Odškodnění za Rhodos. ‚Ubytování v hotelové recepci je vada zájezdu, reklamovat,‘ říká poradce

Stovky turistů se vrátily na přelomu minulého a tohoto týdne z Rhodosu do Prahy. Jen co si mohli oddychnout, že jsou ve zdraví doma, začínají přemýšlet i o tom, jestli mají právo nevydařený zájezd reklamovat. Je to i případ Mariana a jeho rodiny, která měla pobyt zaplacený do pondělka, jejich dovolená ale v podstatě skončila v sobotu, odkdy čekali na pláži a přespávali na lodi nebo ve škole.

„Na hotelu to vypadalo úplně v klidu – ráno jsme šli normálně k bazénu po snídani, koupali jsme se, pak jsme šli na oběd. Ale potom jsme si všimli, že se stmívá, podívali jsme se na nebe a byl tak obrovský kouřový mrak,“ vyprávěl Marian.

Jeho rodina i další čeští turisté teď mají nárok na odškodnění. Právní poradce dTestu Jan Šůra by doporučoval zájezd reklamovat. V tomto konkrétním případě byla totiž jejich dovolená zkrácena o dvě noci, podle Šůra už právně neodpovídal tomu, co si klienti od cestovky kupovali.

„Cestovní kancelář je nadále vázána smlouvou o zájezdu. Měla by se tedy postarat o adekvátní náhradní řešení, případně zajistit repatriaci klientů a nabídnout jim slevu odpovídající tomu, oč byli oproti smlouvě o zájezdu zkráceni,“ popsal pro Radiožurnál.

Ubytování na lodi nebo ve škole podle Šůry adekvátní náhrada není. Postup by nyní měl být následující: poslat reklamaci cestovní kanceláři dopisem. V něm by měla být popsaná vada zájezdu a také by tam měl být návrh, jakou slevu by si reklamující představovali. Její výši může řádově pomoci určit takzvaná frankfurtská tabulka slev, která popisuje, jaké slevy jsou adekvátní.

Šůra radí reklamovat zájezd i v případě, pokud byli turisté ubytováni v hotelu, kde nefungovala vlivem situace elektřina nebo kam sváželi evakuované turisty. I přeplněná hotelová recepce je podle něj vada na zakoupeném zájezdu.

Očekávání od cestovky

V případě, že Češi museli opustit Řecko, kde byli na dovolené s cestovní kanceláří, měla by se jim ozvat. Zavolat nebo napsat, informovat o tom, co se děje a jak vážná situace je. Stejně tak by měla pomoci například při ztrátě dokladů. Třeba propojit s řeckými úřady.

Ale pokud se turisté rozhodli odjet z dovolené dřív za vlastní peníze, cestovka letenku neproplatí, a to i přes mimořádnou situaci na Rhodos.

„Pokud se cestující z jakéhokoliv důvodu rozhodne opustit destinaci dříve, nemá nárok na náhradu ceny letenek, které si zajistil sám,“ říká právník společnosti zkazenadovolena.cz Jakub Keresteši.

Počítač nebo drahý parfém

Jen s doklady, peníze nebo bankovní kartou opustila hotelový pokoj Adéla s rodinou. Do Prahy se vrátila pouze s tímto nezbytným minimem.

„Tu tašku jsme si koupili v Řecku, takže jsme si přivezli čistě jenom doklady, peníze, karty, oblečení, co jsme měli na sobě, a já služební počítač. Jinak vůbec nic,“ sdělila.

Řecko se potýká s dlouhou vlnou veder. Neděle byla navíc nejteplejším dnem tohoto roku, uvedla AP | Foto: Nicolas Economou | Zdroj: Reuters

Při takové neočekávané situaci, která panovala a stále je na Rhodosu, cestovka dle zákona za věci cestujících nenese odpovědnost. V případě Adély a její rodiny ale situace ztracená být nemusí.

„Ohledně zavazadel, která cestující museli zanechat v hotelu, například z důvodu evakuace, nebo která byla zničena, nezbývá, než se obrátit na pojišťovnu, u níž cestovatelé sjednali cestovní pojištění,“ říká právní poradce dTestu Šůra.

Základem je tedy cestovní pojištění a v něm i pojištění zavazadel. Konkrétně Adéla Radiožurnálu sdělila, že její hotel neshořel, byl jen v blízkosti požárů, a tak jejich věci zůstaly na recepci, a zaměstnanci hotelu jim řekli, že jim je do Česka pošlou.