lednu uznal bývalého dobrovolníka na Ukrajině vinným nejen z plenění, ale nově i z přečinu služby v cizích ozbrojených silách.

Vrchní soud reagoval na rozhodnutí prvoinstančního senátu, který ho v tomto bodu zprostil viny, protože jak premiér Petr Fiala (ODS), tak i tehdejší prezident Miloš Zeman deklarovali, že lidé, kteří pojedou sloužit v řadách ukrajinské armády, mohou zpětně počítat s abolicí.

Odvolací soud ale uvedl, že není možné přihlížet k politickým proklamacím. „Mohlo by to vést k tomu, že společenská škodlivost trestného činu by mohla být v budoucnu určována pouze prohlášením politické reprezentace, což je stav naprosto nepřípustný,“ konstatoval soudce-zpravodaj David Protiva.

A dodal, že trestní odpovědnost je nutné vymáhat i v případě, že člověk bez povolení slouží v cizí, spřátelené armádě. Což měl Siman, jako bývalý český voják, bezesporu vědět, psal v lednu iROZHLAS.cz.

Simanův obhájce Zdeněk Odehnal následně proti tomuto bodu obžaloby podal v květnu dovolání k Nejvyššímu soudu. „To je stěžejní bod našeho odvolání. Pokud bychom byli úspěšní, tak bychom očekávali alespoň návrat k původnímu trestu tak, jak jej vyslovil Městský soud v Praze,“ řekl webu iROZHLAS.cz.

Nejvyšší soud ale ve čtvrtek potvrdil rozhodnutí odvolacího soudu, a Filip Siman tak stráví ve vězení osm let.