Dovolání proti osmiletému vězení. Případ Čecha, který raboval na Ukrajině, putuje k Nejvyššímu soudu

Raboval ve válečné zóně na Ukrajině a za to si už dvakrát vyslechl verdikt, který ho poslal do vězení. Bývalý český dobrovolník v ukrajinské armádě Filip Siman má po odvolacím rozsudku Vrchního soudu v Praze strávit za mřížemi osm let, justice mu trest zpřísnila i za službu v cizí armádě. To ale Simanův advokát odmítá a za klienta podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Upozorňuje, že prezident avizoval za službu v ukrajinské armádě beztrestnost. Původní zpráva Praha 5:00 13. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Obžalovaný Filip Siman je vinen a odsuzuje se k úhrnnému nepodmíněnému trestu v trvání osmi let,“ vyslechl si v polovině letošního ledna bývalý český dobrovolník na Ukrajině přísnější verdikt Vrchního soudu v Praze, který vyhověl odvolání státního zástupce Martina Bílého a uznal Simana vinným vedle rabování i z přečinu služby v cizích ozbrojených silách.

Z čeho je Filip Siman obžalovaný Obžaloba vinila Filipa Simana ze dvou trestných činů: Služba v cizích ozbrojených silách: Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. Plenění v prostoru válečných operací: Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území okrádá padlé nebo si jinak přisvojí cizí věc, nebo svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. Příprava je trestná.

Toto zpřísnění trestu je podle Simanova advokáta Zdeňka Odehnala důvodem, proč se s klientem rozhodl podat na začátku května proti rozsudku dovolání k Nejvyššímu soudu.

„Ano, mohu to potvrdit,“ reagoval pro iROZHLAS.cz obhájce s tím, že dobrovolníkům, kteří v ukrajinské armádě pomáhají v boji proti Rusům, sliboval prezident v tomto ohledu beztrestnost. Jeho klient tak předpokládal, že k tomu skutečně dojde.

„To je stěžejní bod našeho odvolání. Pokud bychom byli úspěšní, tak bychom očekávali alespoň návrat k původnímu trestu tak, jak jej vyslovil Městský soud v Praze,“ říká s odkazem na rozsudek prvoinstančního soudu, který přihlédl k řadě polehčujících okolností a trestal Simana sedmiletým vězením, tedy pod hranicí trestní sazby.

Dozorující státní zástupce Martin Bílý pouze potvrdil, že o podaném dovolání ví. „K tomuto nemohu nic uvést, neboť Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze nebylo dovolání doposud doručeno,“ vysvětlil s tím, že se o něm dozvěděl z justiční databáze.

Nejvyšší soud může buď dovolání zamítnout jako nedůvodné a tím původní verdikt potvrdit, nebo napadené rozhodnutí zrušit a vrátit případ k novému projednání.

Vinu odmítá, přesto lituje

Bývalý dobrovolník v Ukrajinské armádě si vyslechl první odsuzující verdikt za plenění ve válečné zóně a za okrádání mrtvých loni na začátku srpna. Z trestné činnosti se v zásadě usvědčil sám. Mezi klíčovými důkazy totiž figurovala videa a fotografie, které Siman sám zveřejnil na sociálních sítích, a rozhovory, které poskytl novinářům. Usvědčit jej nakonec pomohla i – často nepřímá – svědectví jeho někdejších spolubojovníků na Ukrajině.

Podle soudu mu přitížilo to, že raboval opakovaně a vědomě a dopustil se tak hned dvou trestných činů.

Siman hned po vynesení odvolacího verdiktu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ačkoliv prvoinstanční senát přihlédl také k řadě polehčujících okolností a trest Simanovi snížil dokonce pod hranici trestní sazby, odvolací soud se ztotožnil s názorem státního zástupce, který v chování odsouzeného Simana neviděl nic, co by mohlo ke snížení trestu vést.

Naopak poukazoval na to, že Siman plenil na Ukrajině kvůli své „ziskuchtivosti“ a uznal Simana vinným i ze zmiňovaného přečinu služby v cizí armádě, protože podle soudu není možné přihlížet k pouhým politickým proklamacím.

