Dozimetr v řadách ANO. Jak se o kauze vyjadřovala odstupující Jana Mračková Vildumetzová?

„„Takže já bych chtěla tady otevřít, jakou máme garanci, že si ministr vnitra opravdu uvědomuje vážnost informací, když samozřejmě neustále říká, že po těch všech kauzách by měl být dál ministrem vnitra? Samozřejmě jsou tady jeho kolegové z koalice, kteří říkají také, ať neodstupuje. A já bych si tedy v tuto chvíli dovolila navrhnout jedno řešení, které jsem řekla v úvodu, a to je to, že má přístup k těm utajovaným informacím. Myslím si, že by to určitě - neříkám, že to problém vyřeší, ale určitě by to svým způsobem, jak se říká, vyčistilo trochu vzduch, že bych požádala pana ministra vnitra, aby si požádal o bezpečnostní prověrku Národní bezpečnostní úřad.““