„Mohlo by to vést k tomu, že společenská škodlivost trestného činu by mohla být v budoucnu určována pouze prohlášením politické reprezentace, což je stav naprosto nepřípustný,“ konstatoval v lednu soudce-zpravodaj David Protiva s tím, že zákon je nutné vymáhat i v případě nepovoleného působení v cizí spřátelené armádě.

Usvědčil se sám Bývalý český dobrovolník v ukrajinské armádě Filip Siman se z rabování usvědčil sám v rozhovorech s novináři. K rabování se přiznal například i reportérům serveru iROZHLAS.cz, rabování následně potvrdil i jeho kolega. V následující pasáži například Siman (kterého jsme před obviněním titulovali jako „dobrovolník Filip“) popsal, jak si vzal zlaté a stříbrné slitky, které znalec ocenil souhrnně na necelých 12 tisíc korun. iR: Co jste zapíral? FILIP: Kde jsem přišel třeba k určitým věcem a kde jsou ti a ti kluci a jejich jména.

Co jste zapíral? iR: Ke kterým věcem? FILIP: No třeba ta stříbrná cihlička.

Ke kterým věcem? iR: Stříbrná cihlička? FILIP: Stříbrná cihlička to byla jakási.

Stříbrná cihlička? iR: A kde jste ji teda vzal? FILIP: V Irpini.

A kde jste ji teda vzal? iR: To jste si jenom tak vzal?

FILIP: Ano. A nahlásil. Jsem ji nahlásil štábu.

To jste si jenom tak vzal? iR: Proč jste ji vzal? FILIP: Když čistíte ty budovy a máte podezření na ruský štáby, tak berete dokumenty, berete všechno, co tam je. Takže když tam máte trezor, skříň, cokoliv, tak to prostě vytáhnete, abyste si to pročísli. Bylo tam stříbro, byly tam papíry, citlivý informace, nějaký zbraně, všechno se to vzalo na štáb, nafotilo, zaevidovalo. To stříbro jsem měl u sebe už dva týdny, všichni o tom věděli. Na štábu mi řekli, že si ho můžu nechat. Já jsem všechno hlásil, hlásil jsem to každýmu.

Proč jste ji vzal? iR: Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? FILIP: Ano.

Velitel vám řekl, že si to můžete nechat? iR: Nepřipadalo vám to zvláštní? FILIP: V tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem to nahlásil, bylo mi řečeno, že chtějí jenom zpravodajské informace. Zbytek je nezajímá.

Nepřipadalo vám to zvláštní? iR: Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu.

FILIP: Vy byste to tam nechal? Tak jste asi poctivější než já.

Tak neměl jste to nechat na tom štábu? Když přece vím, že je to cennost a není moje, tak si ji přece jenom tak nevezmu. Další pasáže z rozhovoru s Filipem Simanem jsme zveřejnili ZDE.

Siman svou vinu od začátku odmítá a trvá na tom, že ve válečné oblasti neplenil. Věci, které žaloba označila za ukradené, údajně sbíral a nosil „na štáb“ na základě rozkazu svých ukrajinských nadřízených. A nechal si je až po schválení velitelem jako „válečnou kořist“.

‚Kořist‘ si schovával pod postelí, chlubil se jí, říkají svědci o Čechovi souzenému za rabování na Ukrajině Číst článek

V souvislosti s jedním z videí, na kterém byl zachycený, jak bere z opuštěného bytu čtečku knih, tvrdil, že si myslel, že mohla patřit Rusům a obsahovat zpravodajské informace.

Přesto ve své závěrečné řeči vyslovil lítost nad tím, že věci z opuštěných bytů bral. A za své chování se omluvil.

Ukrajinští vojáci zadrželi Simana kvůli podezření z rabování v dubnu 2022 a po prvních výsleších ho předali tamní policii, která ho po vlastním výslechu propustila. Siman pak odcestoval do Česka, čímž ale pro něj celá věc neskončila. Zaměřila se totiž na něj Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která mu vloni sdělila obvinění z nepovoleného působení v cizí armádě a také z plenění v prostoru válečných operací.